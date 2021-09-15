Лига чемпионов 2021-2022
Брюгге
1:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Ян Брейдель
ПСЖ
13' Желтая карточкаПаредес Леандро
0:1
15' ГолЭррера Андер
1:1
27' ГолВанакен Ханс
77
Мата
Клинтон
19
Сова
Камаль
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
16 Персин ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
-
32 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
15'
0:1
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|2.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эррера Андер
|1
|1
|2.
|Мбаппе Килиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|1
|0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брюгге 3:0 Остенде Гент 6:1 Брюгге Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|РБ Лейпциг
|1:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брюгге 1:1 ПСЖ
Исход игры
Брюгге
1.6% (3)
Ничья
1.1% (2)
ПСЖ
97.3% (178)
Тотал 2.5
Больше
74.72% (133)
Меньше
25.28% (45)
Обе команды забьют
Да
55.62% (99)
Нет
44.38% (79)
Популярный счёт
1:3 ПСЖ
25.7% (47)
0:2 ПСЖ
19.7% (36)
1:2 ПСЖ
18.6% (34)
0:3 ПСЖ
16.9% (31)
1:4 ПСЖ
6% (11)
0:1 ПСЖ
3.3% (6)
0:4 ПСЖ
1.6% (3)
2:3 ПСЖ
1.1% (2)
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