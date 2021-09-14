В центре поля команды по очереди обмениваются короткими передачами.

Акунья на левом фланге сделал неточный пас вперёд на ход Эн-Несири.

44' Адейеми из центрального круга решил пробить по воротам. Мяч опустился сверху на сетку ворот.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

РАКИТИЧ!!! Ракитич сильно и точно с "точки" пробил в левый нижний угол. Кён ожидал удара в другой угол.

42' За фол Вебера против Эн-Несири назначен пенальти.

41' Кульбаков отправился смотреть повтор. Эн-Несири упал в чужой штрафной площади. Будет пенальти?

40' Ульмер в центре поля наступил на ногу Сусо.

38' Ааронсен справа навесил в урки Буну.

37' Шушич с одиннадцатиметровой отметки пробил в правую штангу.

36' Пенальти! Буну в штрафной площади сбил Адейеми.

35' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Сусо справа на Эн-Несири прервал Соле.

34' Сусо с восемнадцати метров справа пробил по воротам, но на пути мяча оказалась голова Соле.

33' Кён выскочил за пределы штрафной площади и прервал длинный заброс вперёд на Эн-Несири.

32' "Севилья" решила подержать мяч в центре поля. Впереди у хозяев игра разладилась.

31' Передачу Зайвальда слева на ход Адейеми перехватил Кунде.

30' Много стало жёстких стыков. Хордан на чужой половине поля врезался в Камара.

29' Акунья на чужой половине поля толкнул в спину Камара.

28' Шушич со штрафного пробил в стенку.

27' Эн-Несири перед штрафной площадью сбил Кристенсена и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.

26' Зайвальд от углового флага покатил мяч на партнёра. Адейеми слева не смог прорваться в штрафную площадь.

25' Прострел Ульмера слева к воротам заблокировал Навас.

24' Кристенсен на фланге толкнул в спину Гомеса.

23' Сусо на чужой половине поля сбил Камара.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ШУШИЧ!!! Шушич с одиннадцатиметровой отметки аккуратно пробил в левый угол. Буну прыгнул в другую сторону.

20' Навас в штрафной площади толкнул в спину Шушича. Пенальти!

18' Гомес слева сделал скидку в центр на Эн-Несири, который в падении через себя пробил выше ворот.

17' Гомес по центру убежал в отрыв и верхом послал мяч над Кёном. Получилось и немного выше перекладины.

16' Сусо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Кристенсен.

15' Зайвальд на фланге врезал по ногам Хордану и получил жёлтую карточку.

14' Адейеми с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с правой штангой.

13' Кульбакову подсказали, что нужно назначить пенальти.

13' Диего Карлос сбил Адейеми у линии штрафной площади и получил жёлтую карточку. Кульбаков назначает штрафной удар, но идёт проверка ВАР на предмет пенальти.

12' Адейеми справа ворвался в штрафную площадь, но от линии навес исполнил в руки Буну.

11' Навес Гомеса от углового флага получился высоким и Кунде в прыжке до мяча не дотянулся.

10' Акунью на левом фланге встретили два соперники, но Маркос смог заработать угловой удар.

9' Гомес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда австрийцы мяч выбили.

8' Хордан слева вывел к воротам Эн-Несири, который неудачно сыграл при приёме мяча.

7' Сусо справа сделал заброс в штрафную площадь на Эн-Несири, но Кён на выходе уверенно сыграл на перехвате.

6' Навас справа подключился к атаке, получив пас от Сусо, и навесил на Эн-Несири, который головой пробил немного правее ворот.

5' "Ред Булл" активно прессингует соперника по всему полю, а вот в передачах вперёд у австрийцев пока много неточностей.

4' Акунья выдал пас налево в штрафную площадь на Гомеса, чей прострел в центр на Эн-Несири соперники перехватили.

3' "Севилья" комбинирует на своей половине поля. Забросы вперёд перехватываются соперниками.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Ред Булл" - в красной.