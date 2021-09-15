Лига чемпионов 2021-2022
Манчестер Сити
3:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Этихад Стэдиум
РБ Лейпциг
12' Желтая карточкаЗинченко Александр
1:0
16' ГолАке Натан
2:0
28' Гол в свои воротаМукиэле Норди
2:1
42' ГолНкунку Кристофер
45' Желтая карточкаКлостерманн Лукас
3:1
45' ПенальтиМарез Рияд
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
14
Адамс
Тайлер
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
84 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
90 Лавия РомеоПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
28'
2:0
42'
45'
3:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аке Натан
|1
|1
|2.
|Марез Рияд
|1 (1)
|1
|3.
|Грилиш Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкунку Кристофер
|1
|1
|2.
|Мукиэле Норди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зинченко Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =0 -6Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +7 =4 -9РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт Майнц 1:0 РБ Лейпциг
Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|РБ Лейпциг
|1:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Манчестер Сити
98.8% (159)
Ничья
0.6% (1)
РБ Лейпциг
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.96% (91)
Меньше
42.04% (66)
Обе команды забьют
Да
48.41% (76)
Нет
51.59% (81)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.3% (60)
3:1 Манчестер Сити
23% (37)
2:1 Манчестер Сити
20.5% (33)
3:0 Манчестер Сити
9.3% (15)
1:0 Манчестер Сити
3.1% (5)
3:2 Манчестер Сити
1.9% (3)
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