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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Севилья
1:1
Перерыв

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
13' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
0:0
13' Не забитый пенальти
Адейеми Карим
16' Желтая карточка
Зайвальд Николас
0:1
21' Пенальти
Шушич Лука
26' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
0:1
37' Не забитый пенальти
Шушич Лука
1:1
42' Пенальти
Ракитич Иван
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
24
Гомес
Алехандро
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
11
Ааронсон
Бренден
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
30
Сеско
Бенджамин
27
Адейеми
Карим
Севилья
4-3-3
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Ход матча

13'
Карлос Диего Сантос
 
13'
0:0
Адейеми Карим
16'
 
Зайвальд Николас
21'
0:1
Шушич Лука
26'
Эн-Несири Юссеф
 
37'
0:1
Шушич Лука
42'
Ракитич Иван
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ааронсон Бренден 2 0.67
2. Сеско Бенджамин 1 0.33
3. Адейеми Карим 1 0.33
4. Шушич Лука 1 (1) 0.33
5. Соле Умар 0 0
6. Камара Мохамед VII 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 1 0
2. Эн-Несири Юссеф 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Соле Умар 1 0
2. Зайвальд Николас 1 0
3. Камара Мохамед VII 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 0 0 0
 Ред Булл Зальцбург 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья
Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Сваровски Тироль 1:3 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ред Булл Зальцбург 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Ред Булл Зальцбург Лига Европы

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Севилья 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Севилья 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ред Булл Зальцбург 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Севилья 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" (Испания) - "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) - 1:1.
  • 45'
    Акунья на левом фланге сделал неточный пас вперёд на ход Эн-Несири.
  • Дождь
    45'
    Сильный ливень начался в Севилье.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Кульбаков в первом тайме.
  • 45'
    В центре поля команды по очереди обмениваются короткими передачами.
  • 44'
    Адейеми из центрального круга решил пробить по воротам. Мяч опустился сверху на сетку ворот.
  • Пенальти
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    РАКИТИЧ!!! Ракитич сильно и точно с "точки" пробил в левый нижний угол. Кён ожидал удара в другой угол.
  • Пенальти!
    42'
    За фол Вебера против Эн-Несири назначен пенальти.
  • Видеоповтор
    41'
    Кульбаков отправился смотреть повтор. Эн-Несири упал в чужой штрафной площади. Будет пенальти?
  • Фол, нарушение
    40'
    Ульмер в центре поля наступил на ногу Сусо.
  • 38'
    Ааронсен справа навесил в урки Буну.
  • Не забитый пенальти
    37'
    Шушич с одиннадцатиметровой отметки пробил в правую штангу.
  • Пенальти!
    36'
    Пенальти! Буну в штрафной площади сбил Адейеми.
  • Угловой
    35'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Сусо справа на Эн-Несири прервал Соле.
  • 34'
    Сусо с восемнадцати метров справа пробил по воротам, но на пути мяча оказалась голова Соле.
  • 33'
    Кён выскочил за пределы штрафной площади и прервал длинный заброс вперёд на Эн-Несири.
  • 32'
    "Севилья" решила подержать мяч в центре поля. Впереди у хозяев игра разладилась.
  • 31'
    Передачу Зайвальда слева на ход Адейеми перехватил Кунде.
  • Фол, нарушение
    30'
    Много стало жёстких стыков. Хордан на чужой половине поля врезался в Камара.
  • Фол, нарушение
    29'
    Акунья на чужой половине поля толкнул в спину Камара.
  • 28'
    Шушич со штрафного пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    27'
    Эн-Несири перед штрафной площадью сбил Кристенсена и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.
  • Угловой
    26'
    Зайвальд от углового флага покатил мяч на партнёра. Адейеми слева не смог прорваться в штрафную площадь.
  • 25'
    Прострел Ульмера слева к воротам заблокировал Навас.
  • Фол, нарушение
    24'
    Кристенсен на фланге толкнул в спину Гомеса.
  • Фол, нарушение
    23'
    Сусо на чужой половине поля сбил Камара.
  • Пенальти
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ШУШИЧ!!! Шушич с одиннадцатиметровой отметки аккуратно пробил в левый угол. Буну прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    20'
    Навас в штрафной площади толкнул в спину Шушича. Пенальти!
  • 18'
    Гомес слева сделал скидку в центр на Эн-Несири, который в падении через себя пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    17'
    Гомес по центру убежал в отрыв и верхом послал мяч над Кёном. Получилось и немного выше перекладины.
  • Угловой
    16'
    Сусо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Кристенсен.
  • Желтая карточка
    15'
    Зайвальд на фланге врезал по ногам Хордану и получил жёлтую карточку.
  • Не забитый пенальти
    14'
    Адейеми с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с правой штангой.
  • Пенальти!
    13'
    Кульбакову подсказали, что нужно назначить пенальти.
  • Желтая карточка
    13'
    Диего Карлос сбил Адейеми у линии штрафной площади и получил жёлтую карточку. Кульбаков назначает штрафной удар, но идёт проверка ВАР на предмет пенальти.
  • 12'
    Адейеми справа ворвался в штрафную площадь, но от линии навес исполнил в руки Буну.
  • Угловой
    11'
    Навес Гомеса от углового флага получился высоким и Кунде в прыжке до мяча не дотянулся.
  • 10'
    Акунью на левом фланге встретили два соперники, но Маркос смог заработать угловой удар.
  • Угловой
    9'
    Гомес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда австрийцы мяч выбили.
  • 8'
    Хордан слева вывел к воротам Эн-Несири, который неудачно сыграл при приёме мяча.
  • 7'
    Сусо справа сделал заброс в штрафную площадь на Эн-Несири, но Кён на выходе уверенно сыграл на перехвате.
  • 6'
    Навас справа подключился к атаке, получив пас от Сусо, и навесил на Эн-Несири, который головой пробил немного правее ворот.
  • 5'
    "Ред Булл" активно прессингует соперника по всему полю, а вот в передачах вперёд у австрийцев пока много неточностей.
  • 4'
    Акунья выдал пас налево в штрафную площадь на Гомеса, чей прострел в центр на Эн-Несири соперники перехватили.
  • 3'
    "Севилья" комбинирует на своей половине поля. Забросы вперёд перехватываются соперниками.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Ред Булл" - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
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Где смотреть матч Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург онлайн


Прогнозы на матч Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Севилья
91.8% (145)
Ничья
6.3% (10)
Ред Булл Зальцбург
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (94)
Меньше
39.74% (62)
Обе команды забьют
Да
64.74% (101)
Нет
35.26% (55)
Популярный счёт
2:1 Севилья
49.4% (78)
2:0 Севилья
24.1% (38)
1:0 Севилья
9.5% (15)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Севилья
4.4% (7)
3:2 Севилья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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