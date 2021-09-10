Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Тактическая замена. Catalin Hlistei уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Микулеску Давид из команды УТА Арад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Г О О О О Л - Антал Ливиу забивает с левой ноги!

85' Эрико пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

84' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Г О О О О О Л - Хора Иоан из команды УТА Арад забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Horatiu Moldovan прыгнул не в ту сторону.

81' Дандя Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Роджер VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Мойсе Ромарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

76' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Ох, нехорошо это выглядит. Petre Goge получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Petre Goge на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Эрико делает длинную передачу вперед

70' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игрок из команды УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Кырнац Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Матч возобновлен

62' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

61' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Штрафной исполнил Уббинк Корнелис , после его удара Horatiu Moldovan сделал классный сейв. Угловой

59' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Отличные скиллы показывает Уббинк Корнелис , обводя своих соперников

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хора Иоан и попал в каркас ворот!

55' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Вукчевич Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Игрок из команды УТА Арад толкнул локтем оппонента - фол.

54' Головой пробил Хора Иоан , но голкипер отбил его в поле!

52' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Как он промахнулся? Бенга Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

51' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Уббинк Корнелис получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Хора Иоан из команды УТА Арад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

48' Игрок из команды УТА Арад совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

48' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.