Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Первый тайм: 24'
Ривер Плейт
0:1
5' ГолДе ла Крус Николас
26
Ramiro
Sordo
16
Alex
Vigo
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Franco NegriЗащитник
- Защитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Alex VigoЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
5'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|3
|0.27
|2.
|Игнасио Скокко
|3
|0.27
|3.
|Justo Giani
|1
|0.09
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.09
|5.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.09
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.09
|7.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.09
|8.
|Maximiliano Comba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|4
|0.36
|2.
|Де ла Крус Николас
|4
|0.36
|3.
|Суарес Матиас
|3
|0.27
|4.
|Альварес Хулиан
|2
|0.18
|5.
|Перес Энцо
|2
|0.18
|6.
|Сукулини Бруно
|1
|0.09
|7.
|Зидан Энцо
|1
|0.09
|8.
|Диас Пауло
|1
|0.09
|9.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.09
|10.
|Каско Милтон
|0
|0
|11.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|12.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|13.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|3
|1
|2.
|Лема Кристиан
|3
|0
|3.
|Franco Negri
|2
|0
|4.
|Maximiliano Comba
|2
|0
|5.
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|6.
|Juan Sforza
|2
|0
|7.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|8.
|Nicolas Castro
|1
|0
|9.
|Перес Пабло II
|1
|0
|10.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|11.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|12.
|Justo Giani
|1
|0
|13.
|Mateo Maccari
|1
|0
|14.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|2.
|Каско Милтон
|3
|0
|3.
|Перес Энцо
|2
|0
|4.
|Сукулини Бруно
|2
|0
|5.
|Braian Romero
|2
|0
|6.
|Армани Франко
|2
|0
|7.
|Agustin Fontana
|2
|0
|8.
|Диас Пауло
|2
|0
|9.
|Jose Antonio Paradela
|2
|0
|10.
|Alex Vigo
|2
|0
|11.
|Суарес Матиас
|1
|0
|12.
|Зидан Энцо
|1
|0
|13.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|14.
|Рохас Роберт
|1
|0
|15.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|16.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|27.27% (3)
|Ривер Плейт
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =6 -9Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт
Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Ривер Плейт 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ривер Плейт 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ривер Плейт Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Ривер Плейт
|1:0
|11
|6
|3
|2
|19 - 8
|21
|4.
|Эстудиантес Касерос
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|7.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|8.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|18.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Ривер Плейт
|1:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|4.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Ривер Плейт
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|4.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|4.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|5.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0