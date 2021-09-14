ОПАСНО! Шапаренко пробивает со штрафного, отправляя мяч под перекладину, но справляется Влаходимос, переводя игровой снаряд на корнер.

Корнер в исполнении "Динамо" опасным не получился, но хозяевам удалось сохранить за собой подбор и продолжить позиционное наступление.

"Бенфика" убежала в контратаку - Рафа Силва получил мяч, вошёл в штрафную площадь, а вот выполнить прострел или пробить не сумел, защитники накрыли.

Атака гостей правым краем была прервана после неточного паса от Жилберто. Однако, хозяева не стали убегать в атаку, а просто выбили мяч.

"Бенфика" исполнила третий угловой в матче, с правого фланга. Произошёл розыгрыш, потом кросс в центр штрафной, откуда из борьбы пробил Вертонген и в створ не попал.

9' Буяльский оказывается на газоне перед штрафной площадкой и арбитр даёт свисток, назначая опаснейший стандарт в пользу украинского клуба.

8' Угловой с правого фланга исполнила "Бенфика" - мяч взмыл вверх в штрафной площадке, после чего по нему кулаком сыграл Денис Бойко.

7' Хозяева получили право на штрафной удар на своей половине поля - Вайгль врезался в ногу Буяльского. Возможность для "Динамо" перевести дух.

6' "Бенфика" разыграла угловой, потом последовал прострел в штрафную с левого фланга, который оказался неудачным - мяч попал в защитника "Динамо" и ушёл в аут.

5' Рафа Силва нанёс удар по воротам из пределов штрафной площадки - попал в Александра Сироту и заработал первый в матче угловой.

4' "Динамо" действует максимально аккуратно - практически всей командой держит оборону и после отбора мяча выбивает его на чужую половину поля.

3' Гости с первых минут берут мяч под контроль и устраивают серию коротких передач на своей половине поля, получая в свой адрес свист трибун.

2' Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе, а это интересно, ведь он уже выступал за "Динамо" и сегодня ему противостоит, посмотрим, что сможет сделать.