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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
43' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
47' Желтая карточка
Franco Calderon
1:0
55' Гол
German Guiffrey
73' Желтая карточка
Juan Manuel Garcia
90' Желтая карточка
Leandro Contin
90'+6
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
43
Erik
Ramirez
33
Nery
Leyes
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
9
Leandro
Contin
8
Luis
Miguel
Rodriguez
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
28
Juan
Portillo
16
Federico
Vera
30
Juan
Ignacio
Nardoni
10
Martin
Ezequiel
Canete
3
Корвалан
Клаудио
29
Daniel
Juarez
15
Gaston
Gonzalez2
9
Фернандо
Андре
Маркес
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Унион Санта-Фе
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матеас Перез Гарсия 2 0.17
2. Guillermo Fratta 2 0.17
3. Luis Miguel Rodriguez 1 0.08
4. Leonardo Morales 1 0.08
5. Алеман Брайн 1 0.08
6. German Guiffrey 1 0.08
7. Francisco Gerometta 0 0
8. Leandro Contin 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 2 0.17
2. Nicolas Cordero 2 (1) 0.17
3. Juan Manuel Garcia 1 0.08
4. Martin Ezequiel Canete 1 0.08
5. Cristian Insaurralde 1 0.08
6. Emanuel Britez 1 0.08
7. Lucas Esquivel 1 0.08
8. Federico Vera 0 0
9. Juan Ignacio Nardoni 0 0
10. Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Manuel Insurralde 3 1
2. Matias Melluso 3 0
3. Nery Leyes 1 1
4. Leandro Contin 2 0
5. Francisco Gerometta 2 0
6. Карбонеро Йохан 0 1
7. Лихт Лукас 1 0
8. Leonardo Morales 1 0
9. Erik Ramirez 1 0
10. Guillermo Fratta 1 0
11. Harrinson Mancilla 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Emanuel Britez 2 1
2. Корвалан Клаудио 3 0
3. Juan Portillo 3 0
4. Martin Ezequiel Canete 3 0
5. Franco Calderon 1 1
6. Lucas Esquivel 1 1
7. Juan Manuel Garcia 2 0
8. Nicolas Penailillo 1 0
9. Cristian Insaurralde 1 0
10. Marco Borgnino 1 0
11. Nicolas Cordero 1 0
12. Juan Ignacio Nardoni 1 0
13. Daniel Juarez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Унион Санта-Фе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Унион Санта-Фе 0:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Лига професиональ Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига
Химнасия Ла-Плата 1:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Аргентины Химнасия Ла-Плата 5:2 Унион Санта-Фе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ланус 0:1 12 7 2 3 21 - 17 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
13. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 12 4 3 5 13 - 17 15
14. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
16. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 13 14
17. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
18. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
21. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
22. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 12 1 5 6 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
2. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
3. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 0:1 7 3 2 2 11 - 9 11
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
7. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
8. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
10. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
11. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 6 3 1 2 11 - 11 10
13. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
15. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
16. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 0:1 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
12. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
16. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 6 1 2 3 2 - 6 5
18. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
19. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
20. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
21. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
4. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
5. Эстудиантес Касерос Сукуи Фернандо 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хуан Нардони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Унион Санта-Фе онлайн




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