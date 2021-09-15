Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Убежал в атаку по флангу Силва и покатил в штрафную на Форсберга, но тому пробить не позволил Родри.

Отличным пасом Де Брёйне запустил в прорыв Торреса, который ворвался в штрафную, но пробил крайне неудачно.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Рияд Марез! Уверенно реализовал пенальти Марез, пробив точно по перекладину. Гулачи прыгнул еще до удара в противоположную сторону.

45' Вот это да. После просмотра видеоповтора судья углядел игру рукой Клостерманна после удара от Торреса. Это пенальти!

45' Мягко навесил в штрафную Канселу с фланга. Здесь пробил в падении Торрес, но мяч застрял в гуще защитников.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Убегал в атаку по левой бровке Анхелиньо и вырезал в штрафную, но этот пас перехватил в последний момент Диаш.

43' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Кристофер Нкунку! С фланга навесил на дальнюю штангу Форсберг. Здесь выиграл верх Мукиэле и головой сбросил в центр на Нкунку, который головой вколотил снаряд в дальний угол.

42' Догнал мяч у лицевой линии Форсберг и прострелил вдоль ворот, но на выходе Эдерсон прервал этот пас.

41' Забросил Орбан в чужую штрафную со своей половины поля, но здесь выиграл верх Аке и вынес мяч головой в аут.

40' После выигранного подбора у чужой штрафной пробил вторым касанием Ольмо, но в створ ворот попасть не смог.

39' Прорвался по флангу Анхелиньо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Аке отправился на угловой.

38' Откровенно грубо Родри сыграл в ноги Ольмо в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

37' Ушел финтом от защитника Грилиш, сместился в центр и пробил по воротам, но Гулачи отбил сферу в сторону.

36' Оказался с мячом в штрафной Силва после паса от Форсберга и отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

35' Силва мог убегать на ворота после заброса от Адамса, но не смог он оторваться от Диаша и потерял мяч.

34' Мягко забросил Марез в штрафную на ход Де Брёйне, но перехватил этот пас в последний момент Клостерманн.

33' Убежал по флангу Анхелиньо и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Силве не позволил Зинченко.

32' Дальний заброс исполнял Родри в штрафную на Торреса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

31' В верховой борьбе против Мареза в центре поля подыграл себе рукой Форсберг. Штрафной удар исполнят "горожане".

29' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Мукиэле! Ушел по флангу Марез и навесил на дальнюю штангу. Здесь пытался Мукиэле головой скинуть мяч в руки Гулачи, но сделал это крайне неудачно в противоход голкиперу. Сфера закатилась точно в угол ворот.

28' Канселу прорвался по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставит ногу Грилиш.

27' Со штрафного Де Брёйне навесил на дальнюю штангу, где в падении пробивал Аке, но мяч прошел рядом со штангой.

26' Налетел Нкунку на фланге на Грилиша, заехав сопернику по ноге. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

25' С фланга на скорости ворвался в штрафную Грилиш и пробил в ближний угол, но от спины Клостерманна мяч отправился на угловой.

24' В центре поля Марез наступил на ногу Ольмо. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

23' Убежали в контратаку гости, прорвался к штрафной Силва и отдал под удар Нкунку, который пробил в дальний угол, но не попал в створ.

22' Силва прорывался по флангу, но напоролся на Клостерманна, который в чистом подкате вынес мяч на угловой.

21' Убрал соперника на замахе Марез в чужой штрафной и пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.

20' На своей половине поля Силва едва не заехал по голове Адамсу. Штрафной удар исполнять будут "быки".

19' Дальний заброс Аке исполнял в штрафную на Мареза, но того опередил Орбан и вынес мяч головой за пределы поля.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Натан Аке! С угла поля отличный навес исполнил Грилиш на линию вратарской, куда ворвался Аке и головой пробил в борьбе с защитниками. Мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку.

16' Накрутил соперника на фланге Марез и навесил на дальнюю штангу, куда врывался Грилиш, но на угловой вынес мяч Мукиеле.

15' Выиграл подбор у чужой штрафной Ольмо и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

14' В центре поля Торрес заехал сзади по ногам Анхелиньо. Судья зафиксировал нарушение правил со стороны игрока хозяев.

13' На фланге Зинченко отмахнулся от Ольмо. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

12' После паса от Грилиша ворвался в штрафную соперника Торрес и упал в борьбе с защитником. Судья зафиксировал очередной офсайд.

11' Убегал на ворота соперника Силва после заброса от Анхелиньо, но судья остановил атаку из-за офсайда.

10' Убегал Нкунку по флангу, сместился в штрафную, но напоролся на Канселу, который в подкате вынес сферу в сторону.

9' Тонко отдавал Де Брёйне в штрафную на Мареза, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

8' С правого фланга низом прострелил в штрафную Родри, но мяч Анхелиньо перехватил в подкате.

7' Канселу прострелил в штрафную на ход Силве, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

6' С фланга Де Брёйне прострелил в штрафную, но здесь защитник вынес снаряд за боковую линию.

5' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил удар по лицу Адамс. Потребуется ему помощь медиков.

4' Мог убегать на ворота соперника Форсберг после паса от Нкунку, но проиграл он борьбу за мяч Стоунсу.

3' Диагональ исполнял Аке в штрафную, куда врывался Зинченко, но перехвати мяч в последний момент Клостерманн.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.