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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
3:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Эребру
0'
1:0
13' Гол
Нанаси Себастьян
1:1
22' Гол
Мехмети Агон
40' Желтая карточка
Инносент Бонке
2:1
45' Гол
Колак Антонио-Мирко
3:1
59' Пенальти
Кристиансен Андерс
61'
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
37
Нанаси
Себастьян
20
Инносент
Бонке
22
Налич
Ади
9
Колак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
30
Красники
Мергим
6
Хьертстранд
Бенджамин
14
Альмебек
Михаэль
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
8
Колландер
Деннис
16
Сегер
Давид
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
9
Мехмети
Агон
Мальмё
3-5-2
Эребру
4-4-2

Ход матча

13'
Нанаси Себастьян
(Бирманчевич Велько)
1:0
22'
1:1
Мехмети Агон
(Хамад Илоан)
39'
 
Луан Патрик
Мехмети Агон
40'
Инносент Бонке
 
45'
Колак Антонио-Мирко
(Ольссон Мартин)
2:1
59'
Кристиансен Андерс
3:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Мальмё
Эребру

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
-7.105427357601E-15%
17 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

29 матчей

65.5%
17.2%
17.3%
19 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.6%
34.5%
6.9%
17 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:2
ТМК
4:1
ТМК
1:1
А
3:2
А
2:1
А
0:5
А
2:1
А
4:0
А
1:2
А
2:1
А
2:1
А
0:3
А
1:0
А
1:1
А
2:2
КШ
0:1
К
0:1
А
3:2
А
1:2
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
0:3
А
3:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колак Антонио-Мирко 11 (1) 0.52
Бирманчевич Велько 7 0.33
Кристиансен Андерс 4 (1) 0.19
Налич Ади 4 0.19
Рикс Сёрен 4 0.19
Бергет Йо Инге 2 0.1
Ракип Эрдаль 2 0.1
Абубакари Малик 2 0.1
Кнудсен Йонас 1 0.05
Ахмедходжич Анел 1 0.05
Нильсен Лассе 1 0.05
Нанаси Себастьян 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.24
Бесара Нахир 2 0.1
Мехмети Агон 2 0.1
Колландер Деннис 2 0.1
Сегер Давид 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Броберг Мартин 1 0.05
Герзич Нордин 1 0.05
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налич Ади 5 0
Ракип Эрдаль 4 0
Инносент Бонке 4 0
Бергет Йо Инге 3 0
Кристиансен Андерс 3 0
Ларссон Эрик 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Колак Антонио-Мирко 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Абубакари Малик 2 0
Гваргис Питер 0 1
Беихмо Феликс 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Брорссон Франц 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 1
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Валкер Кевин 4 0
Али Хусейн 3 0
Аллен Бобби 3 0
Моро Насиру 1 1
Альмебек Михаэль 2 0
Бесара Нахир 2 0
Хуммет Денис 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Хамад Илоан 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Фрайди Ричард 1 0
Сегер Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6) 10.53% (4) 21.05% (8)
 Эребру 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 42.86% (6)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эльфсборг 0:1 Мальмё Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё
Эребру Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:3 Варберг БоИС Сандвикен 0:1 Эребру
АИК 2:0 Эребру Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 3:1 Заявка 21 12 5 4 43 - 24 41
2. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
3. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру 1:3 Заявка 21 4 4 13 15 - 40 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё 3:1 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру 1:3 Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 3:1 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру 1:3 Заявка 11 2 0 9 7 - 26 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Эребру
1.22
9.80
39.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 3:1 Эребру онлайн




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