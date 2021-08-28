  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Порту
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Порту
Ливерпуль

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:4
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:5
ЛЧ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хендерсон Джордан 1 1
Салах Мохамед 1 1
Ориги Дивок 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Бемба Шансель 0 1
Урибе Матеус 1 0
Корона Хесус 1 0
Венделл Боргес 1 0
Витинью II 1 0
Диас Луис 1 0
Занузи Зайду 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 0 0 0 0 0 0
 Ливерпуль 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Жил Висенте 1:2 Порту Порту 5:0 Морейренсе Атлетико М 0:0 Порту Спортинг Л 1:1 Порту
Порту 3:0 Арока Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Брентфорд 3:3 Ливерпуль Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан
Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Атлетико М Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Атлетико М Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Порту 9.8% (4)
    X 17.1% (7)
    Ливерпуль 73.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Ливерпуль
    4.80
    4.24
    1.79
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Порту - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Порту - Ливерпуль

    Исход игры
    Порту
    9.8% (4)
    Ничья
    17.1% (7)
    Ливерпуль
    73.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    90.24% (37)
    Нет
    9.76% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    58.5% (24)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    1:3 Ливерпуль
    7.3% (3)
    2:1 Порту
    7.3% (3)
    0:1 Ливерпуль
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
    9 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    10 Бонус: 20000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     