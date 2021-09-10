Румыния: Первая лига 2021-2022
УТА Арад
2:2
Конец матча
Стадион: Arena Francisc Neuman
Рапид Бухарест
0:1
16' ГолАлбу Кристиан
0:2
21' ГолАлбу Кристиан
23' Желтая карточкаАлбу Кристиан
50' Желтая карточкаУббинк Корнелис
54' Желтая карточкаВукчевич Марко
81' Желтая карточкаДандя Александру
1:2
82' ПенальтиХора Иоан
2:2
85' ГолАнтал Ливиу
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
13
Petre
Goge
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Petre GogeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
-
10 Rares Ilie
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
0:1
21'
0:2
23'
50'
54'
81'
82'
1:2
85'
2:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антал Ливиу
|2
|0.25
|2.
|Микулеску Давид
|2
|0.25
|3.
|Хора Иоан
|2 (1)
|0.25
|4.
|Дангубич Филип
|1
|0.13
|5.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.13
|6.
|Роджер VII
|1
|0.13
|7.
|Вукчевич Марко
|0
|0
|8.
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Албу Кристиан
|3
|0.38
|2.
|Бэлан Адриан
|2
|0.25
|3.
|Григоре Драгош
|1
|0.13
|4.
|Saifeddine Alami Bazza
|1
|0.13
|5.
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.13
|6.
|Stefan Panoiu
|1
|0.13
|7.
|Rares Ilie
|0
|0
|8.
|Белу Клаудиу
|0
|0
|9.
|Црепуля Любян
|0
|0
|10.
|Кырнац Николае
|0
|0
|11.
|Petre Goge
|0
|0
|12.
|Antonio Sefer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батха Идриз
|4
|0
|2.
|Роджер VII
|3
|0
|3.
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|4.
|Баравикас Роландас
|2
|0
|5.
|Дангубич Филип
|2
|0
|6.
|Эрико
|2
|0
|7.
|Балауру Драгош
|1
|0
|8.
|Бенга Александру
|1
|0
|9.
|Вукчевич Марко
|1
|0
|10.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|11.
|Меджиморец Винко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белу Клаудиу
|3
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|4
|0
|3.
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|4.
|Албу Кристиан
|3
|0
|5.
|Дандя Александру
|2
|0
|6.
|Бэлан Адриан
|2
|0
|7.
|Catalin Hlistei
|2
|0
|8.
|Кырнац Николае
|2
|0
|9.
|Antonio Sefer
|0
|1
|10.
|Григоре Драгош
|1
|0
|11.
|Црепуля Любян
|1
|0
|12.
|Saifeddine Alami Bazza
|1
|0
|13.
|Молдован Хорациу
|1
|0
|14.
|Rares Ilie
|1
|0
|15.
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|УТА Арад
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|55.56% (5)
|Рапид Бухарест
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
УТА Арад Последние 20 матчей: +9 =4 -7Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:0 Волунтари УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 УТА Арад
УТА Арад 1:1 ФКСБ Арджеш 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 УТА Арад УТА Арад 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:2 Политехника Яссы Астра 1:2 УТА Арад УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Арджеш 4:1 УТА Арад УТА Арад 0:1 Германнштадт Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:0 УТА Арад УТА Арад 2:0 Сепси Университатя Крайова 2:0 УТА Арад УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ Арджеш 0:1 Рапид Бухарест
Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест
Последние игры между собой
УТА Арад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Рапид Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|7
|0
|0
|13 - 4
|21
|2.
|Университатя Крайова
|14
|6
|2
|6
|16 - 16
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|УТА Арад
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Ботошани
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|6.
|Вииторул Констанца
|7
|3
|3
|1
|7 - 2
|12
|7.
|Миовени
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|ФКСБ
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|12.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|15.
|Академика Клинчени
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Волунтари
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|ФКСБ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|14.
|Академика Клинчени
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Университатя Крайова
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|ФКСБ
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|4
|1
|0
|3.
|Арджеш
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|3
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|3
|1
|2.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|3.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|4
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|0
|5.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|4
|0