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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
1:1
Конец матча
Сармиенто
0'
34' Желтая карточка
Julian Chicco
45' Желтая карточка
Gabriel Alanis
0:1
61' Гол
Jonathan Torres
78' Красная карточка
Gianluca Ferrari
81' Желтая карточка
Lautaro Montoya
83' Желтая карточка
Braian Salvareschi
1:1
90' Гол
Cristian Colman
90'+8
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
3
Leonel
Gonzalez
15
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
41
Facundo
Altamira
11
Martin
Ojeda
10
Valentin
Burgoa
9
Tomas
Badaloni
1
Manuel
Vicentini
25
Matias
Molina
18
Braian
Salvareschi
2
Federico
Mancinelli
23
Nicolas
Bazzana
17
Gabriel
Alanis
30
Patricio
Cucchi
5
Julian
Chicco
6
Federico
Vismara
26
Yair
Arismendi
33
Rodrigo
Javier
Salinas
Годой Крус
4-2-3-1
Сармиенто
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 7 (1) 0.58
2. Ezequiel Bullaude 4 0.33
3. Sebastian Lomonaco 3 0.25
4. Elias Sebastian Lopez 1 0.08
5. Cristian Colman 1 0.08
6. Перес Дамиан 1 0.08
7. Matias Ramirez 1 0.08
8. Bruno Sosa 1 0.08
9. Gonzalo Abrego 0 0
10. Nelson Acevedo 0 0
11. Alan Cantero 0 0
Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonathan Torres 3 0.25
2. Gabriel Alanis 2 (1) 0.17
3. Luciano Gondou 2 0.17
4. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.08
5. Patricio Cucchi 1 0.08
6. Lautaro Montoya 1 0.08
7. Guido Mainero 1 0.08
8. Rodrigo Javier Salinas 0 0
9. Sergio Quiroga 0 0
10. Yair Arismendi 0 0

Карточки

Годой Крус
# Игрок      
1. Nestor Breitenbruch 3 0
2. Bruno Sosa 3 0
3. Gianluca Ferrari 1 1
4. Перес Дамиан 2 0
5. Guillermo Luis Ortiz 2 0
6. Sebastian Lomonaco 2 0
7. Elias Sebastian Lopez 2 0
8. Matias Ramirez 1 0
9. Martin Ojeda 1 0
10. Guillermo Pereira 1 0
11. Juan Espinola 1 0
12. Valentin Burgoa 1 0
13. Leonel Gonzalez 1 0
14. Manuel Llano 1 0
15. Gonzalo Abrego 1 0
Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 5 1
2. Julian Chicco 4 0
3. Браво Федерико 3 0
4. Lautaro Montoya 3 0
5. Нуньес Хервасио 2 0
6. Yair Arismendi 2 0
7. Мартин Гарсия 1 0
8. Federico Mancinelli 1 0
9. Gabriel Alanis 1 0
10. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
11. Guido Mainero 1 0
12. Nicolas Bazzana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Годой Крус 5.26% (1) 10.53% (2) 0 5.26% (1) 42.11% (8) 36.84% (7)
 Сармиенто 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Альдосиви 1:4 Годой Крус Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе
Годой Крус 1:1 Уракан Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сармиенто 0:0 Уракан Ланус 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Колон 1:1 Сармиенто
Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сармиенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сармиенто 2:2 Годой Крус Примера Сармиенто 0:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:0 Сармиенто Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
4. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
6. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
7. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
8. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
9. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
11. Велес Сарсфилд 1:1 12 3 6 3 14 - 7 15
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Патронато Парана 11 3 5 3 9 - 10 14
14. Аргентинос Хуниорс 11 3 5 3 9 - 8 14
15. Альдосиви 1:1 12 4 2 6 13 - 19 14
16. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
17. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
18. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
19. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Велес Сарсфилд 1:1 7 3 3 1 13 - 3 12
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
5. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 1:1 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
4. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
6. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Альдосиви 1:1 6 2 2 2 6 - 8 8
9. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 1:1 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
Где смотреть матч Годой Крус 1:1 Сармиенто онлайн




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