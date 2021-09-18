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Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
1:1
Первый тайм: 39'
Альдосиви
0'
0:1
10' Гол
Серро Франсиско
1:1
22' Гол
Thiago Almada
36' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
39'
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
35
Касерес
Сантьяго
30
Манкуэльо
Федерико
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
18
Серро
Франсиско
5
Ромеро
Гастон
20
Malcom
Braida
7
Андрада
Федерико
14
Federico
Milo
77
Каутеруссио
Мартин
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Альдосиви
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Thiago Almada 2 0.17
2. Luca Orellano 2 0.17
3. Адриан Рикардо 2 0.17
4. Agustin Bouzat 2 0.17
5. Дженсон Лукас 1 0.08
6. Манкуэльо Федерико 1 0.08
7. Ортега Франсиско 1 0.08
8. Juan Martin Lucero 1 0.08
9. Касерес Сантьяго 1 0.08
10. Поблет Херонимо 0 0
11. Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каутеруссио Мартин 7 (3) 0.58
2. Gaston Lodico 3 0.25
3. Federico Gino 1 0.08
4. Серро Франсиско 1 0.08
5. Brian Guzman 1 0.08
6. Инсуа Эмануэль 0 0
7. Андрада Федерико 0 0
8. Malcom Braida 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Касерес Сантьяго 4 0
2. Damian Fernandez 1 1
3. Адриан Рикардо 1 1
4. Манкуэльо Федерико 2 0
5. Cristian Alberto Tarragona 2 0
6. Ортега Франсиско 2 0
7. Хианетти Лаутаро 1 0
8. Juan Martin Lucero 1 0
9. Lucas Hoyos 1 0
10. Matias De los Santos II 1 0
11. Enzo Martinez3 1 0
12. Miguel Brizuela 1 0
13. Nazareno Romero 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Leandro Maciel 4 0
2. Joaquin Indacoechea 2 1
3. Инсуа Эмилиано 3 0
4. Инсуа Эмануэль 3 0
5. Ромеро Гастон 3 0
6. Emanuel Iniguez 3 0
7. Колоччини Фабрисио 1 1
8. Jonathan Zacaria 1 0
9. Андрада Федерико 1 0
10. Девекки Хосе 1 0
11. Mario Lopez 1 0
12. Francisco Grahl 1 0
13. Federico Gino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 8.33% (1) 0 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 41.67% (5)
 Альдосиви 0 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Уракан 1:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Альдосиви 1:4 Годой Крус Уракан 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:3 Ланус Ривер Плейт 2:0 Альдосиви
Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Альдосиви: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Альдосиви 0:0 Велес Сарсфилд Примера
Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
4. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
6. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
7. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
8. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
9. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
11. Велес Сарсфилд 1:1 12 3 6 3 14 - 7 15
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Патронато Парана 11 3 5 3 9 - 10 14
14. Аргентинос Хуниорс 11 3 5 3 9 - 8 14
15. Альдосиви 1:1 12 4 2 6 13 - 19 14
16. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
17. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
18. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
19. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Велес Сарсфилд 1:1 7 3 3 1 13 - 3 12
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
5. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 1:1 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
4. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
6. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Альдосиви 1:1 6 2 2 2 6 - 8 8
9. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 1:1 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Альдосиви
1.75
4.45
8.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви онлайн




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