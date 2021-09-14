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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Аталанта
0'
0:1
6' Гол
Фройлер Ремо
14'
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
21
Пино
Йереми
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
Вильярреал
4-3-3
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

6'
0:1
Фройлер Ремо
(Сапата Дуван)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фройлер Ремо 1 1

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Вильярреал 2:3 Брага Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада
Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта
Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Аталанта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Вильярреал 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Аталанта 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вильярреал 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Вильярреал 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Янг Бойз Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    14'
    Педраса перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Аталанты", правила были нарушены против Дзаппакосты. 
  • Угловой
    13'
    Малиновский с углового выполнил далеко не самую лучшую подачу к ближнему углу вратарской, но зато получился удачный отскок к правой половине поля, Дзаппакоста пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 12'
    Госенс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Вильярреала" и ушёл на угловой. 
  • 11'
    Смогли игроки "Вильярреала" наконец-то перехватить контроль над мячом, но пока дальше центра поля у команды Унаи Эмери пройти не получается. 
  • 10'
    Диа попытался пройти практически по центру к радиусу штрафной площади, Паломино накрыл форварда "Вильярреала" и выбил мяч в аут. 
  • 9'
    Пока не получается у "Вильярреала" перестроить свою игру, "Аталанта" продолжает играть первым номером. 
  • Опасный момент
    8'
    Госенс сместился в центр с левой половины поля и затем выполнил удар в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, Рульи в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Фройлер!!! Малиновский разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, от Торреса мяч удачно отскочил к Сапате, Дуван в свою очередь пяткой выполнил передачу немного назад к линии штрафной площади, от ноги Капу случился ещё один рикошет, который помог Фройлеру здорово пробить в левый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку. 
  • 6'
    Пессина с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Сапата в борьбе с защитником "Вильярреала", не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    "Аталанта" перехватила контроль над мячом, но мы знаем, что "Вильярреал" умеет играть от обороны в больших для себя матчах. 
  • 4'
    Малиновский выполнил передачу на ход Дзаппакосте по правому флангу, Давиде продвинулся сильно вперёд и затем выполнил прострел к линии вратарской, Рульи грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 3'
    Достаточно спокойно начинается наша игра, футболисты "Вильярреала" и "Аталанты" не форсируют события и присматриваются друг к другу. 
  • 2'
    Рульи от своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, мяч полетел точно к линии штрафной площади "Аталанты", Муссо и Паломино сыграли немного несогласованно между собой, но всё же гости перехватили мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. На данный момент можно сказать, что "Вильярреал" и "Аталанта" являются равными соперниками, того же мнения придерживаются и букмекеры. Сегодня у нас будет игра на три результата, но будем надеяться, что команды покажут хороший футбол, который порадует нас парочкой забитых мячей. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Вильярреал 0:1 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Аталанта

Исход игры
Вильярреал
45.5% (70)
Ничья
42.9% (66)
Аталанта
11.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
49.34% (75)
Меньше
50.66% (77)
Обе команды забьют
Да
86.84% (132)
Нет
13.16% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (58)
2:1 Вильярреал
31.8% (49)
1:0 Вильярреал
7.8% (12)
1:2 Аталанта
6.5% (10)
2:2 Ничья
5.2% (8)
2:0 Вильярреал
2.6% (4)
3:1 Вильярреал
1.9% (3)
2:3 Аталанта
1.9% (3)
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