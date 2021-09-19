Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Тукуман
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0:1
11' ГолЛопес Лисандро
28' Желтая карточкаAugusto Lotti
0:2
30' ГолRodrigo Montes
1:2
57' Гол в свои воротаЛопес Лисандро
58' Желтая карточкаФелипе Кампос
81' Желтая карточкаКампусано Хорман
89' Желтая карточкаБенитес Оскар
90' Желтая карточкаCristian Menendez
90' Красная карточкаМуссис Франко
24
Renzo
Tesuri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Luis Vazquez
-
40 Eros Mancuso
-
-
33 Alan Varela
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Battaglia
Ход матча
11'
0:1
28'
30'
0:2
57'
1:2
58'
81'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Carrera
|3
|0.25
|2.
|Augusto Lotti
|2
|0.17
|3.
|Муссис Франко
|2
|0.17
|4.
|Leonardo Heredia
|1
|0.08
|5.
|Guillermo Acosta
|1
|0.08
|6.
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|7.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.08
|8.
|Gabriel Risso
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Vazquez
|2
|0.17
|2.
|Павон Кристиан
|1
|0.08
|3.
|Лопес Лисандро II
|1
|0.08
|4.
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.08
|5.
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.08
|6.
|Agustin Obando
|1
|0.08
|7.
|Rodrigo Montes
|1
|0.08
|8.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|9.
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|10.
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|11.
|Agustin Sandez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муссис Франко
|4
|1
|2.
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|3.
|Фелипе Кампос
|3
|0
|4.
|Эрбес Кристиан
|3
|0
|5.
|Marcos Valor
|1
|1
|6.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|7.
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|8.
|Renzo Tesuri
|2
|0
|9.
|Abel Bustos
|2
|0
|10.
|Бенитес Оскар
|1
|0
|11.
|Cristian Menendez
|1
|0
|12.
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|13.
|Matias Orihuela
|1
|0
|14.
|Jonathan Cabral
|1
|0
|15.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|16.
|Augusto Lotti
|1
|0
|17.
|Mauro Osores
|1
|0
|18.
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|19.
|Augustin Lagos
|1
|0
|20.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампусано Хорман
|4
|0
|2.
|Рохо Маркос
|3
|0
|3.
|Agustin Sandez
|3
|0
|4.
|Кардона Эдвин
|1
|1
|5.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|6.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|7.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|8.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|9.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|10.
|Israel Escalante
|1
|0
|11.
|Alan Varela
|1
|0
|12.
|Valentin Barco
|1
|0
|13.
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Бока Хуниорс
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Бока Хуниорс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|4.
|Эстудиантес Касерос
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|7.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|8.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|9.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|10.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Патронато Парана
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|18.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|24.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|5.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|13.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0