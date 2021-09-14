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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Ильвес
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
ХИФК
0' 25'
1
Лейслахти
Расмус
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
14
Сийра
Тууре
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
17
Нимели
Силванус
3
Patrick
Loa
Loa
49
Отенг
Эрик
35
Уорд
Каллум
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
23
Эрнандес
Алдайр
17
Бакман
Джани
6
Данвуди
Джейк
10
Ягуби
Моштаг
70
Ахади
Мосавер
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
Ильвес
ХИФК

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вертайнен Ээту 4 0.21
2. Мёммё Ээту 4 0.21
3. Миеттунен Тату 2 0.11
4. Отенг Эрик 1 0.05
5. Бланко Хеан 1 0.05
6. Алмен Микаэль 1 0.05
7. Hernan Luna 1 0.05
8. Озджелик Таха 1 0.05
9. Оллила Туомас 1 (1) 0.05
10. Янтти Теему 0 0
11. Roger Torres 0 0
12. Ветели Йоона 0 0
13. Арифи Дони 0 0
14. Patrick Loa Loa 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Кей 3 0.17
2. Ягуби Моштаг 3 (3) 0.17
3. Исакссон Китон 3 0.17
4. Али Юсиф 3 0.17
5. Саэс Фелипе 2 0.11
6. Энтрена Хуан 1 0.06
7. Данвуди Джейк 1 0.06
8. Маттила Сакари 1 0.06
9. Тукиайнен Сакари 1 0.06
10. Бакман Джани 1 0.06
11. Эрнандес Алдайр 1 0.06
12. Палмасто Тино 1 0.06
13. Хинг-Гловер Макарио 0 0
14. Халме Юкка 0 0
15. Ахади Мосавер 0 0
16. Стренг Джеремайя 0 0
17. Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

Ильвес
# Игрок      
1. Арифи Дони 4 0
2. Patrick Loa Loa 4 0
3. Roger Torres 3 0
4. Сийра Тууре 3 0
5. Катц Калле 3 0
6. Бланко Хеан 2 0
7. Миеттунен Тату 2 0
8. Ветели Йоона 2 0
9. Аспегрен Фелипе 1 0
10. Нимели Силванус 1 0
11. Вертайнен Ээту 1 0
12. Янтти Теему 1 0
13. Сарр Момоду 1 0
14. Алмен Микаэль 1 0
15. Оллила Туомас 1 0
16. Hernan Luna 1 0
17. Мёммё Ээту 1 0
18. Гбе Вигори 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 4 1
2. Бакман Джани 4 0
3. Данвуди Джейк 4 0
4. Эрнандес Алдайр 3 0
5. Али Юсиф 3 0
6. Хинг-Гловер Макарио 1 1
7. Саэс Фелипе 1 1
8. Халме Юкка 2 0
9. Стренг Джеремайя 2 0
10. Маттила Сакари 1 0
11. Градецки Матей 1 0
12. Тукиайнен Сакари 1 0
13. Исакссон Китон 1 0
14. Энтрена Хуан 1 0
15. Ахади Мосавер 1 0
16. Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2)
 ХИФК 9.52% (2) 19.05% (4) 38.1% (8) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ильвес 1:0 Лахти Мариехамн 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Ильвес Хонка 4:1 Ильвес
Ильвес 1:0 Оулу КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:0 Хака КТП 1:1 Ильвес Ильвес 2:1 Интер Турку ХИК 2:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Лахти 3:1 Ильвес Ильвес 2:0 КТП Ильвес 3:2 КуПС ХИФК 1:1 Ильвес Ильвес 0:3 ХИК Оулу 0:2 Ильвес СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес Ильвес 1:2 Оулу
ХИФК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ХИФК 3:1 Оулу ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Хонка 0:3 ХИФК ХИФК 1:5 КуПС
ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 1:0 Лахти

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 8
ХИФК 1:1 Ильвес Вейккауслига ХИФК 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:2 ХИФК Вейккауслига Ильвес 3:1 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 2:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 ХИФК Вейккауслига Ильвес 4:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига Ильвес 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:3 Ильвес Икконен Ильвес 0:0 ХИФК Икконен ХИФК 2:0 Ильвес Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 19 15 3 1 32 - 9 48
2. КуПС Заявка 19 13 3 3 35 - 13 42
3. Интер Турку Заявка 19 10 2 7 29 - 20 32
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 19 9 4 6 22 - 17 31
5. ХИФК 0:0 Заявка 18 8 6 4 21 - 17 30
6. Лахти Заявка 19 7 7 5 24 - 20 28
7. Хонка Заявка 19 7 3 9 28 - 28 24
8. Ильвес 0:0 Заявка 19 7 3 9 17 - 23 24
9. Мариехамн Заявка 19 5 2 12 13 - 28 17
10. Оулу Заявка 19 5 2 12 17 - 30 17
11. Хака Заявка 18 4 3 11 14 - 25 15
12. КТП 0:0 Заявка 19 1 6 12 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
2. ХИК Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
3. Интер Турку Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
4. Ильвес 0:0 Заявка 9 6 1 2 10 - 7 19
5. Лахти Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
6. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. ХИФК 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
8. Хонка Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
9. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
12. КТП 0:0 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 8 1 1 15 - 4 25
2. КуПС Заявка 9 6 1 2 17 - 8 19
3. ХИФК 0:0 Заявка 8 4 4 0 9 - 2 16
4. СЯК Сейнайоки 0:0 Заявка 10 4 2 4 6 - 8 14
5. Интер Турку Заявка 9 4 0 5 13 - 11 12
6. Лахти Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
7. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Мариехамн Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Оулу Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
11. КТП 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
12. Ильвес 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 8 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
3. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
5. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
ХИФК
2.51
3.31
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 0:0 ХИФК онлайн




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