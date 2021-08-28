Лига чемпионов 2021-2022
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Бенфика
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Силва Рафа
|2
|0.5
|2.
|Мариу Жоау
|1
|0.25
|3.
|Жилберто Жуниор
|1
|0.25
|4.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.25
|5.
|Яремчук Роман
|0
|0
|6.
|Лукас VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Лукас VI
|1
|1
|2.
|Отаменди Николас
|2
|0
|3.
|Рамуш Гонсалу
|2
|0
|4.
|Вертонген Ян
|1
|0
|5.
|Алмейда Андре
|1
|0
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0
|7.
|Мейте Суалихо
|1
|0
|8.
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|9.
|Силва Рафа
|1
|0
|10.
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|11.
|Хорхе Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Бенфика
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев
Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =4 -1Санта-Клара 0:5 Бенфика Бенфика 2:1 Тондела ПСВ 0:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика
Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бенфика: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев - Бенфика
Исход игры
Динамо Киев
19.1% (9)
Ничья
40.4% (19)
Бенфика
40.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (16)
1:2 Бенфика
25.5% (12)
2:1 Динамо Киев
8.5% (4)
1:0 Динамо Киев
8.5% (4)
0:2 Бенфика
6.4% (3)
2:2 Ничья
6.4% (3)
0:1 Бенфика
4.3% (2)
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