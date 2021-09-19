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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
1:2
Второй тайм: 59'
Бока Хуниорс
0'
0:1
11' Гол
Лопес Лисандро
28' Желтая карточка
Augusto Lotti
0:2
30' Гол
Rodrigo Montes
1:2
56' Гол в свои ворота
Лопес Лисандро
57' Желтая карточка
Фелипе Кампос
59'
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
27
Вергини
Сантьяго
15
Jonathan
Cabral
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
7
Муссис
Франко
5
Abel
Bustos
23
Ramiro
Carrera
11
Cristian
Menendez
9
Augusto
Lotti
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
2
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
41
Rodrigo
Montes
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
8
Кардона
Эдвин
31
Павон
Кристиан
9
Nicolas
Orsini
Атлетико Тукуман
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ramiro Carrera 3 0.25
2. Augusto Lotti 2 0.17
3. Муссис Франко 2 0.17
4. Leonardo Heredia 1 0.08
5. Guillermo Acosta 1 0.08
6. Renzo Tesuri 1 0.08
7. Joaquin Pereyra1 1 0.08
8. Gabriel Risso 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Vazquez 2 0.17
2. Павон Кристиан 1 0.08
3. Лопес Лисандро II 1 0.08
4. Diego Gonzalez VI 1 0.08
5. Бриаско-Балекян Норберто 1 0.08
6. Agustin Obando 1 0.08
7. Rodrigo Montes 1 0.08
8. Кампусано Хорман 0 0
9. Искиэрдос Карлос 0 0
10. Exequiel Zeballos 0 0
11. Agustin Sandez 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Муссис Франко 4 0
2. Nicolas Lamendola 2 1
3. Эрбес Кристиан 3 0
4. Marcos Valor 1 1
5. Фелипе Кампос 2 0
6. Ramiro Carrera 2 0
7. Marcelo Ortiz 2 0
8. Renzo Tesuri 2 0
9. Abel Bustos 2 0
10. Вергини Сантьяго 1 0
11. Matias Orihuela 1 0
12. Jonathan Cabral 1 0
13. Guillermo Acosta 1 0
14. Augusto Lotti 1 0
15. Mauro Osores 1 0
16. Ramiro Ruiz 1 0
17. Augustin Lagos 1 0
18. Joaquin Pereyra1 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Рохо Маркос 3 0
2. Кампусано Хорман 3 0
3. Agustin Sandez 3 0
4. Кардона Эдвин 1 1
5. Искиэрдос Карлос 1 0
6. Фернандес Игнасио 1 0
7. Nicolas Orsini 1 0
8. Эстебан Ролон 1 0
9. Вейгандт Марсело 1 0
10. Israel Escalante 1 0
11. Alan Varela 1 0
12. Valentin Barco 1 0
13. Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Бока Хуниорс 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Бока Хуниорс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Лига професиональ Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс Суперлига
Атлетико Тукуман 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман Примера Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:0 Бока Хуниорс Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 22 - 9 21
4. Эстудиантес Касерос 11 6 2 3 18 - 10 20
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
6. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
7. Бока Хуниорс 2:1 12 4 6 2 10 - 8 18
8. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
9. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
10. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
11. Атлетико Тукуман 1:2 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Патронато Парана 11 3 5 3 9 - 10 14
14. Аргентинос Хуниорс 11 3 5 3 9 - 8 14
15. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
18. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
19. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 3 5 12 - 17 12
21. Унион Санта-Фе 11 3 3 5 10 - 16 12
22. Сентраль Кордоба Росарио 11 2 5 4 12 - 14 11
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
24. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
2. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
5. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
13. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
14. Атлетико Тукуман 1:2 6 2 3 1 6 - 4 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 2:1 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Бока Хуниорс 2:1 7 3 3 1 8 - 5 12
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Эстудиантес Касерос 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
7. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 1:2 6 2 0 4 6 - 12 6
13. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
16. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
4. Уракан Lucas Merolla 5 0
5. Банфилд Lautaro Rios 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Родриго Монтес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Аугусто Лотти получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Лопес Лисандро II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Бока Хуниорс
85.36
3.05
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:2 Бока Хуниорс онлайн




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