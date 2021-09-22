С правого фланга попытался прострелить Кэш в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Навесил в штрафную с фланга Зиеш в направлении Лофтуса-Чика, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кэшу.

Пробивал головой из пределов штрафной Сауль после навеса от Канте. Мяч полетел далеко от ворот.

С правого фланга Эль-Гази подавал в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Тонко отдавал Сансон в штрафную на ход Арчеру, но того опередил Сарр и вынес мяч за пределы поля.

20' Долго катают мяч в центре поля игроки "Челси". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

19' Вырезал в штрафную соперника Лофтус-Чик на ход Вернеру, но тому не позволил добраться до мяча Хаус.

18' Диагональный пас Сансон исполнил на правый фланг, куда забегал Траоре, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

17' Сарр на фланге руками уложил на газон Траоре. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

16' Убежал по флангу Канте и навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Кэш и головой вынес сферу подальше.

15' Отобрал мяч в центре поля Канте, прошел вперед и покатил на ход Вернеру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

14' Отличным пасом Траоре нашел в штрафной соперника Буэндию, но тому пробить в подкате не позволил Чалоба.

13' В центре поля Янг руками подтолкнул в спину Хадсона-Одои. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

12' Теперь уже на дальнюю штангу навесил Чилуэлл с левого фланга, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

11' Прорвался на скорости по флангу Чилуэлл, обыграл Туанзебе, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за лицевую линию.

10' Выскакивал один на один с голкипером Арчер после паса от Сансона и попытался перебросить Кепу, но мяч полетел выше ворот.

9' По флангу отдавал Сарр на ход Вернеру, но тот в борьбе с защитником не сумел сохранить мяч в пределах поля.

8' С углового навесил Джеймс на ближнюю штангу, но здесь головой Туанзебе вернул мяч обратно на фланг.

7' Убежал по флангу Канте и низом попытался прострелить в штрафную, но здесь Сансон вынес сферу на угловой.

6' Мог убегать на ворота Вернер после заброса от Лофтуса-Чика, но вышел за пределы штрафной площади Стир и отвел угрозу.

5' Буэндия грамотно подставился в центре поля и вынудил Канте нарушить правила. Штрафной исполнять будут лондонцы.

4' Отдал пас Сауль в штрафную, куда врывался Вернер, но того опередил Накамба и вынес сферу в аут.

3' В центре поля Джеймс получил по ногам от Эль-Гази. Штрафной удар исполнять будут игроки "Челси".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бордово-бело-голубой комплект формы.