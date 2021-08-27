Лига чемпионов 2021-2022
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Манчестер Сити
История личных встреч
ПСЖ
Манчестер Сити
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Андер
|1
|1
|Мбаппе Килиан
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грилиш Джек
|1
|1
|Аке Натан
|1
|1
|Канселу Жоау
|1
|1
|Жезус Габриэль
|1
|1
|Марез Рияд
|1 (1)
|1
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зинченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Манчестер Сити
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =4 -1ПСЖ 2:0 Монпелье Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5Челси 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6:1 Уиком Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг
Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 3
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брюгге
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 3
|3
|2.
|Брюгге
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Брюгге
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч ПСЖ - Манчестер Сити
Исход игры
ПСЖ
44.7% (21)
Ничья
36.2% (17)
Манчестер Сити
19.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (28)
Меньше
33.33% (14)
Обе команды забьют
Да
88.1% (37)
Нет
11.9% (5)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
27.7% (13)
1:1 Ничья
19.1% (9)
2:2 Ничья
14.9% (7)
1:2 Манчестер Сити
8.5% (4)
2:3 Манчестер Сити
4.3% (2)
1:0 ПСЖ
4.3% (2)
2:0 ПСЖ
4.3% (2)
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