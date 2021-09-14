Лига чемпионов 2021-2022
Мальмё
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Eleda Stadion
Ювентус
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0.56
|2.
|Бирманчевич Велько
|4
|0.44
|3.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.22
|4.
|Бергет Йо Инге
|1
|0.11
|5.
|Рикс Сёрен
|1
|0.11
|6.
|Левицки Оскар
|0
|0
|7.
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|8.
|Инносент Бонке
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Рикс Сёрен
|3
|0
|4.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|5.
|Нильсен Лассе
|1
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|7.
|Левицки Оскар
|1
|0
|8.
|Брорссон Франц
|1
|0
|9.
|Налич Ади
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс
Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =3 -6Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта
Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Ювентус
Исход игры
Мальмё
1.9% (3)
Ничья
9.7% (15)
Ювентус
88.4% (137)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (87)
Меньше
43.14% (66)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
42.6% (66)
0:2 Ювентус
23.2% (36)
0:1 Ювентус
11% (17)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:3 Ювентус
5.2% (8)
0:3 Ювентус
4.5% (7)
2:1 Мальмё
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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