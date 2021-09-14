Лига чемпионов 2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Пьер Моруа
Вольфсбург
8
Шека
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
34 Асконе РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =2 -9Гройтер Фюрт 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Герта 1:2 Вольфсбург
Вольфсбург 1:0 Бохум Пройссен Мюнстер 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Монако Лион 4:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:3 Ганза Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Майнц РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Бавария Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Кёльн
Последние игры между собой
Лилль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вольфсбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Лилль
31.6% (49)
Ничья
40.6% (63)
Вольфсбург
27.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
77.63% (118)
Нет
22.37% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (58)
2:1 Лилль
17.4% (27)
1:2 Вольфсбург
16.1% (25)
1:0 Лилль
9.7% (15)
0:1 Вольфсбург
7.7% (12)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Лилль
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!