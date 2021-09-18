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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:1
Первый тайм: 10'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
4' Гол
Майкл Сантос
8' Красная карточка
Enzo Copetti
10'
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
8
Fabricio
Dominguez
29
Морено
Анибал
10
Matias
Rojas
II
15
Лисандро
Лопес
III
20
Цвитанич
Дарио
9
Enzo
Copetti
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
Расинг Авельянеда
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Майкл Сантос
(Julian Malatini)
8'
Enzo Copetti
 

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чанкалай Томас 2 0.18
2. Цвитанич Дарио 1 0.09
3. Javier Correa 1 0.09
4. Пиатти Игнасио 1 0.09
5. Nery Dominguez 1 0.09
6. Гарре Бенжамин 1 0.09
7. Fabricio Dominguez 1 0.09
8. Leonel Ariel Miranda 0 0
9. Matias Rojas II 0 0
10. Carlos Alcaraz 0 0
11. Juan Caceres 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 4 0.36
2. Enzo Hernan Diaz 3 0.27
3. Майкл Сантос 2 0.18
4. Hector Fertoli 2 0.18
5. Diego Valoyes 1 0.09
6. Mateo Retegui 1 0.09
7. Angelo Martino 1 0.09
8. Julian Malatini 1 0.09
9. Мендез Начо 0 0
10. Diego Garcia VI 0 0
11. Nahuel Tenaglia 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 3 0
2. Сигали Леонардо 2 0
3. Мартинес Маурисио 2 0
4. Ловера Максимилиано 2 0
5. Чанкалай Томас 2 0
6. Leonel Ariel Miranda 1 0
7. Nery Dominguez 1 0
8. Javier Correa 1 0
9. Ариас Габриэль 1 0
10. Лисандро Лопес III 1 0
11. Matias Rojas II 1 0
12. Fabricio Dominguez 1 0
13. Carlos Alcaraz 1 0
14. Juan Caceres 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Carlos Auzqui 4 0
2. Francis Mac Allister 3 0
3. Nahuel Tenaglia 3 0
4. Enzo Hernan Diaz 3 0
5. Рафа II 2 0
6. Комар Хуан 2 0
7. Мендез Начо 2 0
8. Diego Valoyes 2 0
9. Angelo Martino 2 0
10. Julian Malatini 2 0
11. Mateo Retegui 1 0
12. Federico Navarro 1 0
13. Rodrigo Villagra 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 37.5% (3)
 Тальерес Кордоба 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба
Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Суперлига Тальерес Кордоба 1:3 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба Суперлига Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1:0 12 8 2 2 17 - 8 26
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
4. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
6. Расинг Авельянеда 0:1 12 4 6 2 9 - 3 18
7. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
8. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
9. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
10. Атлетико Тукуман 11 4 3 4 11 - 14 15
11. Бока Хуниорс 11 3 6 2 8 - 7 15
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Патронато Парана 11 3 5 3 9 - 10 14
14. Аргентинос Хуниорс 11 3 5 3 9 - 8 14
15. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
18. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
19. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
2. Тальерес Кордоба 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
5. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
15. Расинг Авельянеда 0:1 6 2 3 1 3 - 1 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1:0 7 4 1 2 9 - 7 13
2. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Расинг Авельянеда 0:1 6 2 3 1 6 - 2 9
6. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - Энцо Копетти увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Майкл Сантос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Тальерес Кордоба
2.85
2.94
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба онлайн




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