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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Динамо Бухарест
0' 9'
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
17
Кристя
Юлиан
9
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
28
Кешерю
Клаудиу
22
Георге
Валентин
12
Эшану
Михай
3
Раду
Йонуц
24
Гиафер
Денис
27
Григоре
Рикардо
75
Амзар
Йонуц
8
Иту
Кэтэлин
5
Рэуцэ
Александру
7
Филип
Стелиано
10
Матей
Космин
9
Торже
Андрей-Габриэль
22
Сореску
Деян
ФКСБ
Динамо Бухарест

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 2 (1) 0.29
2. Попеску Октавиан 2 0.29
3. Стойка Янис 2 0.29
4. Кордя Андрей 1 0.14
5. Моруцан Олимпиу 1 0.14
6. Кристя Юлиан 0 0
7. Оайдэ Рэзван 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сореску Деян 5 0.71
2. Михаю Андреас 1 0.14
3. Филип Стелиано 0 0
4. Молдовяну Роберт 0 0
5. Григоре Рикардо 0 0
6. Бани Андрей 0 0

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Шербан Сорин 1 1
2. Радунович Ристо 2 0
3. Крецу Валентин 2 0
4. Коман Флоринел 2 0
5. Моруцан Олимпиу 2 0
6. Тэнасе Флорин 1 0
7. Попеску Овидиу 1 0
8. Кордя Андрей 1 0
9. Alexandru Marian Musi 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Филип Стелиано 4 0
2. Сореску Деян 3 0
3. Крету Джани 3 0
4. Раду Йонуц 2 0
5. Рэуцэ Александру 2 0
6. Молдовяну Роберт 2 0
7. Эшану Михай 2 0
8. Григоре Рикардо 2 0
9. Нейкуцеску Михай 1 0
10. Гиафер Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3)
 Динамо Бухарест 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
FC Unirea Dej 2:1 ФКСБ ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара ФКСБ 1:1 Сепси
Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Динамо Бухарест 0:2 Арджеш Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Миовени Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Первая лига ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Кубок
Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:3 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Динамо Бухарест Лига 1 ФКСБ 1:3 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:1 ФКСБ Кубок лиги Динамо Бухарест 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Первая лига ФКСБ 2:2 Динамо Бухарест Кубок ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Лига 1 Динамо Бухарест 0:0 ФКСБ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 7 0 1 13 - 5 21
2. Университатя Крайова 15 6 2 7 16 - 17 20
3. Рапид Бухарест 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Ботошани 8 5 2 1 8 - 5 17
5. УТА Арад 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Вииторул Констанца 7 3 3 1 7 - 2 12
7. Волунтари 8 4 0 4 9 - 12 12
8. Арджеш 8 3 1 4 7 - 6 10
9. Миовени 8 3 1 4 5 - 7 10
10. ФКСБ 0:0 8 2 4 2 9 - 9 10
11. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Динамо Бухарест 0:0 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Сепси 7 1 3 3 6 - 8 6
14. Газ-Метан Медиаш 8 1 1 6 5 - 11 4
15. Академика Клинчени 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 7 4 2 1 8 - 3 14
2. ЧФР Клуж 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Вииторул Констанца 3 3 0 0 6 - 0 9
4. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Волунтари 4 3 0 1 5 - 3 9
6. ФКСБ 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Рапид Бухарест 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Динамо Бухарест 0:0 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Киндия Тырговиште 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Сепси 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Арджеш 4 1 0 3 1 - 3 3
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
3. ЧФР Клуж 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Арджеш 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Миовени 4 2 1 1 4 - 3 7
6. УТА Арад 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Университатя Крайова 8 2 0 6 8 - 14 6
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Волунтари 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Вииторул Констанца 4 0 3 1 1 - 2 3
11. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
12. ФКСБ 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
13. Динамо Бухарест 0:0 4 0 1 3 0 - 5 1
14. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 8 1
15. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 4 1 0
3. Арджеш Тэнасе Кристиан 3 0 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 3 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 3 1
2. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
3. Волунтари Тамаш Габриэль 4 0
4. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 0
5. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Динамо Бухарест
1.32
5.50
9.50
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