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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
2:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
50' Желтая карточка
Abel Bustos
1:0
70' Гол
Мелано Лукас
86' Желтая карточка
Mateo Montenegro
2:0
86' Гол
Мелано Лукас
90'+5
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
4
Oscar
Salomon
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
18
Jesus
Soraire
14
Juan
Daniel
Galeano
27
Carlo
Lattanzio
21
Lucas
Brochero
45
Milton
Gimenez
7
Leonardo
Sequeira
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
27
Вергини
Сантьяго
2
Marcelo
Ortiz
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
7
Муссис
Франко
5
Abel
Bustos
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
23
Ramiro
Carrera
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 5 (2) 0.45
2. Мелано Лукас 2 0.18
3. Мартинес Алекс 2 0.18
4. Рибас Себастьян 1 0.09
5. Pablo Arganaraz 1 0.09
6. Matias Mier 0 0
7. Gonzalo Bettini 0 0
8. Lucas Brochero 0 0
Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ramiro Carrera 3 0.27
2. Augusto Lotti 2 0.18
3. Муссис Франко 2 0.18
4. Leonardo Heredia 1 0.09
5. Guillermo Acosta 1 0.09
6. Renzo Tesuri 1 0.09
7. Joaquin Pereyra1 1 0.09
8. Gabriel Risso 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Alejandro Maciel 3 1
2. Milton Gimenez 4 0
3. Oscar Salomon 4 0
4. Cristian Vega 3 0
5. Federico Andueza 3 0
6. Gonzalo Bettini 2 0
7. Carlo Lattanzio 2 0
8. Jonathan Bay 2 0
9. Mateo Montenegro 2 0
10. Hernan Lopez 0 1
11. Ригамонти Сесар 1 0
12. Мартинес Алекс 1 0
13. Jesus Soraire 1 0
14. Juan Daniel Galeano 1 0
15. Juan Cruz III 1 0
16. Pablo Arganaraz 1 0
Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Муссис Франко 4 0
2. Nicolas Lamendola 2 1
3. Эрбес Кристиан 3 0
4. Marcos Valor 1 1
5. Фелипе Кампос 2 0
6. Ramiro Carrera 2 0
7. Marcelo Ortiz 2 0
8. Renzo Tesuri 2 0
9. Abel Bustos 2 0
10. Вергини Сантьяго 1 0
11. Matias Orihuela 1 0
12. Jonathan Cabral 1 0
13. Guillermo Acosta 1 0
14. Mauro Osores 1 0
15. Ramiro Ruiz 1 0
16. Augustin Lagos 1 0
17. Joaquin Pereyra1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба Росарио 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)
 Атлетико Тукуман 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Экскурсионистас Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио
Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба Росарио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Лига професиональ Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Атлетико Тукуман Суперлига Сентраль Кордоба Росарио 3:2 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
6. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
8. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
22. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
7. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
20. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
21. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
22. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
23. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
24. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
4. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
7. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман онлайн




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