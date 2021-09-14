Лига чемпионов 2021-2022
Вильярреал
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Аталанта
0:1
6' ГолФройлер Ремо
16
Диа
Булайе
21
Пино
Йереми
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фройлер Ремо
|1
|1
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +5 =7 -8Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада
Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта
Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Аталанта
Исход игры
Вильярреал
45.5% (70)
Ничья
42.9% (66)
Аталанта
11.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
49.34% (75)
Меньше
50.66% (77)
Обе команды забьют
Да
86.84% (132)
Нет
13.16% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (58)
2:1 Вильярреал
31.8% (49)
1:0 Вильярреал
7.8% (12)
1:2 Аталанта
6.5% (10)
2:2 Ничья
5.2% (8)
2:0 Вильярреал
2.6% (4)
3:1 Вильярреал
1.9% (3)
2:3 Аталанта
1.9% (3)
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