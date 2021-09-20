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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
1:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
12' Гол
Nicolas Castro
0:2
29' Гол
Nicolas Castro
1:2
39' Гол
Лопес Хосе Мануэль
54' Желтая карточка
Julian Fernandez II
63' Желтая карточка
Alan Aguerre
66' Желтая карточка
Alexandro Bernabei
82' Желтая карточка
Nicolas Castro
87' Желтая карточка
Биттоло Мариано
90' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
90'+7
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
34
Facundo
Perez
19
Морель
Хорхе
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
28
Биттоло
Мариано
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
26
Ramiro
Sordo
32
Игнасио
Скокко
Ланус
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 10 (2) 0.83
2. Лопес Хосе Мануэль 7 0.58
3. Angel Gonzalez II 2 0.17
4. Victor Malcorra 2 0.17
5. Tomas Belmonte 1 0.08
6. Matias Esquivel 0 0
7. Javier Rodriguez 0 0
8. Alexandro Bernabei 0 0
9. Braian Aguirre 0 0
10. Lucas Varaldo 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 5 0.42
2. Игнасио Скокко 4 0.33
3. Justo Giani 1 0.08
4. Juan Fernando Garro 1 0.08
5. Gabriel Compagnucci 1 0.08
6. Кристальдо Хонатан 1 0.08
7. Facundo Mansilla Zahir 1 0.08
8. Maximiliano Comba 0 0
9. Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Tomas Belmonte 3 1
2. Морель Хорхе 4 0
3. Nicolas Thaller 4 0
4. Angel Gonzalez II 3 0
5. Alexandro Bernabei 3 0
6. Julian Aude 3 0
7. Braian Aguirre 3 0
8. Лопес Хосе Мануэль 1 0
9. Бурдиссо Гильермо 1 0
10. Жозе Густаво Санд 1 0
11. Javier Rodriguez 1 0
12. Matias Esquivel 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 3 1
2. Лема Кристиан 3 0
3. Julian Fernandez II 3 0
4. Nicolas Castro 2 0
5. Gabriel Compagnucci 2 0
6. Franco Negri 2 0
7. Maximiliano Comba 2 0
8. Jeronimo Cacciabue 2 0
9. Juan Sforza 2 0
10. Кристальдо Хонатан 0 1
11. Биттоло Мариано 1 0
12. Перес Пабло II 1 0
13. Alan Aguerre 1 0
14. Justo Giani 1 0
15. Mateo Maccari 1 0
16. Facundo Mansilla Zahir 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 9.09% (2) 18.18% (4) 27.27% (6) 18.18% (4) 0 27.27% (6)
 Ньюэллс Олд Бойз 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Индепендьенте Авельянеда 0:1 Ланус Ланус 1:1 Сармиенто Альдосиви 2:3 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Ланус: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Лига професиональ Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Кубок Диего Марадоны Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Диего Марадоны Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус Суперлига Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ланус 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ланус Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ланус Примера Ланус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ланус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ланус 12 7 2 3 22 - 18 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
12. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
13. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
14. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Сан-Лоренсо 0:0 12 3 5 4 10 - 13 14
16. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 13 14
17. Росарио Сентраль 0:0 12 4 2 6 16 - 14 14
18. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
19. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
20. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
21. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
22. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 11 1 6 4 8 - 13 9
26. Арсенал Саранди 12 1 5 6 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
2. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
3. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
7. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
8. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
10. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
11. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
13. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
15. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
16. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
18. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
19. Сан-Лоренсо 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
20. Росарио Сентраль 0:0 6 2 1 3 8 - 6 7
21. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
22. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Росарио Сентраль 0:0 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
12. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сан-Лоренсо 0:0 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
20. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
21. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
4. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
5. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Хосе Лопес бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Николас Кастро бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Николас Кастро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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