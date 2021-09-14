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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Вольфсбург
0' 14'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
9
Дэвид
Джонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
10
Иконе
Жонатан
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
17
Филипп
Максимилиан
11
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Лилль
4-4-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца
Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Гройтер Фюрт 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Герта 1:2 Вольфсбург
Вольфсбург 1:0 Бохум Пройссен Мюнстер 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Монако Лион 4:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:3 Ганза Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Майнц РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Бавария Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Кёльн

Последние игры между собой

Лилль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вольфсбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Лилль 0:3 Вольфсбург Лига Европы Вольфсбург 1:1 Лилль Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лилль 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лилль 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    15'
    Ботман после удара по воротам столкнулся головами с Лакруа. Защитнику "Лилля" срочно требуется помощь медиков.
  • Угловой
    14'
    Шека от углового флага навесил на Ботмана, который головой с линии вратарской площади немного выше перекладины.
  • Опасный момент
    13'
    Йилмаз слева со штрафного пробил в ближний угол. Кастельс в прыжке смог отбить мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Лакруа у угла штрафной площади сбил Йилмаза.
  • Фол, нарушение
    11'
    Челик в центре поля сбил Арнольда.
  • 10'
    Небольшой забавный факт: в основном составе немецкого "Вольфсбурга" французов больше, чем во французском "Лилле" - 3-2.
  • 9'
    Удар Иконе с восемнадцати метров заблокировал Гилавоги.
  • 8'
    Штеффен на линии чужой штрафной площади не смог остановить мяч ногой после длинного заброса вперёд.
  • Фол, нарушение
    7'
    Челик в центре поля ударил по ногам Филиппа.
  • 6'
    Баку на правом фланге попрессинговал соперников и выбил мяч за пределы поля.
  • 5'
    "Вольсбург" старается долго держать мяч в центре поля, не переходя в атаку.
  • 4'
    Иконе с Челиком разогнали атаку по правому флангу. Навес Зеки в штрафную площадь нейтрализовал Гилавоги.
  • 3'
    Заполнен сегодня стадион в Лилле. Поддержка хозяевам обеспечена.
  • 2'
    "Лилль" играет в красных футболках и синих трусах, "Вольфсбург" - в салатовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Пьер Моруа"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лилль 0:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Лилль
31.6% (49)
Ничья
40.6% (63)
Вольфсбург
27.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
77.63% (118)
Нет
22.37% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (58)
2:1 Лилль
17.4% (27)
1:2 Вольфсбург
16.1% (25)
1:0 Лилль
9.7% (15)
0:1 Вольфсбург
7.7% (12)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Лилль
2.6% (4)
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