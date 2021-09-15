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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
3:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
12' Желтая карточка
Зинченко Александр
1:0
16' Гол
Аке Натан
2:0
28' Гол в свои ворота
Мукиэле Норди
2:1
42' Гол
Нкунку Кристофер
45' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
3:1
45' Пенальти
Марез Рияд
46'
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
21
Торрес
Ферран
10
Грилиш
Джек
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
3
Анхелиньо
Хосе
14
Адамс
Тайлер
27
Лаймер
Конрад
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
10
Форсберг
Эмиль
33
Андре
Силва
Манчестер Сити
4-3-3
РБ Лейпциг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аке Натан 1 1
2. Марез Рияд 1 (1) 1
3. Грилиш Джек 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нкунку Кристофер 1 1
2. Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Зинченко Александр 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Клостерманн Лукас 1 0

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт Майнц 1:0 РБ Лейпциг
Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПСЖ 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брюгге 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Брюгге 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. РБ Лейпциг 1:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСЖ 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Брюгге 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РБ Лейпциг 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Отличным пасом Де Брёйне запустил в прорыв Торреса, который ворвался в штрафную, но пробил крайне неудачно.
  • 47'
    Убежал в атаку по флангу Силва и покатил в штрафную на Форсберга, но тому пробить не позволил Родри.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют "горожане"!
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Рияд Марез! Уверенно реализовал пенальти Марез, пробив точно по перекладину. Гулачи прыгнул еще до удара в противоположную сторону. 
  • Пенальти!
    45'
    Вот это да. После просмотра видеоповтора судья углядел игру рукой Клостерманна после удара от Торреса. Это пенальти!
  • 45'
    Мягко навесил в штрафную Канселу с фланга. Здесь пробил в падении Торрес, но мяч застрял в гуще защитников. 
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Убегал в атаку по левой бровке Анхелиньо и вырезал в штрафную, но этот пас перехватил в последний момент Диаш.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Кристофер Нкунку! С фланга навесил на дальнюю штангу Форсберг. Здесь выиграл верх Мукиэле и головой сбросил в центр на Нкунку, который головой вколотил снаряд в дальний угол.
  • 42'
    Догнал мяч у лицевой линии Форсберг и прострелил вдоль ворот, но на выходе Эдерсон прервал этот пас.
  • 41'
    Забросил Орбан в чужую штрафную со своей половины поля, но здесь выиграл верх Аке и вынес мяч головой в аут.
  • 40'
    После выигранного подбора у чужой штрафной пробил вторым касанием Ольмо, но в створ ворот попасть не смог.
  • Угловой
    39'
    Прорвался по флангу Анхелиньо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Аке отправился на угловой.
  • 38'
    Откровенно грубо Родри сыграл в ноги Ольмо в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. 
  • 37'
    Ушел финтом от защитника Грилиш, сместился в центр и пробил по воротам, но Гулачи отбил сферу в сторону.
  • Офсайд
    36'
    Оказался с мячом в штрафной Силва после паса от Форсберга и отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
  • 35'
    Силва мог убегать на ворота после заброса от Адамса, но не смог он оторваться от Диаша и потерял мяч.
  • 34'
    Мягко забросил Марез в штрафную на ход Де Брёйне, но перехватил этот пас в последний момент Клостерманн.
  • 33'
    Убежал по флангу Анхелиньо и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Силве не позволил Зинченко.
  • 32'
    Дальний заброс исполнял Родри в штрафную на Торреса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 31'
    В верховой борьбе против Мареза в центре поля подыграл себе рукой Форсберг. Штрафной удар исполнят "горожане".
  • Гол в свои ворота
    29'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Мукиэле! Ушел по флангу Марез и навесил на дальнюю штангу. Здесь пытался Мукиэле головой скинуть мяч в руки Гулачи, но сделал это крайне неудачно в противоход голкиперу. Сфера закатилась точно в угол ворот.
  • 28'
    Канселу прорвался по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставит ногу Грилиш.
  • 27'
    Со штрафного Де Брёйне навесил на дальнюю штангу, где в падении пробивал Аке, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 26'
    Налетел Нкунку на фланге на Грилиша, заехав сопернику по ноге. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • Угловой
    25'
    С фланга на скорости ворвался в штрафную Грилиш и пробил в ближний угол, но от спины Клостерманна мяч отправился на угловой.
  • 24'
    В центре поля Марез наступил на ногу Ольмо. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 23'
    Убежали в контратаку гости, прорвался к штрафной Силва и отдал под удар Нкунку, который пробил в дальний угол, но не попал в створ.
  • Угловой
    22'
    Силва прорывался по флангу, но напоролся на Клостерманна, который в чистом подкате вынес мяч на угловой.
  • 21'
    Убрал соперника на замахе Марез в чужой штрафной и пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 20'
    На своей половине поля Силва едва не заехал по голове Адамсу. Штрафной удар исполнять будут "быки".
  • 19'
    Дальний заброс Аке исполнял в штрафную на Мареза, но того опередил Орбан и вынес мяч головой за пределы поля.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Натан Аке! С угла поля отличный навес исполнил Грилиш на линию вратарской, куда ворвался Аке и головой пробил в борьбе с защитниками. Мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку.
  • 16'
    Накрутил соперника на фланге Марез и навесил на дальнюю штангу, куда врывался Грилиш, но на угловой вынес мяч Мукиеле.
  • 15'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Ольмо и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 14'
    В центре поля Торрес заехал сзади по ногам Анхелиньо. Судья зафиксировал нарушение правил со стороны игрока хозяев.
  • Желтая карточка
    13'
    На фланге Зинченко отмахнулся от Ольмо. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • Офсайд
    12'
    После паса от Грилиша ворвался в штрафную соперника Торрес и упал в борьбе с защитником. Судья зафиксировал очередной офсайд.
  • Офсайд
    11'
    Убегал на ворота соперника Силва после заброса от Анхелиньо, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 10'
    Убегал Нкунку по флангу, сместился в штрафную, но напоролся на Канселу, который в подкате вынес сферу в сторону.
  • Офсайд
    9'
    Тонко отдавал Де Брёйне в штрафную на Мареза, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 8'
    С правого фланга низом прострелил в штрафную Родри, но мяч Анхелиньо перехватил в подкате.
  • 7'
    Канселу прострелил в штрафную на ход Силве, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 6'
    С фланга Де Брёйне прострелил в штрафную, но здесь защитник вынес снаряд за боковую линию.
  • 5'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил удар по лицу Адамс. Потребуется ему помощь медиков.
  • 4'
    Мог убегать на ворота соперника Форсберг после паса от Нкунку, но проиграл он борьбу за мяч Стоунсу.
  • 3'
    Диагональ исполнял Аке в штрафную, куда врывался Зинченко, но перехвати мяч в последний момент Клостерманн.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Манчестер Сити 3:1 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Манчестер Сити
98.8% (159)
Ничья
0.6% (1)
РБ Лейпциг
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.96% (91)
Меньше
42.04% (66)
Обе команды забьют
Да
48.41% (76)
Нет
51.59% (81)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.3% (60)
3:1 Манчестер Сити
23% (37)
2:1 Манчестер Сити
20.5% (33)
3:0 Манчестер Сити
9.3% (15)
1:0 Манчестер Сити
3.1% (5)
3:2 Манчестер Сити
1.9% (3)
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