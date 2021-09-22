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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Астон Вилла
0' 25'
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
II
14
Чалоба
Трево
31
Сарр
Маланг
20
Хадсон-Одои
Каллум
7
Канте
Н'Голо
12
Лофтус-Чик
Рубен
21
Чилуэлл
Бен
17
Ньигес
Сауль
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
12
Стир
Джед
2
Кэш
Мэтти
16
Туанзебе
Аксел
30
Хаус
Кортни
18
Янг
Эшли
19
Накамба
Марвелус
8
Сансон
Морган
15
Траоре
Бертран
10
Буэндия
Эмилиано
21
Эль-Гази
Анвар
35
Арчер
Камерон
Челси
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арчер Камерон 3 1.5
2. Эль-Гази Анвар 2 (1) 1
3. Гильберт Фредерик 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 0 0 0 0 0
 Астон Вилла 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси
Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Астон Вилла 3:0 Эвертон Челси 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига
Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Тонко отдавал Сансон в штрафную на ход Арчеру, но того опередил Сарр и вынес мяч за пределы поля.
  • 24'
    С правого фланга Эль-Гази подавал в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 23'
    Пробивал головой из пределов штрафной Сауль после навеса от Канте. Мяч полетел далеко от ворот.
  • 22'
    Навесил в штрафную с фланга Зиеш в направлении Лофтуса-Чика, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кэшу.
  • 21'
    С правого фланга попытался прострелить Кэш в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 20'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Челси". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 19'
    Вырезал в штрафную соперника Лофтус-Чик на ход Вернеру, но тому не позволил добраться до мяча Хаус.
  • 18'
    Диагональный пас Сансон исполнил на правый фланг, куда забегал Траоре, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 17'
    Сарр на фланге руками уложил на газон Траоре. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 16'
    Убежал по флангу Канте и навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Кэш и головой вынес сферу подальше.
  • 15'
    Отобрал мяч в центре поля Канте, прошел вперед и покатил на ход Вернеру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 14'
    Отличным пасом Траоре нашел в штрафной соперника Буэндию, но тому пробить в подкате не позволил Чалоба.
  • 13'
    В центре поля Янг руками подтолкнул в спину Хадсона-Одои. Штрафной удар исполнять будут лондонцы. 
  • 12'
    Теперь уже на дальнюю штангу навесил Чилуэлл с левого фланга, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 11'
    Прорвался на скорости по флангу Чилуэлл, обыграл Туанзебе, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за лицевую линию.
  • Опасный момент
    10'
    Выскакивал один на один с голкипером Арчер после паса от Сансона и попытался перебросить Кепу, но мяч полетел выше ворот.
  • 9'
    По флангу отдавал Сарр на ход Вернеру, но тот в борьбе с защитником не сумел сохранить мяч в пределах поля.
  • 8'
    С углового навесил Джеймс на ближнюю штангу, но здесь головой Туанзебе вернул мяч обратно на фланг.
  • Угловой
    7'
    Убежал по флангу Канте и низом попытался прострелить в штрафную, но здесь Сансон вынес сферу на угловой.
  • 6'
    Мог убегать на ворота Вернер после заброса от Лофтуса-Чика, но вышел за пределы штрафной площади Стир и отвел угрозу.
  • 5'
    Буэндия грамотно подставился в центре поля и вынудил Канте нарушить правила. Штрафной исполнять будут лондонцы. 
  • 4'
    Отдал пас Сауль в штрафную, куда врывался Вернер, но того опередил Накамба и вынес сферу в аут.
  • 3'
    В центре поля Джеймс получил по ногам от Эль-Гази. Штрафной удар исполнять будут игроки "Челси".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бордово-бело-голубой комплект формы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 0:0 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Челси
96.3% (154)
Ничья
1.9% (3)
Астон Вилла
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
33.09% (46)
Нет
66.91% (93)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.5% (76)
2:1 Челси
18.1% (29)
3:1 Челси
8.1% (13)
1:0 Челси
6.9% (11)
3:0 Челси
2.5% (4)
4:1 Челси
1.3% (2)
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