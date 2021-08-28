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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

История личных встреч

Милан
Атлетико М

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
4:1
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 1 1
Диас Браим 1 1
Тео Эрнандес 0 0
Леау Рафаэл 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беннасер Исмаэль 1 0
Диас Браим 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 0 0 100% (2) 0 0 0
 Атлетико М 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Специя 1:2 Милан Милан 2:0 Венеция Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан
Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Алавес 1:0 Атлетико М Хетафе 1:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетико М 0:0 Порту
Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Атлетико М Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Атлетико М Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Милан 48.9% (22)
    X 44.4% (20)
    Атлетико М 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Атлетико М
    3.04
    3.25
    2.72
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Атлетико М

    Исход игры
    Милан
    48.9% (22)
    Ничья
    44.4% (20)
    Атлетико М
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (38)
    Нет
    7.32% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    2:1 Милан
    35.6% (16)
    1:0 Милан
    4.4% (2)
    1:2 Атлетико М
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
    9 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    10 Бонус: 20000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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