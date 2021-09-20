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Аргентина: Лига професьональ 2021

Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 25'
Банфилд
0' 25'
22
Унсаин
Луис
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
27
Hugo
Ezequiel
Silva
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
29
Пиццини
Франсиско
33
Rodrigo
Contreras
7
Walter
Bou
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
5
Nicolas
Linares
27
Доминго
Николас
22
Juan
Alvarez2
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
Дефенса и Хустисия
3-4-3
Банфилд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиццини Франсиско 3 0.25
2. Барриос Лукас 2 0.17
3. Gabriel Hachen 2 0.17
4. Rodrigo Contreras 2 0.17
5. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.08
6. Walter Bou 1 0.08
7. Miguel Merentiel 1 0.08
8. Matías Rodríguez I 0 0
9. Hugo Ezequiel Silva 0 0
10. Facundo Gutierrez 0 0
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Manuel Cruz 3 0.25
2. Датоло Хесус 2 0.17
3. Luciano Pons 1 0.08
4. Giuliano Galoppo 1 0.08
5. Ramiro Enrique 1 0.08
6. Joel Sonora 0 0
7. Emanuel Coronel 0 0
8. Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nicolas Tripicchio 4 0
2. Matías Rodríguez I 3 0
3. Adonis Frias 3 0
4. Rodrigo Contreras 2 0
5. Кардона Томас 2 0
6. Hugo Ezequiel Silva 2 0
7. Сото Алексис 2 0
8. Gabriel Hachen 1 0
9. Braian Rivero 1 0
10. Miguel Merentiel 1 0
11. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0
12. Facundo Gutierrez 1 0
13. Hugo Fernandez 1 0
14. Lautaro Tomas Escalante 1 0
15. Franco Paredes 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 5 0
2. Alexis Maldonado 3 1
3. Giuliano Galoppo 2 1
4. Emanuel Coronel 3 0
5. Ramiro Enrique 3 0
6. Лолло Лусиано 2 0
7. Franco Quinteros 2 0
8. Alexis Sosa 0 1
9. Датоло Хесус 1 0
10. Valentin Barbero 1 0
11. Урси Агустин 1 0
12. Juan Alvarez2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Банфилд 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Банфилд 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Патронато Парана 1:1 Банфилд
Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Суперлига Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Суперлига Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия Копа Судамерикана Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Копа Судамерикана
Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера Банфилд 2:3 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 5:3 Банфилд Примера Б Банфилд 3:0 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 2:4 Банфилд Примера Б Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 18 - 9 26
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 23 - 9 24
3. Эстудиантес Касерос 12 7 2 3 20 - 11 23
4. Ланус 12 7 2 3 22 - 18 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
7. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
8. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
9. Велес Сарсфилд 12 4 5 3 16 - 8 17
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Росарио Сентраль 12 5 1 6 17 - 14 16
12. Атлетико Тукуман 12 4 3 5 12 - 16 15
13. Дефенса и Хустисия 0:0 12 3 6 3 12 - 10 15
14. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
15. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
16. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
17. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 13 14
18. Альдосиви 12 4 1 7 14 - 21 13
19. Сармиенто 12 3 4 5 11 - 15 13
20. Сан-Лоренсо 12 3 4 5 10 - 14 13
21. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
22. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 12 2 5 5 14 - 17 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 12 2 5 5 12 - 15 11
25. Банфилд 0:0 12 1 7 4 8 - 13 10
26. Арсенал Саранди 12 1 5 6 5 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
2. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
3. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
7. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Дефенса и Хустисия 0:0 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
12. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
13. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
14. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
15. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
17. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 10 - 10 8
19. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
20. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
21. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
22. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 0:0 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
3. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
4. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Банфилд 0:0 7 1 5 1 4 - 5 8
10. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
13. Атлетико Тукуман 6 2 0 4 6 - 12 6
14. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
18. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
19. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
20. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
21. Дефенса и Хустисия 0:0 6 0 4 2 1 - 3 4
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
4. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
5. Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Банфилд
2.47
3.14
3.40
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Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд онлайн




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