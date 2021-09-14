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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Бенфика
0' 14'
71
Бойко
Денис
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
73
Шкурин
Илья
99
Влаходимос
Одиссей
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
91
Родригес
Фелипе
II
2
Жилберто
Жуниор
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
7
Эвертон
Соарес
15
Яремчук
Роман
Динамо Киев
4-2-3-1
Бенфика
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 14 Владение мячом, % 86

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Рафа 2 0.4
2. Мариу Жоау 1 0.2
3. Жилберто Жуниор 1 0.2
4. Вайгль Юлиан 1 0.2
5. Яремчук Роман 0 0
6. Лукас VI 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
Бенфика
# Игрок      
1. Лукас VI 1 1
2. Отаменди Николас 2 0
3. Рамуш Гонсалу 2 0
4. Вертонген Ян 1 0
5. Алмейда Андре 1 0
6. Мариу Жоау 1 0
7. Мейте Суалихо 1 0
8. Влаходимос Одиссей 1 0
9. Силва Рафа 1 0
10. Вайгль Юлиан 1 0
11. Хорхе Хесус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 0 0 0 0 0
 Бенфика 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев
Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Санта-Клара 0:5 Бенфика Бенфика 2:1 Тондела ПСВ 0:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика
Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бенфика: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Бенфика 1:0 Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев 0:2 Бенфика Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Барселона 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бавария 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Барселона 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бавария 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Бенфика 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    14'
    "Бенфика" исполнила третий угловой в матче, с правого фланга. Произошёл розыгрыш, потом кросс в центр штрафной, откуда из борьбы пробил Вертонген и в створ не попал. 
  • 13'
    Атака гостей правым краем была прервана после неточного паса от Жилберто. Однако, хозяева не стали убегать в атаку, а просто выбили мяч. 
  • 12'
    "Бенфика" убежала в контратаку - Рафа Силва получил мяч, вошёл в штрафную площадь, а вот выполнить прострел или пробить не сумел, защитники накрыли. 
  • Угловой
    11'
    Корнер в исполнении "Динамо" опасным не получился, но хозяевам удалось сохранить за собой подбор и продолжить позиционное наступление. 
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Шапаренко пробивает со штрафного, отправляя мяч под перекладину, но справляется Влаходимос, переводя игровой снаряд на корнер. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Буяльский оказывается на газоне перед штрафной площадкой и арбитр даёт свисток, назначая опаснейший стандарт в пользу украинского клуба. 
  • Угловой
    8'
    Угловой с правого фланга исполнила "Бенфика" - мяч взмыл вверх в штрафной площадке, после чего по нему кулаком сыграл Денис Бойко. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Хозяева получили право на штрафной удар на своей половине поля - Вайгль врезался в ногу Буяльского. Возможность для "Динамо" перевести дух. 
  • 6'
    "Бенфика" разыграла угловой, потом последовал прострел в штрафную с левого фланга, который оказался неудачным - мяч попал в защитника "Динамо" и ушёл в аут. 
  • Угловой
    5'
    Рафа Силва нанёс удар по воротам из пределов штрафной площадки - попал в Александра Сироту и заработал первый в матче угловой. 
  • 4'
    "Динамо" действует максимально аккуратно - практически всей командой держит оборону и после отбора мяча выбивает его на чужую половину поля. 
  • 3'
    Гости с первых минут берут мяч под контроль и устраивают серию коротких передач на своей половине поля, получая в свой адрес свист трибун. 
  • 2'
    Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе, а это интересно, ведь он уже выступал за "Динамо" и сегодня ему противостоит, посмотрим, что сможет сделать. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор даёт свисток - начинаем! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Бенфика онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Бенфика

Исход игры
Динамо Киев
18.8% (30)
Ничья
31.3% (50)
Бенфика
50% (80)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (78)
Меньше
50.32% (79)
Обе команды забьют
Да
74.52% (117)
Нет
25.48% (40)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
31.3% (50)
1:1 Ничья
25.6% (41)
0:1 Бенфика
10% (16)
2:1 Динамо Киев
9.4% (15)
1:0 Динамо Киев
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:2 Бенфика
4.4% (7)
2:0 Динамо Киев
3.1% (5)
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