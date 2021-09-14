Йилмаз слева со штрафного пробил в ближний угол. Кастельс в прыжке смог отбить мяч.

Шека от углового флага навесил на Ботмана, который головой с линии вратарской площади немного выше перекладины.

Ботман после удара по воротам столкнулся головами с Лакруа. Защитнику "Лилля" срочно требуется помощь медиков.

10' Небольшой забавный факт: в основном составе немецкого "Вольфсбурга" французов больше, чем во французском "Лилле" - 3-2.

9' Удар Иконе с восемнадцати метров заблокировал Гилавоги.

8' Штеффен на линии чужой штрафной площади не смог остановить мяч ногой после длинного заброса вперёд.

7' Челик в центре поля ударил по ногам Филиппа.

6' Баку на правом фланге попрессинговал соперников и выбил мяч за пределы поля.

5' "Вольсбург" старается долго держать мяч в центре поля, не переходя в атаку.

4' Иконе с Челиком разогнали атаку по правому флангу. Навес Зеки в штрафную площадь нейтрализовал Гилавоги.

3' Заполнен сегодня стадион в Лилле. Поддержка хозяевам обеспечена.

2' "Лилль" играет в красных футболках и синих трусах, "Вольфсбург" - в салатовой форме.