Лига чемпионов 2021-2022
Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Атлетико М
История личных встреч
Милан
Атлетико М
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ребич Анте
|1
|1
|Диас Браим
|1
|1
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Специя 1:2 Милан Милан 2:0 Венеция Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5Алавес 1:0 Атлетико М Хетафе 1:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетико М 0:0 Порту
Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Порту
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Атлетико М
Исход игры
Милан
48.9% (22)
Ничья
44.4% (20)
Атлетико М
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
92.68% (38)
Нет
7.32% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (16)
2:1 Милан
35.6% (16)
1:0 Милан
4.4% (2)
1:2 Атлетико М
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!