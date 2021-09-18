Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:1
Первый тайм: 10'
Тальерес Кордоба
0:1
4' ГолМайкл Сантос
8' Красная карточкаEnzo Copetti
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
4'
0:1
8'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чанкалай Томас
|2
|0.18
|2.
|Цвитанич Дарио
|1
|0.09
|3.
|Javier Correa
|1
|0.09
|4.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.09
|5.
|Nery Dominguez
|1
|0.09
|6.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.09
|7.
|Fabricio Dominguez
|1
|0.09
|8.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|9.
|Matias Rojas II
|0
|0
|10.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|11.
|Juan Caceres
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|4
|0.36
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0.27
|3.
|Майкл Сантос
|2
|0.18
|4.
|Hector Fertoli
|2
|0.18
|5.
|Diego Valoyes
|1
|0.09
|6.
|Mateo Retegui
|1
|0.09
|7.
|Angelo Martino
|1
|0.09
|8.
|Julian Malatini
|1
|0.09
|9.
|Мендез Начо
|0
|0
|10.
|Diego Garcia VI
|0
|0
|11.
|Nahuel Tenaglia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|3
|0
|2.
|Сигали Леонардо
|2
|0
|3.
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|4.
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|5.
|Чанкалай Томас
|2
|0
|6.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|7.
|Nery Dominguez
|1
|0
|8.
|Javier Correa
|1
|0
|9.
|Ариас Габриэль
|1
|0
|10.
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|11.
|Matias Rojas II
|1
|0
|12.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|13.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|14.
|Juan Caceres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Carlos Auzqui
|4
|0
|2.
|Francis Mac Allister
|3
|0
|3.
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0
|5.
|Рафа II
|2
|0
|6.
|Комар Хуан
|2
|0
|7.
|Мендез Начо
|2
|0
|8.
|Diego Valoyes
|2
|0
|9.
|Angelo Martino
|2
|0
|10.
|Julian Malatini
|2
|0
|11.
|Mateo Retegui
|1
|0
|12.
|Federico Navarro
|1
|0
|13.
|Rodrigo Villagra
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|37.5% (3)
|Тальерес Кордоба
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба
Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|4.
|Эстудиантес Касерос
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|12
|4
|6
|2
|9 - 3
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|8.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|9.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|10.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|18.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|5.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|15.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|6
|2
|3
|1
|3 - 1
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|2.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|4.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|5.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0