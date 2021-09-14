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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Мальмё
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ювентус
0' 14'
30
Диавара
Исмаэль
32
Бергет
Йо
Инге
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
5
Рикс
Сёрен
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
7
Ракип
Эрдаль
19
Бирманчевич
Велько
9
Колак
Антонио-Мирко
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
27
Локателли
Мануэль
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
Мальмё
5-3-2
Ювентус
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 5 0.56
2. Бирманчевич Велько 4 0.44
3. Кристиансен Андерс 2 0.22
4. Бергет Йо Инге 1 0.11
5. Рикс Сёрен 1 0.11
6. Левицки Оскар 0 0
7. Мойсандер Никлас 0 0
8. Инносент Бонке 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 3 1
2. Ахмедходжич Анел 4 0
3. Рикс Сёрен 3 0
4. Мойсандер Никлас 1 0
5. Нильсен Лассе 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Левицки Оскар 1 0
8. Брорссон Франц 1 0
9. Налич Ади 1 0
Ювентус
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 38.46% (5) 15.38% (2) 7.69% (1)
 Ювентус 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс
Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта
Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё 0:2 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 2:0 Мальмё Лига чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ювентус 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Мальмё 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ювентус 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Зенит 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мальмё 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Челси 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Мягко забросил в штрафную Куадрадо на ход Морате, но тому добраться до мяча не позволил Брорссон.
  • 13'
    Догнал мяч Сандро на фланге и тут же навесил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 12'
    Со штрафного Кристиансен навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться головой до мяча Нильсен.
  • 11'
    На фланге Дибала заехал сзади по ногам Ракипу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Мальмё".
  • 10'
    Диагональный пас исполнял Нильсен на фланг, куда забегал Инносент, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 9'
    Локателли забрасывал в штрафную на ход Морате, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Угловой
    7'
    Тонко отдавал в штрафную Инносент на ход Колаку, но того опередил Сандро и вынес снаряд на угловой.
  • Офсайд
    6'
    Мог убегать на ворота соперника Мората после заброса от Бентанкура, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Рабио от Инносента. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    Дальний заброс исполнил Кристиансен в штрафную на Колака, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Де Лихту.
  • 3'
    С дальней дистанции проверить бдительность голкипера решил Дибала, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Мальмё 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Ювентус

Исход игры
Мальмё
1.9% (3)
Ничья
9.7% (15)
Ювентус
88.4% (137)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (87)
Меньше
43.14% (66)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
42.6% (66)
0:2 Ювентус
23.2% (36)
0:1 Ювентус
11% (17)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:3 Ювентус
5.2% (8)
0:3 Ювентус
4.5% (7)
2:1 Мальмё
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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