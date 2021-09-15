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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Брюгге
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
ПСЖ
0'
13' Желтая карточка
Паредес Леандро
0:1
15' Гол
Эррера Андер
1:1
27' Гол
Ванакен Ханс
48'
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
2
Соболь
Эдуард
19
Сова
Камаль
26
Ритс
Матс
3
Баланта
Эдер
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
90
Кетеларе
Шарль
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
8
Паредес
Леандро
18
Вейналдум
Джорджиньо
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
Брюгге
4-4-1-1
ПСЖ
4-3-3

Ход матча

13'
 
Паредес Леандро
15'
0:1
Эррера Андер
(Мбаппе Килиан)
27'
Ванакен Ханс
(Соболь Эдуард)
1:1
46'
 
Дракслер Юлиан
Вейналдум Джорджиньо
46'
 
Данилу Перейра
Паредес Леандро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 1 1
2. Соболь Эдуард 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррера Андер 1 1
2. Мбаппе Килиан 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 1 0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брюгге 3:0 Остенде Гент 6:1 Брюгге Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург
Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 1:0 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 0:5 ПСЖ Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПСЖ 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брюгге 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Брюгге 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. РБ Лейпциг 1:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСЖ 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Брюгге 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РБ Лейпциг 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    52'
    Сова разыграл корнер с Лангом, затем Камаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, игроки "ПСЖ" выбили мяч подальше от своих ворот, но пока совершить перехват не получилось. 
  • Опасный момент
    51'
    Сова с правого фланга выполнил опасную передачу на правый угол штрафной площади, Ланг с острого угла пробил по воротам, Навас ногой перевёл мяч на угловой. 
  • 50'
    Ланг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 49'
    Кимпембе из глубины поля выполнил длинную передачу на ход Мбаппе по левому флангу, Баланта прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Маурисио Почеттино. Вместо Джорджиньо Вейналдума на поле вышел Юлиан Дракслер. 
  • Замена
    47'
    В составе "ПСЖ" после перерыва произошла замена. Вместо Леандро Паредеса на поле вышел Данилу Перейра. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "ПСЖ" сейчас действительно прибавить в активности на поле и заиграть уже в более командный футбол, а не надеяться, что звёзды сами что-нибудь придумают. Неймар сегодня часто заигрывается, у Мбаппе игра идёт через раз, а Месси запомнился лишь попаданием в перекладину. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на выезде пока играет вничью с "Брюгге" 1:1. Команда Маурисио Почеттино не очень активно начала матч, но быстрый гол французский клуб всё же смог забить. После этого "ПСЖ" совсем успокоился и дал "Брюгге" нащупать свою игру. Бельгийский коллектив в итоге в середине первой половины матча сравнял счёт. Далее уже команды обменялись неплохими моментами, но больше забить пока никому не удалось. Во втором тайме "ПСЖ" обязан прибавлять в атаке, а иначе в групповом этапе Лиги чемпионов звёздный клуб стартует с незапланированной потери очков. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Сандро Шерер к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Сова с углового не самым лучшим образом закрутил мяч к дальней штанге, Навас спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 45'
    Сова от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кетеларе подработал мяч и пробил по воротам, в итоге мяч задел Маркиньоса и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    44'
    Сова разыграл корнер с Лангом, затем Ноа с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ванакен в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, мяч слабо полетел в руки Навасу. 
  • 43'
    Поднялся Мбаппе после паузы, всё нормально с Килианом, готов он вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Чуть ранее Мбаппе получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Нсоки, вышли на поле врачи "ПСЖ", пауза в игре. 
  • Опасный момент
    41'
    Кетеларе вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Шарль очень неплохо пробил под правый угол ворот, Навас в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • 40'
    Ланг с левого фланга выполнил прострел к левому углу вратарской, Маркиньос выбил мяч обратно на левый фланг. 
