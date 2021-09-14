Диагональный пас исполнял Нильсен на фланг, куда забегал Инносент, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

На фланге Дибала заехал сзади по ногам Ракипу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Мальмё".

Со штрафного Кристиансен навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться головой до мяча Нильсен.

Догнал мяч Сандро на фланге и тут же навесил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Мягко забросил в штрафную Куадрадо на ход Морате, но тому добраться до мяча не позволил Брорссон.

9' Локателли забрасывал в штрафную на ход Морате, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

7' Тонко отдавал в штрафную Инносент на ход Колаку, но того опередил Сандро и вынес снаряд на угловой.

6' Мог убегать на ворота соперника Мората после заброса от Бентанкура, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

5' В центре поля получил по ногам Рабио от Инносента. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

4' Дальний заброс исполнил Кристиансен в штрафную на Колака, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Де Лихту.

3' С дальней дистанции проверить бдительность голкипера решил Дибала, но мяч пролетел рядом со штангой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.