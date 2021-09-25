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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
5:1
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
1:0
13' Гол
Нанаси Себастьян
1:1
22' Гол
Мехмети Агон
40' Желтая карточка
Инносент Бонке
2:1
45' Гол
Колак Антонио-Мирко
3:1
59' Пенальти
Кристиансен Андерс
4:1
68' Гол
Налич Ади
5:1
75' Гол
Бергет Йо Инге
83' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
84' Желтая карточка
Луан Патрик
90'+2
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
37
Нанаси
Себастьян
20
Инносент
Бонке
22
Налич
Ади
9
Колак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
30
Красники
Мергим
6
Хьертстранд
Бенджамин
14
Альмебек
Михаэль
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
8
Колландер
Деннис
16
Сегер
Давид
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
11
Бесара
Нахир
9
Мехмети
Агон
Мальмё
3-5-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Мальмё
Эребру

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
-7.105427357601E-15%
17 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

29 матчей

65.5%
17.2%
17.3%
19 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.6%
34.5%
6.9%
17 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:2
ТМК
4:1
ТМК
1:1
А
3:2
А
2:1
А
0:5
А
2:1
А
4:0
А
1:2
А
2:1
А
2:1
А
0:3
А
1:0
А
1:1
А
2:2
КШ
0:1
К
0:1
А
3:2
А
1:2
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
0:3
А
3:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колак Антонио-Мирко 11 (1) 0.52
Бирманчевич Велько 7 0.33
Кристиансен Андерс 5 (2) 0.24
Налич Ади 5 0.24
Рикс Сёрен 4 0.19
Бергет Йо Инге 3 0.14
Ракип Эрдаль 2 0.1
Абубакари Малик 2 0.1
Кнудсен Йонас 1 0.05
Ахмедходжич Анел 1 0.05
Нильсен Лассе 1 0.05
Нанаси Себастьян 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.24
Бесара Нахир 2 0.1
Мехмети Агон 2 0.1
Колландер Деннис 2 0.1
Сегер Давид 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Броберг Мартин 1 0.05
Герзич Нордин 1 0.05
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Налич Ади 5 0
Инносент Бонке 4 0
Бергет Йо Инге 3 0
Кристиансен Андерс 3 0
Ларссон Эрик 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Колак Антонио-Мирко 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Абубакари Малик 2 0
Гваргис Питер 0 1
Беихмо Феликс 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Брорссон Франц 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 1
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Валкер Кевин 4 0
Али Хусейн 3 0
Аллен Бобби 3 0
Моро Насиру 1 1
Альмебек Михаэль 2 0
Бесара Нахир 2 0
Хуммет Денис 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Хамад Илоан 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Фрайди Ричард 1 0
Сегер Давид 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 20.93% (9) 13.95% (6) 16.28% (7) 16.28% (7) 13.95% (6) 18.6% (8)
 Эребру 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 40% (6)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эльфсборг 0:1 Мальмё Мальмё 1:1 Юргорден Мальмё 0:3 Ювентус Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё
Эребру Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:3 Варберг БоИС Сандвикен 0:1 Эребру
АИК 2:0 Эребру Эребру 1:1 Сириус Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
2. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
3. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
2. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
Где смотреть матч Мальмё 5:1 Эребру онлайн




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