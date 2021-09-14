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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
0:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
13' Гол
Роналду Криштиану
35' Красная карточка
Уан-Биссака Аарон
45' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
35
Мартинс
Кристофер
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
34
Ван
де
Бек
Донни
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
7
Роналду
Криштиану
Янг Бойз
4-1-4-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Роналду Криштиану
(Фернандеш Бруну)
35'
 
Уан-Биссака Аарон
37'
 
Далот Диогу
Санчо Джедон
45'
Фасснахт Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 3 (1) 0.43
2. Сьерро Венсан 2 0.29
3. Гарсия Улиссес 2 0.29
4. Нгамале Муми 1 0.14
5. Элиа Мешак 1 0.14
6. Эбишер Мишель 1 0.14
7. Фасснахт Кристиан 1 0.14
8. Зесигер Седрик 1 0.14
9. Мамбимби Феликс 1 0.14
10. Хефти Сильван 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 1 1
2. Фернандеш Бруну 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 3 0
2. Хефти Сильван 1 1
3. Али Мохамед 2 0
4. Сибачо Жордан 2 0
5. Мартинс Кристофер 1 0
6. Фасснахт Кристиан 1 0
7. Лефор Жордан 1 0
8. Гарсия Улиссес 1 0
9. Зесигер Седрик 1 0
10. Элиа Мешак 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош
FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 1:0 Янг Бойз Лига чемпионов Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Янг Бойз 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • Желтая карточка
    45'
    Откровенно сбивал Фасснахт на чужой половине поля Фреда, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 45'
    Протащил мяч по флангу Фасснахт и прострелил в штрафную, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировал судья к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    В центре поля Фред получил сзади по ногам от Мартинса. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.
  • 43'
    Прорвался Элиа по левой бровке и отдал в центр под удар Сьерро, но с выстрелом последнего справился Де Хеа.
  • 41'
    Столкнулись головами Шоу и Хефти на фланге. Потребуется футболистам помощь медицинского штаба.
  • 40'
    Выиграл подбор Фасснахт у чужой штрафной и с лету пробил в ближний угол, но мяч отправился на трибуну.
  • Замена
    39'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Джедона Санчо игру продолжать будет Диогу Далот.
  • Опасный момент
    38'
    С левого фланга вырезал в штрафную Нгамале. Здесь с лету пробил по воротам Фасснахт, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
  • 36'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Мартинс повреждение. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Красная карточка
    35'
    Прямой ногой Уан-Биссака наступил на ногу Мартинсу. Судья без раздумий показал прямую красную карточку.
  • 34'
    Долго кружат у чужой штрафной манкунианцы, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.
  • 33'
    Дальний заброс Магуайр исполнял в штрафную на Фернандеша, но тому добраться до мяча не позволил Лаупер.
  • 32'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Эбишер, прошел к штрафной и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 31'
    Навесил с правого фланга Уан-Биссака на дальнюю штангу, где мог замыкать головой Роналду, но на выходе мяч в руки забрал Балльмоос.
  • 30'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Нгамале и головой сбросил на Элиа, но на выходе Де Хеа перехватил этот пас.
  • 29'
    Убежал по флангу Санчо, сместился в штрафную, но напоролся на Гарсию, который в чистом подкате отобрал сферу.
  • 28'
    Решили разыграть штрафной удар манкунианцы, Фернандеш отдал неожиданный пас низом вперед на Роналду, но Али в подкате перехватил мяч.
  • 27'
    Перед чужой штрафной Роналду получил по затылку локтем в верховой борьбе против Али. Опасный стандарт будут исполнять гости.
  • Угловой
    26'
    Протащил мяч к штрафной соперника Санчо и навесил на Роналду, который пробил по воротам метров с десяти, но Балльмоос перевел на угловой.
  • Опасный момент
    25'
    Сместился на скорости с фланга Фасснахт и пробил в дальний нижний угол, но вытянулся в струну Де Хеа и смог спасти свою команду.
  • 23'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Фасснахт. Здесь головой пробил Сьерро, но крайне неточно.
  • Угловой
    22'
    Прорвался по флангу Хефти и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 21'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Фред и с лету пробил по воротам, но не попал он в створ.
  • 20'
    Догнал мяч у лицевой линии Шоу и прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • 19'
    С фланга навесил Санчо в центр штрафной, но здесь выиграл верх Лаупер и вынес мяч головой подальше.
  • 18'
    В центре поля Погба перекинул через бедро Эбишера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 17'
    С фланга навесил Уан-Биссака в центр под удар Погба, но того опередил защитник и не позволил добраться до мяча.
  • 16'
    Погба вырезал пас в штрафную на Санчо, но того опередил Али и головой вынес мяч за боковую линию.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Криштиану Роналду! Протащил мяч по флангу Фернандеш и прострелил низом на дальнюю штангу, куда из-за спин защитников вбежал Роналду и пробил в касание точно в "домик" голкиперу. 
  • 14'
    Финтами накрутил соперника на фланге Элиа и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • 13'
    С левого фланга Шоу навесил в центр штрафной в направлении Роналду, но у того с головы буквально мяч на выходе снял вратарь.
  • 12'
    Откровенно сбивал соперника на фланге в подкате Ван де Бек. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 11'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Фернандеш и скинул под удар Санчо, но тому пробить не позволил в подкате Али.
  • 10'
    Дальний заброс исполнил Эбишер в штрафную на Элиа, но того опередил Магуайр и головой вынес сферу в аут.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Ван де Бек по флангу на ход Санчо, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 8'
    Долго катают мяч в центре поля манкунианцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 7'
    Грамотно подставился Ван де Бек в центре поля и вынудил Нгамале нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 6'
    Мягко забросил Погба в штрафную, куда ворвался Санчо и пробил в касание, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 5'
    На фланге Фернандеш получил по ногам от Сьерро. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.
  • 4'
    Прорвался на скорости по центру к штрафной соперника Элиа и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 3'
    Забросил по флангу Погба на ход Фернандешу, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед"!
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Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Янг Бойз 0:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Янг Бойз
2.3% (4)
Ничья
4.1% (7)
Манчестер Юнайтед
93.6% (160)
Тотал 2.5
Больше
71.26% (119)
Меньше
28.74% (48)
Обе команды забьют
Да
67.66% (113)
Нет
32.34% (54)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
33.3% (57)
1:3 Манчестер Юнайтед
24.6% (42)
0:2 Манчестер Юнайтед
20.5% (35)
0:3 Манчестер Юнайтед
5.3% (9)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.1% (7)
1:4 Манчестер Юнайтед
2.3% (4)
1:1 Ничья
2.3% (4)
2:1 Янг Бойз
1.2% (2)
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