Кимпембе из глубины поля выполнил длинную передачу на ход Мбаппе по левому флангу, Баланта прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

Ланг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Сова с правого фланга выполнил опасную передачу на правый угол штрафной площади, Ланг с острого угла пробил по воротам, Навас ногой перевёл мяч на угловой.

Сова разыграл корнер с Лангом, затем Камаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, игроки "ПСЖ" выбили мяч подальше от своих ворот, но пока совершить перехват не получилось.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "ПСЖ" сейчас действительно прибавить в активности на поле и заиграть уже в более командный футбол, а не надеяться, что звёзды сами что-нибудь придумают. Неймар сегодня часто заигрывается, у Мбаппе игра идёт через раз, а Месси запомнился лишь попаданием в перекладину.

В составе "ПСЖ" после перерыва произошла замена. Вместо Леандро Паредеса на поле вышел Данилу Перейра.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на выезде пока играет вничью с "Брюгге" 1:1. Команда Маурисио Почеттино не очень активно начала матч, но быстрый гол французский клуб всё же смог забить. После этого "ПСЖ" совсем успокоился и дал "Брюгге" нащупать свою игру. Бельгийский коллектив в итоге в середине первой половины матча сравнял счёт. Далее уже команды обменялись неплохими моментами, но больше забить пока никому не удалось. Во втором тайме "ПСЖ" обязан прибавлять в атаке, а иначе в групповом этапе Лиги чемпионов звёздный клуб стартует с незапланированной потери очков.

45' Одну минуту добавил Сандро Шерер к основному времени первого тайма.

45' Сова с углового не самым лучшим образом закрутил мяч к дальней штанге, Навас спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

45' Сова от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кетеларе подработал мяч и пробил по воротам, в итоге мяч задел Маркиньоса и ушёл на угловой.

44' Сова разыграл корнер с Лангом, затем Ноа с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ванакен в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, мяч слабо полетел в руки Навасу.

43' Поднялся Мбаппе после паузы, всё нормально с Килианом, готов он вернуться в игру.

42' Чуть ранее Мбаппе получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Нсоки, вышли на поле врачи "ПСЖ", пауза в игре.

41' Кетеларе вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Шарль очень неплохо пробил под правый угол ворот, Навас в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

40' Ланг с левого фланга выполнил прострел к левому углу вратарской, Маркиньос выбил мяч обратно на левый фланг.

39' Паредес из центра поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Мбаппе, Миньоле успел выйти за пределы штрафной площади и выбить мяч обратно в центр поля.

38' Мата в центре поля нарушил правила против Мбаппе. На этот раз футболисты "ПСЖ" уже побыстрее разыграли стандарт.

37' Баланта в центре поля нарушил правила против Неймара. Игроки "ПСЖ" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

36' Сова пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

35' Ванакен со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Навас, но мяч полетел с отскоком от газона под самую штангу, Кейлору пришлось постараться, чтобы в прыжке отбить его на правый фланг.

34' Вейналдум у своей штрафной площади нарушил правила против Ритса. "Брюгге" заработал опасный стандарт.

33' Ланг с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Кимпембе, а затем отскочил в лицо Ноа.

32' Неймар выполнил заброс с правой половины поля на правый угол штрафной площади, Хакими выполнил странную скидку назад в центр к линии штрафной площади, Месси пришлось уже извернуться, чтобы пробить по воротам, мяч полетел точно в руки Миньоле.

31' Месси вновь прошёл вперёд по правой половине поля, затем Лионель выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Мбаппе, Нсоки вновь был хорош на перехвате.

30' Месси прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Лионель хорошо пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Брюгге" от второго пропущенного мяча.

29' Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Ванакен!!! Ланг выполнил хорошую передачу на ход Соболю по левому флангу, Эдуард совершил рывок и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кетеларе увёл Кимпембе, а вот Ванакен удачно оторвался от Паредеса и точно пробил в левый угол ворот, Кимпембе, который был уже у линии вратарской, растянулся в подкате, но своими действиями он лишь окончательно лишил шансов Наваса на спасение.

