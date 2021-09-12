Румыния: Первая лига 2021-2022
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Динамо Бухарест
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
17
Кристя
Юлиан
98
Кордя
Андрей
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
75
Амзар
Йонуц
10
Матей
Космин
22
Сореску
Деян
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
17 Кристя ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Запасные игроки
-
91 Илиев ПламенВратарь
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
15 Стан КлаудиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dario Bonetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.29
|2.
|Попеску Октавиан
|2
|0.29
|3.
|Стойка Янис
|2
|0.29
|4.
|Кордя Андрей
|1
|0.14
|5.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.14
|6.
|Кристя Юлиан
|0
|0
|7.
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сореску Деян
|5
|0.71
|2.
|Михаю Андреас
|1
|0.14
|3.
|Филип Стелиано
|0
|0
|4.
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|5.
|Григоре Рикардо
|0
|0
|6.
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шербан Сорин
|1
|1
|2.
|Радунович Ристо
|2
|0
|3.
|Крецу Валентин
|2
|0
|4.
|Коман Флоринел
|2
|0
|5.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|6.
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|7.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|8.
|Кордя Андрей
|1
|0
|9.
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|4
|0
|2.
|Сореску Деян
|3
|0
|3.
|Крету Джани
|3
|0
|4.
|Раду Йонуц
|2
|0
|5.
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|6.
|Молдовяну Роберт
|2
|0
|7.
|Эшану Михай
|2
|0
|8.
|Григоре Рикардо
|2
|0
|9.
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|10.
|Гиафер Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|Динамо Бухарест
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =6 -6FC Unirea Dej 2:1 ФКСБ ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара ФКСБ 1:1 Сепси
Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10Динамо Бухарест 0:2 Арджеш Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Миовени Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:3 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Динамо Бухарест Лига 1 ФКСБ 1:3 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:1 ФКСБ Кубок лиги Динамо Бухарест 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Первая лига ФКСБ 2:2 Динамо Бухарест Кубок ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Лига 1 Динамо Бухарест 0:0 ФКСБ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|7
|0
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Университатя Крайова
|15
|6
|2
|7
|16 - 17
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Ботошани
|8
|5
|2
|1
|8 - 5
|17
|5.
|УТА Арад
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Вииторул Констанца
|7
|3
|3
|1
|7 - 2
|12
|7.
|Волунтари
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|8.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|7 - 6
|10
|9.
|Миовени
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|10.
|ФКСБ
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Динамо Бухарест
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|15.
|Академика Клинчени
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Волунтари
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|ФКСБ
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Динамо Бухарест
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Университатя Крайова
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|ФКСБ
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Динамо Бухарест
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|14.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|15.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|4
|1
|0
|3.
|Арджеш
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|3
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|3
|1
|2.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|3.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|4
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0