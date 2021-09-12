Польша: Экстракласса 2021-2022
Ракув
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
Лех
1:0
14' ПенальтиЦебуля Марчин
31' Желтая карточкаПолетанович Марко
2:0
48' ГолМусёлик Себастьян
2:1
57' ГолАмарал Жоау
69' Желтая карточкаТиба Педру
70' Желтая карточкаИсхак Микаэль
70' Желтая карточкаПетрашек Томаш
2:2
73' ГолИсхак Микаэль
87' Желтая карточкаДуглас Барри
90' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Pedro Viera
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
14'
1:0
46'
48'
57'
2:1
69'
70'
70'
73'
2:2
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.6
|2.
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.2
|3.
|Гутковский Владислав
|1
|0.2
|4.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.2
|5.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.2
|6.
|Длугош Виктор
|1
|0.2
|7.
|Кун Патрик
|0
|0
|8.
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|9.
|Стургеон Фабиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|0.57
|2.
|Амарал Жоау
|2
|0.29
|3.
|Каминьски Якуб
|2
|0.29
|4.
|Дуглас Барри
|1
|0.14
|5.
|Саламон Бартош
|1
|0.14
|6.
|Квеквескири Ника
|1
|0.14
|7.
|Тиба Педру
|1
|0.14
|8.
|Скурась Михал
|1
|0.14
|9.
|Милич Антонио
|0
|0
|10.
|Шатка Любомир
|0
|0
|11.
|Joel V
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папаниколау Яннис
|1
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|2
|0
|3.
|Нивулис Анджей
|1
|0
|4.
|Полетанович Марко
|1
|0
|5.
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|6.
|Рундич Милан
|1
|0
|7.
|Гутковский Владислав
|1
|0
|8.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|9.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|10.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|11.
|Тудор Фран
|1
|0
|12.
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Барри
|3
|0
|2.
|Квеквескири Ника
|1
|1
|3.
|Исхак Микаэль
|2
|0
|4.
|Тиба Педру
|2
|0
|5.
|Joel V
|0
|1
|6.
|Саламон Бартош
|1
|0
|7.
|Шатка Любомир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Лех
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +13 =5 -2Висла Плоцк 1:1 Ракув Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув
Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лех 1:1 Погонь Щецин Лех 2:0 Лехия Гданьск Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия
Последние игры между собой
Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Лех: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Висла Краков
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|5.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заглембе Любин
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|0
|0
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|3.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|5.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|5.
|Лех
|Дуглас Барри
|3
|0