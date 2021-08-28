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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Мальмё
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 5 0.63
2. Бирманчевич Велько 4 0.5
3. Кристиансен Андерс 2 0.25
4. Бергет Йо Инге 1 0.13
5. Рикс Сёрен 1 0.13
6. Левицки Оскар 0 0
7. Мойсандер Никлас 0 0
8. Инносент Бонке 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 3 1
2. Ахмедходжич Анел 4 0
3. Рикс Сёрен 3 0
4. Мойсандер Никлас 1 0
5. Нильсен Лассе 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Левицки Оскар 1 0
8. Брорссон Франц 1 0
9. Налич Ади 1 0
Ювентус
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 38.46% (5) 15.38% (2) 7.69% (1)
 Ювентус 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс
Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта
Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё 0:2 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 2:0 Мальмё Лига чемпионов

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Мальмё 0% (0)
    X 12.5% (6)
    Ювентус 87.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Ювентус
    6.97
    4.94
    1.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Мальмё - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Мальмё - Ювентус

    Исход игры
    Мальмё
    0% (0)
    Ничья
    12.8% (6)
    Ювентус
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    46.8% (22)
    0:2 Ювентус
    17% (8)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    0:3 Ювентус
    8.5% (4)
    1:3 Ювентус
    8.5% (4)
    0:1 Ювентус
    6.4% (3)
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