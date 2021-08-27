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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арчер Камерон 3 3
2. Эль-Гази Анвар 2 (1) 2
3. Гильберт Фредерик 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 0 0 0 0 0
 Астон Вилла 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси
Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Астон Вилла 3:0 Эвертон Челси 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига
Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Челси 100% (27)
    X 0% (0)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Астон Вилла
    1.51
    4.80
    8.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла

    Исход игры
    Челси
    100% (27)
    Ничья
    0% (0)
    Астон Вилла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (11)
    Меньше
    57.69% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    42.31% (11)
    Нет
    57.69% (15)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    55.6% (15)
    2:1 Челси
    25.9% (7)
    3:1 Челси
    14.8% (4)
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