  • 39'
    Паредес из центра поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Мбаппе, Миньоле успел выйти за пределы штрафной площади и выбить мяч обратно в центр поля. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Мата в центре поля нарушил правила против Мбаппе. На этот раз футболисты "ПСЖ" уже побыстрее разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Баланта в центре поля нарушил правила против Неймара. Игроки "ПСЖ" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 36'
    Сова пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    35'
    Ванакен со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Навас, но мяч полетел с отскоком от газона под самую штангу, Кейлору пришлось постараться, чтобы в прыжке отбить его на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Вейналдум у своей штрафной площади нарушил правила против Ритса. "Брюгге" заработал опасный стандарт. 
  • 33'
    Ланг с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Кимпембе, а затем отскочил в лицо Ноа. 
  • 32'
    Неймар выполнил заброс с правой половины поля на правый угол штрафной площади, Хакими выполнил странную скидку назад в центр к линии штрафной площади, Месси пришлось уже извернуться, чтобы пробить по воротам, мяч полетел точно в руки Миньоле. 
  • 31'
    Месси вновь прошёл вперёд по правой половине поля, затем Лионель выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Мбаппе, Нсоки вновь был хорош на перехвате. 
  • Штанга
    30'
    Месси прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Лионель хорошо пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Брюгге" от второго пропущенного мяча. 
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Ванакен!!! Ланг выполнил хорошую передачу на ход Соболю по левому флангу, Эдуард совершил рывок и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кетеларе увёл Кимпембе, а вот Ванакен удачно оторвался от Паредеса и точно пробил в левый угол ворот, Кимпембе, который был уже у линии вратарской, растянулся в подкате, но своими действиями он лишь окончательно лишил шансов Наваса на спасение. 
  • 28'
    Месси прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Нсоки прочитал ситуацию и перехватил мяч. 
  • 27'
    В среднем темпе сейчас играют "Брюгге" и "ПСЖ", но в этом нет ничего удивительного. "ПСЖ" пока играет в своё удовольствие, а "ПСЖ" не особо стремится вперёд. 
  • 26'
    Мбаппе с правого фланга решил сместиться к линии штрафной площади, Ванакен в паре с Баланта перехватили мяч у Килиана. 
  • 25'
    Игроки "Брюгге" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля пока пройти у бельгийцев не получается. 
  • 24'
    Месси с правой половины поля попытался забросить мяч в центр штрафной площади на Неймара, Хендри накрыл Лионеля и перехватил мяч. 
  • 23'
    "Брюгге" пытается играть в высокий прессинг, получается неплохо. Навас и Кимпембе на правом фланге едва не привезли момент на свои ворота, но защитник "ПСЖ" всё же смог выбить мяч в аут. 
  • 22'
    Маркиньос выполнил передачу на ход Мбаппе по правому флангу, Килиан продавил Нсоки и со входа в штрафную площадь выполнил передачу в центр на Месси, мяч полетел высоковато для Лионеля, да и в целом пас был уже за спину практически. 
  • 21'
    Кетеларе с правой половины поля выполнил неудачную передачу к левой штанге, получился подарок для Наваса. 
  • Судья
    20'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Мбаппе к радиусу штрафной площади, Килиан в борьбе с Хендри оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что нужно играть дальше. 
  • 19'
    Сова прошёл по правому флангу к лицевой линии, а затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Хакими оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
  • Судья
    18'
    Вейналдум попытался пройти вперёд по левому флангу, Сова на грани фола перехватил мяч, но Сандро Шерер свистка не дал. 
  • 17'
    "ПСЖ" после забитого мяча конечно же не собирается сбавлять обороты, команда Маурисио Почеттино продолжает уверенно контролировать мяч. 
  • 16'
    Достаточно быстрый гол удалось всё же забить "ПСЖ", при этом как раз первый более-менее серьёзный момент у ворот "Брюгге" и завершился голом. 
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Эррера!!! Диалло из центра поля выполнил заброс на ход Мбаппе по левому флангу, Килиан перед левым углом штрафной площади раскачал Мату, а затем выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Эррера хорошо набежал на мяч и в касание пробил точно в левый угол ворот, Миньоле в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось. 
  • 14'
    Ванакен пробил в левый угол ворот со стандарта, мяч попал в "стенку" из игроков "Брюгге", которую грамотно выстроил Навас.
