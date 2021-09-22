Англия: Кубок лиги 2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Астон Вилла
14
Чалоба
Трево
31
Сарр
Маланг
21
Чилуэлл
Бен
17
Ньигес
Сауль
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
12
Стир
Джед
30
Хаус
Кортни
18
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
17 Ньигес СаульНападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Богард ЛамарПолузащитник
-
40 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арчер Камерон
|3
|1.5
|2.
|Эль-Гази Анвар
|2 (1)
|1
|3.
|Гильберт Фредерик
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Астон Вилла
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +14 =3 -3Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси
Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Астон Вилла 3:0 Эвертон Челси 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Челси 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Челси
96.3% (154)
Ничья
1.9% (3)
Астон Вилла
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
33.09% (46)
Нет
66.91% (93)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.5% (76)
2:1 Челси
18.1% (29)
3:1 Челси
8.1% (13)
1:0 Челси
6.9% (11)
3:0 Челси
2.5% (4)
4:1 Челси
1.3% (2)
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