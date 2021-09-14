Лига чемпионов 2021-2022
Севилья
1:1
Перерыв
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Ред Булл Зальцбург
13' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
0:0
13' Не забитый пенальтиАдейеми Карим
16' Желтая карточкаЗайвальд Николас
0:1
21' ПенальтиШушич Лука
26' Желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
0:1
37' Не забитый пенальтиШушич Лука
1:1
42' ПенальтиРакитич Иван
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
0:0
16'
21'
0:1
26'
37'
0:1
42'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ааронсон Бренден
|2
|0.67
|2.
|Сеско Бенджамин
|1
|0.33
|3.
|Адейеми Карим
|1
|0.33
|4.
|Шушич Лука
|1 (1)
|0.33
|5.
|Соле Умар
|0
|0
|6.
|Камара Мохамед VII
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соле Умар
|1
|0
|2.
|Зайвальд Николас
|1
|0
|3.
|Камара Мохамед VII
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ред Булл Зальцбург
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =5 -2Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья
Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +18 =1 -1Сваровски Тироль 1:3 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Севилья
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Севилья
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Севилья
91.8% (145)
Ничья
6.3% (10)
Ред Булл Зальцбург
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (94)
Меньше
39.74% (62)
Обе команды забьют
Да
64.74% (101)
Нет
35.26% (55)
Популярный счёт
2:1 Севилья
49.4% (78)
2:0 Севилья
24.1% (38)
1:0 Севилья
9.5% (15)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Севилья
4.4% (7)
3:2 Севилья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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