  • Желтая карточка
    13'
    Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Кетеларе. "Брюгге" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    12'
    Ритс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маркиньос не услышал Наваса и в итоге бразилец не дал Кейлору забрать мяч при игре на выходе, при этом сам Маркиньос выбил мяч совсем недалеко к центру штрафной площади, Кетеларе в борьбе с Хакими пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Навасу. 
  • 11'
    Ланг с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Маркиньоса и ушёл на угловой. 
  • 10'
    Эррера из центра поля выполнил безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Брюгге", Миньоле спокойно размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Мата перестарался в борьбе за мяч на половине поля "ПСЖ", правила были нарушены против Неймара. 
  • 8'
    Ланг при входе в штрафную площадь с правого фланга попытался отыграться с Ритсом, защитники "ПСЖ" прочитали эпизод и достаточно спокойно перехватили мяч при ответной передаче. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Кимпембе в центре поля нарушил правила против Кетеларе. Игроки "Брюгге" быстро разыграли стандарт. 
  • 6'
    Диалло и Неймар активно поработали в прессинге на левом фланге, в итоге Хендри и Сова упустили мяч в аут. 
  • 5'
    Кетеларе прошёл вперёд по правому флангу, Диалло грамотно сыграл в обороне и в итоге перехватил мяч. 
  • 4'
    Хакими с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Неймар не смог головой пробить по воротам. 
  • 3'
    Диалло выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Неймару по левому флангу, в итоге активный Хендри накрыл бразильца и выбил мяч в аут. 
  • 2'
    Вейналдум из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Мбаппе, Хендри оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч, Месси, Мбаппе и Неймар в стартовом составе выходят вместе. "ПСЖ" конечно же постарается одержать уверенную, скорее всего крупную, победу над "Брюгге". При этом команда Филиппа Клемана всё же способна дать бой одному из грандов мирового футбола, а поэтому на уж совсем лёгкие очки парижанам наверняка рассчитывать не нужно.  
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Брюгге: 35%, ПСЖ: 65%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Диалло Абду из команды ПСЖ толкнул локтем оппонента. Это Кетеларе Шарль заработал фол
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Брюгге: 30%, ПСЖ: 70%.
  • 45'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 45'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 45'
    Матч остановлен
  • 45'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    44'
    Сова Камаль из команды Брюгге подал угловой справа.
  • 44'
    Кетеларе Шарль мяч отрикошетил от ворот
  • 44'
    Брюгге начинает контратаку
  • 44'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 43'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 43'
    Брюгге вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Соболь Эдуард из команды Брюгге поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
  • Травма, повреждение
    42'
    Мбаппе Килиан возвращается на поле.
  • 41'
    Шанс! Ванакен Ханс из команды Брюгге пробил головой, но мимо
  • 41'
    Ритс Матс из команды Брюгге отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    41'
    Мата Клинтон из команды Брюгге разыграл угловой с правого угла.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мбаппе Килиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: Брюгге: 30%, ПСЖ: 70%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Мбаппе Килиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Должен был быть гол! Кетеларе Шарль имел отличный шанс, но Кейлор Навас не дал голу состоятся!
  • 39'
    Ланг Ноа разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 39'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ланг Ноа и Кетеларе Шарль из команды Брюгге.
  • 39'
    Брюгге начинает контратаку
  • 39'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 39'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 38'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Ланг Ноа из команды Брюгге отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 38'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Ланг Ноа из команды Брюгге отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ланг Ноа из команды Брюгге идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 37'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 37'
    Миньоле Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Паредес Леандро из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Мата Клинтон из команды Брюгге заходит слишком далеко, он валит Мбаппе Килиан.
  • Фол, нарушение
    35'
    Баланта Эдер наказан за толчок Неймар
  • 35'
    Контроль мяча: Брюгге: 31%, ПСЖ: 69%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Баланта Эдер наказан за толчок Неймар
  • 34'
    Брюгге вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Сова Камаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 33'
    Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Навас Кейлор из команды ПСЖ сделал отличный сейв!
