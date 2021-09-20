Аргентина: Лига професьональ 2021
Ланус
0:1
Первый тайм: 17'
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
12' ГолNicolas Castro
19
Морель
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Ход матча
12'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|10 (2)
|0.83
|2.
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0.5
|3.
|Angel Gonzalez II
|2
|0.17
|4.
|Victor Malcorra
|2
|0.17
|5.
|Tomas Belmonte
|1
|0.08
|6.
|Matias Esquivel
|0
|0
|7.
|Javier Rodriguez
|0
|0
|8.
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|9.
|Braian Aguirre
|0
|0
|10.
|Lucas Varaldo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|4
|0.33
|2.
|Игнасио Скокко
|4
|0.33
|3.
|Justo Giani
|1
|0.08
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.08
|5.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.08
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.08
|7.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.08
|8.
|Биттоло Мариано
|0
|0
|9.
|Maximiliano Comba
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tomas Belmonte
|3
|1
|2.
|Морель Хорхе
|4
|0
|3.
|Nicolas Thaller
|4
|0
|4.
|Angel Gonzalez II
|3
|0
|5.
|Julian Aude
|3
|0
|6.
|Braian Aguirre
|3
|0
|7.
|Alexandro Bernabei
|2
|0
|8.
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|9.
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|10.
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|11.
|Javier Rodriguez
|1
|0
|12.
|Matias Esquivel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|3
|1
|2.
|Лема Кристиан
|3
|0
|3.
|Julian Fernandez II
|2
|0
|4.
|Franco Negri
|2
|0
|5.
|Maximiliano Comba
|2
|0
|6.
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|7.
|Juan Sforza
|2
|0
|8.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|9.
|Nicolas Castro
|1
|0
|10.
|Перес Пабло II
|1
|0
|11.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|12.
|Justo Giani
|1
|0
|13.
|Mateo Maccari
|1
|0
|14.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|0
|28.57% (6)
|Ньюэллс Олд Бойз
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|25% (3)
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6Индепендьенте Авельянеда 0:1 Ланус Ланус 1:1 Сармиенто Альдосиви 2:3 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Ланус: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус Суперлига Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ланус 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ланус Примера Ланус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Ланус
|0:1
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|8.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 13
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|18.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|21.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|1
|6
|16 - 14
|13
|22.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|5
|6
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|2.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Ланус
|0:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|7.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|8.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|11.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|16.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|22.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|23.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|0:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|20.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Сукуи Фернандо
|5
|0