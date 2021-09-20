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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
0:1
Первый тайм: 17'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
12' Гол
Nicolas Castro
17'
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
34
Facundo
Perez
19
Морель
Хорхе
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
28
Биттоло
Мариано
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
26
Ramiro
Sordo
32
Игнасио
Скокко
Ланус
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Nicolas Castro

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 10 (2) 0.83
2. Лопес Хосе Мануэль 6 0.5
3. Angel Gonzalez II 2 0.17
4. Victor Malcorra 2 0.17
5. Tomas Belmonte 1 0.08
6. Matias Esquivel 0 0
7. Javier Rodriguez 0 0
8. Alexandro Bernabei 0 0
9. Braian Aguirre 0 0
10. Lucas Varaldo 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 4 0.33
2. Игнасио Скокко 4 0.33
3. Justo Giani 1 0.08
4. Juan Fernando Garro 1 0.08
5. Кристальдо Хонатан 1 0.08
6. Gabriel Compagnucci 1 0.08
7. Facundo Mansilla Zahir 1 0.08
8. Биттоло Мариано 0 0
9. Maximiliano Comba 0 0

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Tomas Belmonte 3 1
2. Морель Хорхе 4 0
3. Nicolas Thaller 4 0
4. Angel Gonzalez II 3 0
5. Julian Aude 3 0
6. Braian Aguirre 3 0
7. Alexandro Bernabei 2 0
8. Лопес Хосе Мануэль 1 0
9. Бурдиссо Гильермо 1 0
10. Жозе Густаво Санд 1 0
11. Javier Rodriguez 1 0
12. Matias Esquivel 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 3 1
2. Лема Кристиан 3 0
3. Julian Fernandez II 2 0
4. Franco Negri 2 0
5. Maximiliano Comba 2 0
6. Jeronimo Cacciabue 2 0
7. Juan Sforza 2 0
8. Кристальдо Хонатан 0 1
9. Nicolas Castro 1 0
10. Перес Пабло II 1 0
11. Gabriel Compagnucci 1 0
12. Justo Giani 1 0
13. Mateo Maccari 1 0
14. Facundo Mansilla Zahir 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4) 0 28.57% (6)
 Ньюэллс Олд Бойз 8.33% (1) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5) 25% (3)

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Индепендьенте Авельянеда 0:1 Ланус Ланус 1:1 Сармиенто Альдосиви 2:3 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Ланус: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Лига професиональ Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Кубок Диего Марадоны Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Диего Марадоны Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус Суперлига Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ланус 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ланус Примера Ланус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ланус 0:1 12 7 2 3 21 - 17 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
13. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 12 4 3 5 13 - 17 15
14. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
16. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 13 14
17. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
18. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
21. Росарио Сентраль 11 4 1 6 16 - 14 13
22. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 12 1 5 6 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
2. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
3. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 0:1 7 3 2 2 11 - 9 11
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
7. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
8. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
10. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
11. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 6 3 1 2 11 - 11 10
13. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
15. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
16. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
17. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
18. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
20. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
21. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
22. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
23. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
24. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 0:1 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
12. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
16. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 6 1 2 3 2 - 6 5
18. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
19. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
20. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
21. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
4. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
5. Эстудиантес Касерос Сукуи Фернандо 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Николас Кастро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.28
3.40
3.36
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Где смотреть матч Ланус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн




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