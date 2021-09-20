Аргентина: Лига професьональ 2021
Ланус
1:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
12' ГолNicolas Castro
0:2
29' ГолNicolas Castro
1:2
39' ГолЛопес Хосе Мануэль
54' Желтая карточкаJulian Fernandez II
63' Желтая карточкаAlan Aguerre
66' Желтая карточкаAlexandro Bernabei
82' Желтая карточкаNicolas Castro
87' Желтая карточкаБиттоло Мариано
90' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
19
Морель
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Ход матча
12'
29'
39'
63'
82'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|10 (2)
|0.83
|2.
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0.58
|3.
|Angel Gonzalez II
|2
|0.17
|4.
|Victor Malcorra
|2
|0.17
|5.
|Tomas Belmonte
|1
|0.08
|6.
|Matias Esquivel
|0
|0
|7.
|Javier Rodriguez
|0
|0
|8.
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|9.
|Braian Aguirre
|0
|0
|10.
|Lucas Varaldo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|5
|0.42
|2.
|Игнасио Скокко
|4
|0.33
|3.
|Justo Giani
|1
|0.08
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.08
|5.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.08
|6.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.08
|7.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.08
|8.
|Maximiliano Comba
|0
|0
|9.
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tomas Belmonte
|3
|1
|2.
|Морель Хорхе
|4
|0
|3.
|Nicolas Thaller
|4
|0
|4.
|Angel Gonzalez II
|3
|0
|5.
|Alexandro Bernabei
|3
|0
|6.
|Julian Aude
|3
|0
|7.
|Braian Aguirre
|3
|0
|8.
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|9.
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|10.
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|11.
|Javier Rodriguez
|1
|0
|12.
|Matias Esquivel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|3
|1
|2.
|Лема Кристиан
|3
|0
|3.
|Julian Fernandez II
|3
|0
|4.
|Nicolas Castro
|2
|0
|5.
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|6.
|Franco Negri
|2
|0
|7.
|Maximiliano Comba
|2
|0
|8.
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|9.
|Juan Sforza
|2
|0
|10.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|11.
|Биттоло Мариано
|1
|0
|12.
|Перес Пабло II
|1
|0
|13.
|Alan Aguerre
|1
|0
|14.
|Justo Giani
|1
|0
|15.
|Mateo Maccari
|1
|0
|16.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|0
|27.27% (6)
|Ньюэллс Олд Бойз
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6Индепендьенте Авельянеда 0:1 Ланус Ланус 1:1 Сармиенто Альдосиви 2:3 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Ланус: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус Суперлига Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ланус 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ланус Примера Ланус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Ланус
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|8.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 13
|14
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 13
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|0:0
|12
|4
|2
|6
|16 - 14
|14
|18.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|19.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|20.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|21.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|22.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|11
|1
|6
|4
|8 - 13
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|5
|6
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|2.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|7.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|8.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|11.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|16.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|21.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|22.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0