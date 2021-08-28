Лига чемпионов 2021-2022
История личных встреч
Порту
Ливерпуль
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хендерсон Джордан
|1
|1
|Салах Мохамед
|1
|1
|Ориги Дивок
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Бемба Шансель
|0
|1
|Урибе Матеус
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +14 =6 -0Жил Висенте 1:2 Порту Порту 5:0 Морейренсе Атлетико М 0:0 Порту Спортинг Л 1:1 Порту
Порту 3:0 Арока Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =5 -1Брентфорд 3:3 Ливерпуль Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан
Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Порту
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту - Ливерпуль
Исход игры
Порту
9.8% (4)
Ничья
17.1% (7)
Ливерпуль
73.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (31)
Меньше
24.39% (10)
Обе команды забьют
Да
90.24% (37)
Нет
9.76% (4)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
58.5% (24)
1:1 Ничья
14.6% (6)
1:3 Ливерпуль
7.3% (3)
2:1 Порту
7.3% (3)
0:1 Ливерпуль
4.9% (2)
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