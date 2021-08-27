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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

ПСЖ
Манчестер Сити

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Андер 1 1
Мбаппе Килиан 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грилиш Джек 1 1
Аке Натан 1 1
Канселу Жоау 1 1
Жезус Габриэль 1 1
Марез Рияд 1 (1) 1
Гюндоган Илкай 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Паредес Леандро 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зинченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 100% (1) 0 0 0 0 0
 Манчестер Сити 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ПСЖ 2:0 Монпелье Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион Брюгге 1:1 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Челси 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6:1 Уиком Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг
Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 6 - 3 3
2. ПСЖ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брюгге Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 6 - 3 3
2. Брюгге Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Брюгге Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    ПСЖ 44.7% (21)
    X 36.2% (17)
    Манчестер Сити 19.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.16
    3.76
    2.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Манчестер Сити

    Исход игры
    ПСЖ
    44.7% (21)
    Ничья
    36.2% (17)
    Манчестер Сити
    19.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.1% (37)
    Нет
    11.9% (5)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    27.7% (13)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    2:2 Ничья
    14.9% (7)
    1:2 Манчестер Сити
    8.5% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    4.3% (2)
    1:0 ПСЖ
    4.3% (2)
    2:0 ПСЖ
    4.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
    9 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    10 Бонус: 20000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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