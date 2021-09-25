Швеция: Аллсвенскан 2021
Мальмё
5:1
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
Эребру
1:0
13' ГолНанаси Себастьян
1:1
22' ГолМехмети Агон
40' Желтая карточкаИнносент Бонке
2:1
45' ГолКолак Антонио-Мирко
3:1
59' ПенальтиКристиансен Андерс
4:1
68' ГолНалич Ади
5:1
75' ГолБергет Йо Инге
83' Желтая карточкаРакип Эрдаль
84' Желтая карточкаЛуан Патрик
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
16
Сегер
Давид
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
11 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
13'
22'
1:1
40'
45'
59'
68'
4:1
75'
83'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Мальмё
Эребру
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
-7.105427357601E-15%
17 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
29 матчей
65.5%
17.2%
17.3%
19 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.6%
34.5%
6.9%
17 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колак Антонио-Мирко
|11 (1)
|0.52
|Бирманчевич Велько
|7
|0.33
|Кристиансен Андерс
|5 (2)
|0.24
|Налич Ади
|5
|0.24
|Рикс Сёрен
|4
|0.19
|Бергет Йо Инге
|3
|0.14
|Ракип Эрдаль
|2
|0.1
|Абубакари Малик
|2
|0.1
|Кнудсен Йонас
|1
|0.05
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Нильсен Лассе
|1
|0.05
|Нанаси Себастьян
|1
|0.05
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.24
|Бесара Нахир
|2
|0.1
|Мехмети Агон
|2
|0.1
|Колландер Деннис
|2
|0.1
|Сегер Давид
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Броберг Мартин
|1
|0.05
|Герзич Нордин
|1
|0.05
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Налич Ади
|5
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|3
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Колак Антонио-Мирко
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|1
|Герзич Нордин
|4
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Валкер Кевин
|4
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Аллен Бобби
|3
|0
|Моро Насиру
|1
|1
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Хамад Илоан
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Фрайди Ричард
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|Эребру
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|40% (6)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эльфсборг 0:1 Мальмё Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё
Эребру Последние 20 матчей: +5 =3 -12Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:3 Варберг БоИС Сандвикен 0:1 Эребру
АИК 2:0 Эребру Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|2.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|3.
|Юргорден
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|34 - 17
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|34 - 21
|36
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 26
|33
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 25
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 30
|24
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|13 - 19
|18
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|19 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|3 - 5
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|3.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|4.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|2.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0