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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Манчестер Юнайтед 92.6% (25)
    X 7.4% (2)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вест Хэм
    1.56
    4.70
    6.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    92.6% (25)
    Ничья
    7.4% (2)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (17)
    Меньше
    34.62% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (18)
    Нет
    30.77% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    40.7% (11)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    29.6% (8)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    7.4% (2)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    7.4% (2)
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