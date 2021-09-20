Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Унион Санта-Фе
43' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
17
Рей
Родриго
43
Erik
Ramirez
33
Nery
Leyes
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
21 Gaston Comas
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.17
|2.
|Guillermo Fratta
|2
|0.17
|3.
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0.08
|4.
|Leonardo Morales
|1
|0.08
|5.
|Алеман Брайн
|1
|0.08
|6.
|Francisco Gerometta
|0
|0
|7.
|Leandro Contin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.17
|2.
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.17
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.08
|4.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.08
|5.
|Cristian Insaurralde
|1
|0.08
|6.
|Emanuel Britez
|1
|0.08
|7.
|Lucas Esquivel
|1
|0.08
|8.
|Federico Vera
|0
|0
|9.
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|10.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel Insurralde
|3
|1
|2.
|Matias Melluso
|3
|0
|3.
|Nery Leyes
|1
|1
|4.
|Francisco Gerometta
|2
|0
|5.
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|6.
|Лихт Лукас
|1
|0
|7.
|Leonardo Morales
|1
|0
|8.
|Leandro Contin
|1
|0
|9.
|Erik Ramirez
|1
|0
|10.
|Guillermo Fratta
|1
|0
|11.
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Britez
|2
|1
|2.
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|3.
|Juan Portillo
|3
|0
|4.
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|5.
|Lucas Esquivel
|1
|1
|6.
|Franco Calderon
|0
|1
|7.
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|8.
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|9.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|10.
|Marco Borgnino
|1
|0
|11.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|12.
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|13.
|Daniel Juarez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Унион Санта-Фе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =8 -8Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =8 -7Унион Санта-Фе 0:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|4.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|8.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|17.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|20.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|12
|2
|6
|4
|7 - 13
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|5
|6
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|2.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|7.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|7
|2
|5
|0
|5 - 3
|11
|9.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|11.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|15.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|16.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 10
|6
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|23.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Сукуи Фернандо
|5
|0