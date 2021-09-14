Диа попытался пройти практически по центру к радиусу штрафной площади, Паломино накрыл форварда "Вильярреала" и выбил мяч в аут.

Смогли игроки "Вильярреала" наконец-то перехватить контроль над мячом, но пока дальше центра поля у команды Унаи Эмери пройти не получается.

Госенс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Вильярреала" и ушёл на угловой.

Малиновский с углового выполнил далеко не самую лучшую подачу к ближнему углу вратарской, но зато получился удачный отскок к правой половине поля, Дзаппакоста пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Педраса перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Аталанты", правила были нарушены против Дзаппакосты.

9' Пока не получается у "Вильярреала" перестроить свою игру, "Аталанта" продолжает играть первым номером.

8' Госенс сместился в центр с левой половины поля и затем выполнил удар в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, Рульи в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде.

7' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Фройлер!!! Малиновский разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, от Торреса мяч удачно отскочил к Сапате, Дуван в свою очередь пяткой выполнил передачу немного назад к линии штрафной площади, от ноги Капу случился ещё один рикошет, который помог Фройлеру здорово пробить в левый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку.

6' Пессина с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Сапата в борьбе с защитником "Вильярреала", не смог зацепиться за мяч.

5' "Аталанта" перехватила контроль над мячом, но мы знаем, что "Вильярреал" умеет играть от обороны в больших для себя матчах.

4' Малиновский выполнил передачу на ход Дзаппакосте по правому флангу, Давиде продвинулся сильно вперёд и затем выполнил прострел к линии вратарской, Рульи грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

3' Достаточно спокойно начинается наша игра, футболисты "Вильярреала" и "Аталанты" не форсируют события и присматриваются друг к другу.

2' Рульи от своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, мяч полетел точно к линии штрафной площади "Аталанты", Муссо и Паломино сыграли немного несогласованно между собой, но всё же гости перехватили мяч.