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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
5:0
Конец матча

Стадион:
Академика Клинчени
0'
1:0
6' Гол
Бетанкор Хефте
17' Желтая карточка
Вентура Денис
24' Желтая карточка
Артян Андрей
2:0
45' Гол
Бетанкор Хефте
3:0
56' Гол
Бетанкор Хефте
70' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
4:0
81' Гол
Петре Адриан
5:0
85' Гол
Enes Sali
90'+3
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
30
Пурече
Флориан
18
Артян
Андрей
2
Раду
Бобок
7
Ганя
Джордже
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
12
Aurelian
Paun
3
Аким
Флорин
15
Ютрич
Младен
4
Билали
Амир
22
Пырвулеску
Пауль
7
Мулин
Тибо
19
Вентура
Денис
24
Marius
Cioiu
92
Michael
Omoh
20
William
Douglas
de
Amorim1
9
Cristian
Gavra
Вииторул Констанца
Академика Клинчени

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бетанкор Хефте 7 (1) 0.88
2. Петре Адриан 3 (1) 0.38
3. Ганя Джордже 1 0.13
4. Enes Sali 1 0.13
5. Дюссо Дамьен 0 0
6. Де Нойер Брадлей 0 0
7. Артян Андрей 0 0
8. Раду Бобок 0 0
9. Питу Алекси 0 0
Академика Клинчени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каскини Баутиста 3 (1) 0.38
2. Вентура Денис 1 0.13
3. Чандаров Асен 1 0.13
4. Marius Cioiu 1 0.13
5. Michael Omoh 0 0
6. Казлаускас Донатас 0 0
7. Аким Флорин 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Де Нойер Брадлей 3 0
2. Дюссо Дамьен 1 1
3. Младен Себастьян 2 0
4. Добросавлевичи Алин 2 0
5. Пирес Ромарио 2 0
6. Ларие Йонуц 1 0
7. Кастанеда Хосе 1 0
8. Чобану Андрей 1 0
9. Артян Андрей 1 0
10. Питу Алекси 1 0
11. Георге Хаджи 1 0
Академика Клинчени
# Игрок      
1. Каскини Баутиста 4 0
2. Патрике Разван 2 0
3. Ванцо Флориано 2 0
4. Казлаускас Донатас 2 0
5. Вентура Денис 2 0
6. Билали Амир 2 0
7. Хольцманн Марсель 1 0
8. Веллиос Апостолос 1 0
9. Гардош Флорин 1 0
10. Филип Лучан 1 0
11. Аким Флорин 1 0
12. Michael Omoh 1 0
13. Ютрич Младен 1 0
14. Marius Cioiu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 16.67% (2) 0 8.33% (1) 41.67% (5) 0 33.33% (4)
Академика Клинчени 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Галатасарай 1:3 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 1:0 Сепси Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Академика Клинчени 1:1 Миовени Киндия Тырговиште 2:2 Академика Клинчени Волунтари 1:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова
Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Сепси 2:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Сепси Академика Клинчени 4:3 Ботошани ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Лига 1 Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Лига 1
Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 7 0 1 13 - 5 21
2. Университатя Крайова 15 6 2 7 16 - 17 20
3. Рапид Бухарест 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Ботошани 8 5 2 1 8 - 5 17
5. Вииторул Констанца 8 4 3 1 12 - 2 15
6. УТА Арад 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Волунтари 8 4 0 4 9 - 12 12
8. ФКСБ 8 3 3 2 15 - 9 12
9. Арджеш 8 3 1 4 7 - 6 10
10. Миовени 8 3 1 4 5 - 7 10
11. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Сепси 7 1 3 3 6 - 8 6
13. Динамо Бухарест 8 2 0 6 6 - 17 6
14. Газ-Метан Медиаш 8 1 1 6 5 - 11 4
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 7 4 2 1 8 - 3 14
2. ЧФР Клуж 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Вииторул Констанца 4 4 0 0 11 - 0 12
4. ФКСБ 4 3 1 0 13 - 3 10
5. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
6. Волунтари 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Рапид Бухарест 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Киндия Тырговиште 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Сепси 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Арджеш 4 1 0 3 1 - 3 3
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
3. ЧФР Клуж 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Арджеш 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Миовени 4 2 1 1 4 - 3 7
6. УТА Арад 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Университатя Крайова 8 2 0 6 8 - 14 6
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Волунтари 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Вииторул Констанца 4 0 3 1 1 - 2 3
11. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
12. ФКСБ 4 0 2 2 2 - 6 2
13. Академика Клинчени 5 0 1 4 3 - 13 1
14. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 7 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Арджеш Тэнасе Кристиан 3 0 1
4. ФКСБ Попеску Октавиан 3 0 0
5. Рапид Бухарест Албу Кристиан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 3 1
3. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
4. Волунтари Тамаш Габриэль 4 0
5. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени онлайн




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