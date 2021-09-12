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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
2:2
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
1:0
14' Пенальти
Цебуля Марчин
31' Желтая карточка
Полетанович Марко
2:0
48' Гол
Мусёлик Себастьян
2:1
57' Гол
Амарал Жоау
69' Желтая карточка
Тиба Педру
70' Желтая карточка
Исхак Микаэль
70' Желтая карточка
Петрашек Томаш
2:2
73' Гол
Исхак Микаэль
87' Желтая карточка
Дуглас Барри
90' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
90'+6
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
6
Нивулис
Анджей
3
Рундич
Милан
71
Длугош
Виктор
20
Полетанович
Марко
88
Гвилия
Валериане
23
Кун
Патрик
70
Стургеон
Фабиу
77
Цебуля
Марчин
9
Мусёлик
Себастьян
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
25
Тиба
Педру
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Ракув
3-4-2-1
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цебуля Марчин 3 (1) 0.6
2. Иви Лопес 1 (1) 0.2
3. Гутковский Владислав 1 0.2
4. Мусёлик Себастьян 1 0.2
5. Вдовяк Матеуш 1 0.2
6. Длугош Виктор 1 0.2
7. Кун Патрик 0 0
8. Гедеш Алешандре 0 0
9. Стургеон Фабиу 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 4 (1) 0.57
2. Амарал Жоау 2 0.29
3. Каминьски Якуб 2 0.29
4. Дуглас Барри 1 0.14
5. Саламон Бартош 1 0.14
6. Квеквескири Ника 1 0.14
7. Тиба Педру 1 0.14
8. Скурась Михал 1 0.14
9. Милич Антонио 0 0
10. Шатка Любомир 0 0
11. Joel V 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Папаниколау Яннис 1 1
2. Цебуля Марчин 2 0
3. Нивулис Анджей 1 0
4. Полетанович Марко 1 0
5. Гедеш Алешандре 1 0
6. Рундич Милан 1 0
7. Гутковский Владислав 1 0
8. Мусёлик Себастьян 1 0
9. Петрашек Томаш 1 0
10. Вдовяк Матеуш 1 0
11. Тудор Фран 1 0
12. Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Лех
# Игрок      
1. Дуглас Барри 3 0
2. Квеквескири Ника 1 1
3. Исхак Микаэль 2 0
4. Тиба Педру 2 0
5. Joel V 0 1
6. Саламон Бартош 1 0
7. Шатка Любомир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Лех 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Висла Плоцк 1:1 Ракув Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув
Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лех 1:1 Погонь Щецин Лех 2:0 Лехия Гданьск Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия
Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех

Последние игры между собой

Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Лех: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ракув 3:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ракув Кубок Лех 3:3 Ракув Экстракласса Лех 3:0 Ракув Экстракласса
Ракув 2:3 Лех Экстракласса Ракув 1:0 Лех Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 4 3 0 13 - 5 15
2. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
3. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Висла Краков 7 3 2 2 13 - 9 11
5. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
7. Заглембе Любин 6 3 0 3 7 - 11 9
8. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
11. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
12. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
13. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 4 0 0
2. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
3. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
5. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Ягеллония Августин Блажей 3 0
4. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
5. Лех Дуглас Барри 3 0
Весь список
Где смотреть матч Ракув 2:2 Лех онлайн




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