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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 3 (1) 0.5
2. Сьерро Венсан 2 0.33
3. Гарсия Улиссес 2 0.33
4. Нгамале Муми 1 0.17
5. Элиа Мешак 1 0.17
6. Эбишер Мишель 1 0.17
7. Фасснахт Кристиан 1 0.17
8. Зесигер Седрик 1 0.17
9. Мамбимби Феликс 1 0.17
10. Хефти Сильван 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 3 0
2. Хефти Сильван 1 1
3. Али Мохамед 2 0
4. Сибачо Жордан 2 0
5. Мартинс Кристофер 1 0
6. Фасснахт Кристиан 1 0
7. Лефор Жордан 1 0
8. Гарсия Улиссес 1 0
9. Зесигер Седрик 1 0
10. Элиа Мешак 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Янг Бойз 4:0 Цюрих Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош
FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 1:0 Янг Бойз Лига чемпионов Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Янг Бойз Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Янг Бойз Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Янг Бойз Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Янг Бойз 3.9% (2)
    X 7.8% (4)
    Манчестер Юнайтед 88.2% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    7.50
    5.20
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Янг Бойз - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Янг Бойз - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Янг Бойз
    4% (2)
    Ничья
    8% (4)
    Манчестер Юнайтед
    88% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (35)
    Меньше
    30% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    50% (25)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    18% (9)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    18% (9)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    1:0 Янг Бойз
    4% (2)
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