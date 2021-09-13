Румыния: Первая лига 2021-2022
Вииторул Констанца
5:0
Конец матча
Стадион: Орашенеч
Академика Клинчени
1:0
6' ГолБетанкор Хефте
17' Желтая карточкаВентура Денис
24' Желтая карточкаАртян Андрей
2:0
45' ГолБетанкор Хефте
3:0
56' ГолБетанкор Хефте
70' Желтая карточкаКазлаускас Донатас
4:0
81' ГолПетре Адриан
5:0
85' ГолEnes Sali
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
15
Ютрич
Младен
24
Marius
Cioiu
92
Michael
Omoh
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ютрич МладенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuПолузащитник
-
92 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
88 Филип ЛучанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
6'
1:0
17'
24'
45'
2:0
46'
56'
3:0
81'
4:0
85'
5:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бетанкор Хефте
|7 (1)
|0.88
|2.
|Петре Адриан
|3 (1)
|0.38
|3.
|Ганя Джордже
|1
|0.13
|4.
|Enes Sali
|1
|0.13
|5.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|6.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|7.
|Артян Андрей
|0
|0
|8.
|Раду Бобок
|0
|0
|9.
|Питу Алекси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каскини Баутиста
|3 (1)
|0.38
|2.
|Вентура Денис
|1
|0.13
|3.
|Чандаров Асен
|1
|0.13
|4.
|Marius Cioiu
|1
|0.13
|5.
|Michael Omoh
|0
|0
|6.
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|7.
|Аким Флорин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|2.
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|3.
|Младен Себастьян
|2
|0
|4.
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|5.
|Пирес Ромарио
|2
|0
|6.
|Ларие Йонуц
|1
|0
|7.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|8.
|Чобану Андрей
|1
|0
|9.
|Артян Андрей
|1
|0
|10.
|Питу Алекси
|1
|0
|11.
|Георге Хаджи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каскини Баутиста
|4
|0
|2.
|Патрике Разван
|2
|0
|3.
|Ванцо Флориано
|2
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|5.
|Вентура Денис
|2
|0
|6.
|Билали Амир
|2
|0
|7.
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|8.
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|9.
|Гардош Флорин
|1
|0
|10.
|Филип Лучан
|1
|0
|11.
|Аким Флорин
|1
|0
|12.
|Michael Omoh
|1
|0
|13.
|Ютрич Младен
|1
|0
|14.
|Marius Cioiu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|0
|33.33% (4)
|Академика Клинчени
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +10 =4 -6Галатасарай 1:3 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 1:0 Сепси Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +5 =5 -10Академика Клинчени 1:1 Миовени Киндия Тырговиште 2:2 Академика Клинчени Волунтари 1:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова
Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Сепси 2:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Сепси Академика Клинчени 4:3 Ботошани ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|7
|0
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Университатя Крайова
|15
|6
|2
|7
|16 - 17
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Ботошани
|8
|5
|2
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|3
|1
|12 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Волунтари
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|8.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|7 - 6
|10
|10.
|Миовени
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|11.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|0
|6
|6 - 17
|6
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|4.
|ФКСБ
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|5.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Волунтари
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Университатя Крайова
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|ФКСБ
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Академика Клинчени
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|7
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Арджеш
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|1
|4.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|3
|0
|0
|5.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|3
|1
|3.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|4
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0