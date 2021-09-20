Аргентина: Лига професьональ 2021
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 25'
Банфилд
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиццини Франсиско
|3
|0.25
|2.
|Барриос Лукас
|2
|0.17
|3.
|Gabriel Hachen
|2
|0.17
|4.
|Rodrigo Contreras
|2
|0.17
|5.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.08
|6.
|Walter Bou
|1
|0.08
|7.
|Miguel Merentiel
|1
|0.08
|8.
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|9.
|Hugo Ezequiel Silva
|0
|0
|10.
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Manuel Cruz
|3
|0.25
|2.
|Датоло Хесус
|2
|0.17
|3.
|Luciano Pons
|1
|0.08
|4.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.08
|5.
|Ramiro Enrique
|1
|0.08
|6.
|Joel Sonora
|0
|0
|7.
|Emanuel Coronel
|0
|0
|8.
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Tripicchio
|4
|0
|2.
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|3.
|Adonis Frias
|3
|0
|4.
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|5.
|Кардона Томас
|2
|0
|6.
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|7.
|Сото Алексис
|2
|0
|8.
|Gabriel Hachen
|1
|0
|9.
|Braian Rivero
|1
|0
|10.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|11.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
|12.
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|13.
|Hugo Fernandez
|1
|0
|14.
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|15.
|Franco Paredes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Alexis Maldonado
|3
|1
|3.
|Giuliano Galoppo
|2
|1
|4.
|Emanuel Coronel
|3
|0
|5.
|Ramiro Enrique
|3
|0
|6.
|Лолло Лусиано
|2
|0
|7.
|Franco Quinteros
|2
|0
|8.
|Alexis Sosa
|0
|1
|9.
|Датоло Хесус
|1
|0
|10.
|Valentin Barbero
|1
|0
|11.
|Урси Агустин
|1
|0
|12.
|Juan Alvarez2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Банфилд
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +4 =7 -9Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Банфилд 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Патронато Парана 1:1 Банфилд
Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера Банфилд 2:3 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 5:3 Банфилд Примера Б Банфилд 3:0 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 2:4 Банфилд Примера Б Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия Примера Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|23 - 9
|24
|3.
|Эстудиантес Касерос
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|4.
|Ланус
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|8.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|5
|3
|16 - 8
|17
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|1
|6
|17 - 14
|16
|12.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|16.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 13
|14
|18.
|Альдосиви
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|19.
|Сармиенто
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|20.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|21.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|22.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|25.
|Банфилд
|0:0
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|26.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|5
|6
|5 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|2.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|7.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|12.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|14.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|17.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|21.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|22.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|3.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Банфилд
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|20.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|5
|0