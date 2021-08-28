Лига чемпионов 2021-2022
Мальмё
Позже
Стадион: Eleda Stadion
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0.63
|2.
|Бирманчевич Велько
|4
|0.5
|3.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.25
|4.
|Бергет Йо Инге
|1
|0.13
|5.
|Рикс Сёрен
|1
|0.13
|6.
|Левицки Оскар
|0
|0
|7.
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|8.
|Инносент Бонке
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Рикс Сёрен
|3
|0
|4.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|5.
|Нильсен Лассе
|1
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|7.
|Левицки Оскар
|1
|0
|8.
|Брорссон Франц
|1
|0
|9.
|Налич Ади
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мальмё 1:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Мальмё Лудогорец 2:1 Мальмё Мальмё 3:0 Дегерфорс
Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =3 -6Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта
Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мальмё - Ювентус
Исход игры
Мальмё
0% (0)
Ничья
12.8% (6)
Ювентус
87.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
46.8% (22)
0:2 Ювентус
17% (8)
1:1 Ничья
10.6% (5)
0:3 Ювентус
8.5% (4)
1:3 Ювентус
8.5% (4)
0:1 Ювентус
6.4% (3)
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