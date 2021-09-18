Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
1:1
Первый тайм: 39'
Альдосиви
0:1
10' ГолСерро Франсиско
1:1
22' ГолThiago Almada
36' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
10'
22'
1:1
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Thiago Almada
|2
|0.17
|2.
|Luca Orellano
|2
|0.17
|3.
|Адриан Рикардо
|2
|0.17
|4.
|Agustin Bouzat
|2
|0.17
|5.
|Дженсон Лукас
|1
|0.08
|6.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.08
|7.
|Ортега Франсиско
|1
|0.08
|8.
|Juan Martin Lucero
|1
|0.08
|9.
|Касерес Сантьяго
|1
|0.08
|10.
|Поблет Херонимо
|0
|0
|11.
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каутеруссио Мартин
|7 (3)
|0.58
|2.
|Gaston Lodico
|3
|0.25
|3.
|Federico Gino
|1
|0.08
|4.
|Серро Франсиско
|1
|0.08
|5.
|Brian Guzman
|1
|0.08
|6.
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|7.
|Андрада Федерико
|0
|0
|8.
|Malcom Braida
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|2.
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|4.
|Манкуэльо Федерико
|2
|0
|5.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|6.
|Ортега Франсиско
|2
|0
|7.
|Хианетти Лаутаро
|1
|0
|8.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|9.
|Lucas Hoyos
|1
|0
|10.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|11.
|Enzo Martinez3
|1
|0
|12.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|13.
|Nazareno Romero
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Maciel
|4
|0
|2.
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|3.
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|4.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|5.
|Ромеро Гастон
|3
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|3
|0
|7.
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|8.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|9.
|Андрада Федерико
|1
|0
|10.
|Девекки Хосе
|1
|0
|11.
|Mario Lopez
|1
|0
|12.
|Francisco Grahl
|1
|0
|13.
|Federico Gino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|8.33% (1)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|Альдосиви
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Уракан 1:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =2 -12Альдосиви 1:4 Годой Крус Уракан 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:3 Ланус Ривер Плейт 2:0 Альдосиви
Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Альдосиви: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|4.
|Эстудиантес Касерос
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|7.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|8.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|11.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 7
|15
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Альдосиви
|1:1
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|18.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|19.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 3
|12
|3.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|5.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|1:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|4.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Альдосиви
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|9.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|4.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|5.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0