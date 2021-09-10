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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
УТА Арад
2:2
Конец матча

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
0:1
16' Гол
Албу Кристиан
0:2
21' Гол
Албу Кристиан
23' Желтая карточка
Албу Кристиан
50' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
54' Желтая карточка
Вукчевич Марко
81' Желтая карточка
Дандя Александру
1:2
82' Пенальти
Хора Иоан
2:2
85' Гол
Антал Ливиу
90'+4
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
4
Бенга
Александру
55
Шляков
Евгений
6
Пассалья
Хуан
Пабло
5
Воробьев
Модест
20
Уббинк
Корнелис
10
Микулеску
Давид
7
Роджер
VII
9
Дангубич
Филип
31
Молдован
Хорациу
13
Petre
Goge
22
Сэпунару
Кристиан
30
Дандя
Александру
11
Мораис
Жуниор
II
8
Кырнац
Николае
23
Албу
Кристиан
4
Црепуля
Любян
7
Antonio
Sefer
9
Бэлан
Адриан
94
Catalin
Hlistei
УТА Арад
Рапид Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антал Ливиу 2 0.25
2. Микулеску Давид 2 0.25
3. Хора Иоан 2 (1) 0.25
4. Дангубич Филип 1 0.13
5. Уббинк Корнелис 1 0.13
6. Роджер VII 1 0.13
7. Вукчевич Марко 0 0
8. Пассалья Хуан Пабло 0 0
Рапид Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Албу Кристиан 3 0.38
2. Бэлан Адриан 2 0.25
3. Григоре Драгош 1 0.13
4. Saifeddine Alami Bazza 1 0.13
5. Бну-Марзук Юнес 1 0.13
6. Stefan Panoiu 1 0.13
7. Rares Ilie 0 0
8. Белу Клаудиу 0 0
9. Црепуля Любян 0 0
10. Кырнац Николае 0 0
11. Petre Goge 0 0
12. Antonio Sefer 0 0

Карточки

УТА Арад
# Игрок      
1. Батха Идриз 4 0
2. Роджер VII 3 0
3. Пассалья Хуан Пабло 2 0
4. Баравикас Роландас 2 0
5. Дангубич Филип 2 0
6. Эрико 2 0
7. Балауру Драгош 1 0
8. Бенга Александру 1 0
9. Вукчевич Марко 1 0
10. Уббинк Корнелис 1 0
11. Меджиморец Винко 1 0
Рапид Бухарест
# Игрок      
1. Белу Клаудиу 3 1
2. Мораис Жуниор II 4 0
3. Сэпунару Кристиан 3 0
4. Албу Кристиан 3 0
5. Дандя Александру 2 0
6. Бэлан Адриан 2 0
7. Catalin Hlistei 2 0
8. Кырнац Николае 2 0
9. Antonio Sefer 0 1
10. Григоре Драгош 1 0
11. Црепуля Любян 1 0
12. Saifeddine Alami Bazza 1 0
13. Молдован Хорациу 1 0
14. Rares Ilie 1 0
15. Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
УТА Арад 11.11% (1) 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 55.56% (5)
 Рапид Бухарест 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

УТА Арад Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:0 Волунтари УТА Арад 1:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 УТА Арад
УТА Арад 1:1 ФКСБ Арджеш 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 УТА Арад УТА Арад 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:2 Политехника Яссы Астра 1:2 УТА Арад УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Арджеш 4:1 УТА Арад УТА Арад 0:1 Германнштадт Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:0 УТА Арад УТА Арад 2:0 Сепси Университатя Крайова 2:0 УТА Арад УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рапид Бухарест 1:2 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ Арджеш 0:1 Рапид Бухарест
Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест

Последние игры между собой

УТА Арад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Рапид Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
УТА Арад 1:2 Рапид Бухарест Лига II Рапид Бухарест 2:0 УТА Арад Лига II
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 7 0 0 13 - 4 21
2. Университатя Крайова 14 6 2 6 16 - 16 20
3. Рапид Бухарест 8 5 2 1 10 - 4 17
4. УТА Арад 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Ботошани 7 4 2 1 7 - 5 14
6. Вииторул Констанца 7 3 3 1 7 - 2 12
7. Миовени 8 3 1 4 5 - 7 10
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. ФКСБ 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Арджеш 7 2 1 4 6 - 6 7
12. Динамо Бухарест 7 2 0 5 6 - 11 6
13. Сепси 7 1 3 3 6 - 8 6
14. Газ-Метан Медиаш 7 1 1 5 4 - 9 4
15. Академика Клинчени 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 7 4 2 1 8 - 3 14
2. ЧФР Клуж 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Вииторул Констанца 3 3 0 0 6 - 0 9
4. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Волунтари 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Рапид Бухарест 4 2 1 1 3 - 2 7
7. ФКСБ 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Киндия Тырговиште 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Ботошани 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Газ-Метан Медиаш 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Сепси 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
14. Академика Клинчени 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Арджеш 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
3. ЧФР Клуж 3 3 0 0 4 - 1 9
4. Арджеш 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Миовени 4 2 1 1 4 - 3 7
6. УТА Арад 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Университатя Крайова 7 2 0 5 8 - 13 6
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Вииторул Констанца 4 0 3 1 1 - 2 3
10. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
11. ФКСБ 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 8 1
13. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
14. Динамо Бухарест 3 0 0 3 0 - 5 0
15. Волунтари 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 4 1 0
3. Арджеш Тэнасе Кристиан 3 0 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 3 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 3 1
2. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
3. Волунтари Тамаш Габриэль 4 0
4. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 0
5. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч УТА Арад 2:2 Рапид Бухарест онлайн




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