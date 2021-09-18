Аргентина: Лига професьональ 2021
Годой Крус
0:0
Второй тайм: 48'
Сармиенто
34' Желтая карточкаJulian Chicco
45' Желтая карточкаGabriel Alanis
15
Перес
Дамиан
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
19 Manuel Llano
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|7 (1)
|0.58
|2.
|Ezequiel Bullaude
|4
|0.33
|3.
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.25
|4.
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.08
|5.
|Перес Дамиан
|1
|0.08
|6.
|Matias Ramirez
|1
|0.08
|7.
|Bruno Sosa
|1
|0.08
|8.
|Cristian Colman
|0
|0
|9.
|Gonzalo Abrego
|0
|0
|10.
|Nelson Acevedo
|0
|0
|11.
|Alan Cantero
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gabriel Alanis
|2 (1)
|0.17
|2.
|Jonathan Torres
|2
|0.17
|3.
|Luciano Gondou
|2
|0.17
|4.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.08
|5.
|Patricio Cucchi
|1
|0.08
|6.
|Lautaro Montoya
|1
|0.08
|7.
|Guido Mainero
|1
|0.08
|8.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|9.
|Sergio Quiroga
|0
|0
|10.
|Yair Arismendi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|2.
|Bruno Sosa
|3
|0
|3.
|Перес Дамиан
|2
|0
|4.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|5.
|Sebastian Lomonaco
|2
|0
|6.
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|7.
|Matias Ramirez
|1
|0
|8.
|Martin Ojeda
|1
|0
|9.
|Guillermo Pereira
|1
|0
|10.
|Juan Espinola
|1
|0
|11.
|Valentin Burgoa
|1
|0
|12.
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|13.
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|14.
|Manuel Llano
|1
|0
|15.
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|4
|1
|2.
|Julian Chicco
|4
|0
|3.
|Браво Федерико
|3
|0
|4.
|Нуньес Хервасио
|2
|0
|5.
|Lautaro Montoya
|2
|0
|6.
|Yair Arismendi
|2
|0
|7.
|Мартин Гарсия
|1
|0
|8.
|Federico Mancinelli
|1
|0
|9.
|Gabriel Alanis
|1
|0
|10.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|11.
|Guido Mainero
|1
|0
|12.
|Nicolas Bazzana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Годой Крус
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|0
|5.56% (1)
|44.44% (8)
|33.33% (6)
|Сармиенто
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9Альдосиви 1:4 Годой Крус Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе
Годой Крус 1:1 Уракан Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сармиенто 0:0 Уракан Ланус 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Колон 1:1 Сармиенто
Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сармиенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|4.
|Эстудиантес Касерос
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|7.
|Годой Крус
|0:0
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|17.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|18.
|Сармиенто
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|4.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|Годой Крус
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Сармиенто
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|4.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Годой Крус
|0:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сармиенто
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|4.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|5.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0