28' Месси прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Нсоки прочитал ситуацию и перехватил мяч.

27' В среднем темпе сейчас играют "Брюгге" и "ПСЖ", но в этом нет ничего удивительного. "ПСЖ" пока играет в своё удовольствие, а "ПСЖ" не особо стремится вперёд.

26' Мбаппе с правого фланга решил сместиться к линии штрафной площади, Ванакен в паре с Баланта перехватили мяч у Килиана.

25' Игроки "Брюгге" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля пока пройти у бельгийцев не получается.

24' Месси с правой половины поля попытался забросить мяч в центр штрафной площади на Неймара, Хендри накрыл Лионеля и перехватил мяч.

23' "Брюгге" пытается играть в высокий прессинг, получается неплохо. Навас и Кимпембе на правом фланге едва не привезли момент на свои ворота, но защитник "ПСЖ" всё же смог выбить мяч в аут.

22' Маркиньос выполнил передачу на ход Мбаппе по правому флангу, Килиан продавил Нсоки и со входа в штрафную площадь выполнил передачу в центр на Месси, мяч полетел высоковато для Лионеля, да и в целом пас был уже за спину практически.

21' Кетеларе с правой половины поля выполнил неудачную передачу к левой штанге, получился подарок для Наваса.

20' Из глубины поля последовал заброс на ход Мбаппе к радиусу штрафной площади, Килиан в борьбе с Хендри оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что нужно играть дальше.

19' Сова прошёл по правому флангу к лицевой линии, а затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Хакими оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

18' Вейналдум попытался пройти вперёд по левому флангу, Сова на грани фола перехватил мяч, но Сандро Шерер свистка не дал.

17' "ПСЖ" после забитого мяча конечно же не собирается сбавлять обороты, команда Маурисио Почеттино продолжает уверенно контролировать мяч.

16' Достаточно быстрый гол удалось всё же забить "ПСЖ", при этом как раз первый более-менее серьёзный момент у ворот "Брюгге" и завершился голом.

15' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Эррера!!! Диалло из центра поля выполнил заброс на ход Мбаппе по левому флангу, Килиан перед левым углом штрафной площади раскачал Мату, а затем выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Эррера хорошо набежал на мяч и в касание пробил точно в левый угол ворот, Миньоле в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось.

14' Ванакен пробил в левый угол ворот со стандарта, мяч попал в "стенку" из игроков "Брюгге", которую грамотно выстроил Навас.

13' Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Кетеларе. "Брюгге" заработал довольно опасный стандарт.

12' Ритс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маркиньос не услышал Наваса и в итоге бразилец не дал Кейлору забрать мяч при игре на выходе, при этом сам Маркиньос выбил мяч совсем недалеко к центру штрафной площади, Кетеларе в борьбе с Хакими пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Навасу.

11' Ланг с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Маркиньоса и ушёл на угловой.

10' Эррера из центра поля выполнил безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Брюгге", Миньоле спокойно размялся при игре на выходе.

9' Мата перестарался в борьбе за мяч на половине поля "ПСЖ", правила были нарушены против Неймара.

8' Ланг при входе в штрафную площадь с правого фланга попытался отыграться с Ритсом, защитники "ПСЖ" прочитали эпизод и достаточно спокойно перехватили мяч при ответной передаче.

7' Кимпембе в центре поля нарушил правила против Кетеларе. Игроки "Брюгге" быстро разыграли стандарт.

6' Диалло и Неймар активно поработали в прессинге на левом фланге, в итоге Хендри и Сова упустили мяч в аут.

5' Кетеларе прошёл вперёд по правому флангу, Диалло грамотно сыграл в обороне и в итоге перехватил мяч.

4' Хакими с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Неймар не смог головой пробить по воротам.

3' Диалло выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Неймару по левому флангу, в итоге активный Хендри накрыл бразильца и выбил мяч в аут.

2' Вейналдум из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Мбаппе, Хендри оказался первым на мяче и выбил его в аут.