Лига чемпионов 2021-2022
Янг Бойз
Позже
Стадион: Стад де Суиз
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибачо Жордан
|3 (1)
|0.5
|2.
|Сьерро Венсан
|2
|0.33
|3.
|Гарсия Улиссес
|2
|0.33
|4.
|Нгамале Муми
|1
|0.17
|5.
|Элиа Мешак
|1
|0.17
|6.
|Эбишер Мишель
|1
|0.17
|7.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.17
|8.
|Зесигер Седрик
|1
|0.17
|9.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.17
|10.
|Хефти Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|3
|0
|2.
|Хефти Сильван
|1
|1
|3.
|Али Мохамед
|2
|0
|4.
|Сибачо Жордан
|2
|0
|5.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|6.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|9.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|10.
|Элиа Мешак
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош
FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Янг Бойз
4% (2)
Ничья
8% (4)
Манчестер Юнайтед
88% (44)
Тотал 2.5
Больше
70% (35)
Меньше
30% (15)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
50% (25)
0:2 Манчестер Юнайтед
18% (9)
1:3 Манчестер Юнайтед
18% (9)
1:1 Ничья
8% (4)
1:0 Янг Бойз
4% (2)
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