  • 33'
    После штрафного удара,который нанес Ванакен Ханс мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Вейналдум Джорджиньо из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Ритс Матс
  • 32'
    Ланг Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 31'
    Вейналдум Джорджиньо имел все шансы забить, но Симон Миньоле сделал отличный сейв!
  • 31'
    Плохо сыграл Нсоки Стенли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Неймар из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Месси Лионель из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Брюгге: 30%, ПСЖ: 70%.
  • 29'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Месси Лионель!
  • 29'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 29'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Ритс Матс из команды Брюгге поставил подножку. Пострадал Вейналдум Джорджиньо
  • 27'
    Отличный командный гол!
  • 27'
    Соболь Эдуард сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 27'
    Соболь Эдуард из команды Брюгге отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ланг Ноа разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 26'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 26'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 26'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Брюгге: 32%, ПСЖ: 68%.
  • 24'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 24'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маркиньос Маркос из команды ПСЖ.
  • 24'
    Сова Камаль из команды Брюгге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Мата Клинтон разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 24'
    Брюгге контролирует мяч.
  • 23'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 23'
    Симон Миньоле не дал случится голу! Мбаппе Килиан должен был забивать, но Симон Миньоле сделал отличный сейв
  • 23'
    Месси Лионель разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 23'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 23'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 22'
    Сова Камаль из команды Брюгге делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Брюгге вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Брюгге выполняет удар от ворот.
  • 22'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 22'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 22'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 21'
    Плохо сыграл Нсоки Стенли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 20'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 20'
    Кетеларе Шарль из команды Брюгге направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 20'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Брюгге: 22%, ПСЖ: 78%.
  • 19'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 19'
    Брюгге вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Хакими Ашраф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мата Клинтон из команды Брюгге отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 19'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Ланг Ноа из команды Брюгге отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Кетеларе Шарль из команды Брюгге сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 18'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Мбаппе Килиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Эррера Андер забивает с левой ноги!
  • 15'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Брюгге: 21%, ПСЖ: 79%.
  • 14'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 14'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брюгге пробьет пенальти!
  • 14'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 14'
    Плохо сыграл Диалло Абду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Ванакен Ханс пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    13'
    Паредес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Паредес Леандро из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Кетеларе Шарль
  • 12'
    Брюгге начинает контратаку
  • 12'
    Паредес Леандро ошибается в защите.
  • 12'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 12'
    Кетеларе Шарль имел все шансы забить, но Кейлор Навас сделал отличный сейв!
  • 12'
    Плохо сыграл Маркиньос Маркос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    11'
    Ритс Матс из команды Брюгге подал угловой слева.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Ланг Ноа из команды Брюгге делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: Брюгге: 23%, ПСЖ: 77%.
  • 10'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Эррера Андер из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 9'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Мата Клинтон наказан за толчок Неймар
  • 8'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Брюгге вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ланг Ноа из команды Брюгге сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ритс Матс мяча так и не получил
  • 7'
    Брюгге пытается что-то создать.
  • 7'
    Брюгге вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Кимпембе Преснел из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Кетеларе Шарль
  • 6'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брюгге: 30%, ПСЖ: 70%.
  • 5'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 4'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 3'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 3'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Плохо сыграл Нсоки Стенли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Нсоки Стенли из команды Брюгге хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 3'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Брюгге 1:1 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Брюгге 1:1 ПСЖ

Исход игры
Брюгге
1.6% (3)
Ничья
1.1% (2)
ПСЖ
97.3% (178)
Тотал 2.5
Больше
74.72% (133)
Меньше
25.28% (45)
Обе команды забьют
Да
55.62% (99)
Нет
44.38% (79)
Популярный счёт
1:3 ПСЖ
25.7% (47)
0:2 ПСЖ
19.7% (36)
1:2 ПСЖ
18.6% (34)
0:3 ПСЖ
16.9% (31)
1:4 ПСЖ
6% (11)
0:1 ПСЖ
3.3% (6)
0:4 ПСЖ
1.6% (3)
2:3 ПСЖ
1.1% (2)
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