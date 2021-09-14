В центре поля Фред получил сзади по ногам от Мартинса. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.

Компенсировал судья к времени первого тайма одну минуту.

Протащил мяч по флангу Фасснахт и прострелил в штрафную, но здесь до удара дело так и не дошло.

Откровенно сбивал Фасснахт на чужой половине поля Фреда, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

43' Прорвался Элиа по левой бровке и отдал в центр под удар Сьерро, но с выстрелом последнего справился Де Хеа.

41' Столкнулись головами Шоу и Хефти на фланге. Потребуется футболистам помощь медицинского штаба.

40' Выиграл подбор Фасснахт у чужой штрафной и с лету пробил в ближний угол, но мяч отправился на трибуну.

39' Замена в составе гостей произошла. Вместо Джедона Санчо игру продолжать будет Диогу Далот.

38' С левого фланга вырезал в штрафную Нгамале. Здесь с лету пробил по воротам Фасснахт, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

36' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Мартинс повреждение. Без помощи медиков здесь не обойтись.

35' Прямой ногой Уан-Биссака наступил на ногу Мартинсу. Судья без раздумий показал прямую красную карточку.

34' Долго кружат у чужой штрафной манкунианцы, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.

33' Дальний заброс Магуайр исполнял в штрафную на Фернандеша, но тому добраться до мяча не позволил Лаупер.

32' Отобрал мяч на чужой половине поля Эбишер, прошел к штрафной и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

31' Навесил с правого фланга Уан-Биссака на дальнюю штангу, где мог замыкать головой Роналду, но на выходе мяч в руки забрал Балльмоос.

30' Зацепился за мяч на чужой половине поля Нгамале и головой сбросил на Элиа, но на выходе Де Хеа перехватил этот пас.

29' Убежал по флангу Санчо, сместился в штрафную, но напоролся на Гарсию, который в чистом подкате отобрал сферу.

28' Решили разыграть штрафной удар манкунианцы, Фернандеш отдал неожиданный пас низом вперед на Роналду, но Али в подкате перехватил мяч.

27' Перед чужой штрафной Роналду получил по затылку локтем в верховой борьбе против Али. Опасный стандарт будут исполнять гости.

26' Протащил мяч к штрафной соперника Санчо и навесил на Роналду, который пробил по воротам метров с десяти, но Балльмоос перевел на угловой.

25' Сместился на скорости с фланга Фасснахт и пробил в дальний нижний угол, но вытянулся в струну Де Хеа и смог спасти свою команду.

23' С правого фланга навесил на дальнюю штангу Фасснахт. Здесь головой пробил Сьерро, но крайне неточно.

22' Прорвался по флангу Хефти и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

21' Выиграл подбор у штрафной соперника Фред и с лету пробил по воротам, но не попал он в створ.

20' Догнал мяч у лицевой линии Шоу и прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

19' С фланга навесил Санчо в центр штрафной, но здесь выиграл верх Лаупер и вынес мяч головой подальше.

18' В центре поля Погба перекинул через бедро Эбишера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

17' С фланга навесил Уан-Биссака в центр под удар Погба, но того опередил защитник и не позволил добраться до мяча.

16' Погба вырезал пас в штрафную на Санчо, но того опередил Али и головой вынес мяч за боковую линию.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Криштиану Роналду! Протащил мяч по флангу Фернандеш и прострелил низом на дальнюю штангу, куда из-за спин защитников вбежал Роналду и пробил в касание точно в "домик" голкиперу.

14' Финтами накрутил соперника на фланге Элиа и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

13' С левого фланга Шоу навесил в центр штрафной в направлении Роналду, но у того с головы буквально мяч на выходе снял вратарь.

12' Откровенно сбивал соперника на фланге в подкате Ван де Бек. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Фернандеш и скинул под удар Санчо, но тому пробить не позволил в подкате Али.

10' Дальний заброс исполнил Эбишер в штрафную на Элиа, но того опередил Магуайр и головой вынес сферу в аут.

9' Дальний заброс исполнял Ван де Бек по флангу на ход Санчо, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

8' Долго катают мяч в центре поля манкунианцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

7' Грамотно подставился Ван де Бек в центре поля и вынудил Нгамале нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут гости.

6' Мягко забросил Погба в штрафную, куда ворвался Санчо и пробил в касание, но мяч оказался в руках голкипера.

5' На фланге Фернандеш получил по ногам от Сьерро. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.

4' Прорвался на скорости по центру к штрафной соперника Элиа и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

3' Забросил по флангу Погба на ход Фернандешу, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.