Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Хорошую попытку сделал Robert Ion. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Бетанкор Хефте наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

45' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Аким Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Гицэ Вирджил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Пырвулеску Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вентура Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' William из команды Академика Клинчени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Cristian Gavra выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ганя Джордже оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

33' Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Де Нойер Брадлей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' William пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

27' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Michael Omoh пробил со штрафного прямо в стенку

24' Артян Андрей получил желтую карточку от судьи

23' Ютрич Младен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Aurelian Paun взял и забрал мяч на выходе

19' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ютрич Младен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Плохо сыграл Билали Амир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.