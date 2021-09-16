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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
1:4
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
5' Гол
Де ла Крус Николас
1:1
36' Гол
Игнасио Скокко
49' Желтая карточка
Сукулини Бруно
58' Желтая карточка
Перес Энцо
61' Желтая карточка
Julian Fernandez II
1:2
61' Гол
Альварес Хулиан
1:3
72' Гол
Карраскаль Хорхе
1:4
77' Гол
Альварес Хулиан
90' Желтая карточка
Fabricio Angileri
90'+3
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
28
Биттоло
Мариано
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
26
Ramiro
Sordo
32
Игнасио
Скокко
1
Армани
Франко
16
Alex
Vigo
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
3
Fabricio
Angileri
5
Сукулини
Бруно
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Альварес
Хулиан
10
Карраскаль
Хорхе
19
Braian
Romero
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнасио Скокко 4 0.36
2. Nicolas Castro 3 0.27
3. Justo Giani 1 0.09
4. Juan Fernando Garro 1 0.09
5. Кристальдо Хонатан 1 0.09
6. Gabriel Compagnucci 1 0.09
7. Facundo Mansilla Zahir 1 0.09
8. Биттоло Мариано 0 0
9. Maximiliano Comba 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Хулиан 4 0.36
2. Braian Romero 4 0.36
3. Де ла Крус Николас 4 0.36
4. Суарес Матиас 3 0.27
5. Перес Энцо 2 0.18
6. Карраскаль Хорхе 2 0.18
7. Сукулини Бруно 1 0.09
8. Зидан Энцо 1 0.09
9. Диас Пауло 1 0.09
10. Fabricio Angileri 0 0
11. Каско Милтон 0 0
12. Agustin Palavecino 0 0
13. Пинола Хавьер II 0 0
14. Benjamin Rollheiser 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 3 1
2. Лема Кристиан 3 0
3. Julian Fernandez II 2 0
4. Franco Negri 2 0
5. Maximiliano Comba 2 0
6. Jeronimo Cacciabue 2 0
7. Juan Sforza 2 0
8. Кристальдо Хонатан 0 1
9. Nicolas Castro 1 0
10. Перес Пабло II 1 0
11. Gabriel Compagnucci 1 0
12. Justo Giani 1 0
13. Mateo Maccari 1 0
14. Facundo Mansilla Zahir 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 4 0
2. Каско Милтон 3 0
3. Перес Энцо 3 0
4. Сукулини Бруно 3 0
5. Braian Romero 2 0
6. Армани Франко 2 0
7. Agustin Fontana 2 0
8. Диас Пауло 2 0
9. Jose Antonio Paradela 2 0
10. Alex Vigo 2 0
11. Суарес Матиас 1 0
12. Fabricio Angileri 1 0
13. Зидан Энцо 1 0
14. Де ла Крус Николас 1 0
15. Рохас Роберт 1 0
16. Benjamin Rollheiser 1 0
17. Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 8.33% (1) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5) 25% (3)
 Ривер Плейт 18.18% (4) 0 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт
Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера
Ривер Плейт 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ривер Плейт 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ривер Плейт Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
4. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
6. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
7. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
8. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Патронато Парана 11 3 5 3 9 - 10 14
14. Аргентинос Хуниорс 11 3 5 3 9 - 8 14
15. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
16. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
17. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
18. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
19. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
3. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
4. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
6. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
7. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
4. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
6. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Де ла Крус Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт онлайн




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