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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
 
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Стадион:
Бенфика

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Рафа 2 0.5
2. Мариу Жоау 1 0.25
3. Жилберто Жуниор 1 0.25
4. Вайгль Юлиан 1 0.25
5. Яремчук Роман 0 0
6. Лукас VI 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
Бенфика
# Игрок      
1. Лукас VI 1 1
2. Отаменди Николас 2 0
3. Рамуш Гонсалу 2 0
4. Вертонген Ян 1 0
5. Алмейда Андре 1 0
6. Мариу Жоау 1 0
7. Мейте Суалихо 1 0
8. Влаходимос Одиссей 1 0
9. Силва Рафа 1 0
10. Вайгль Юлиан 1 0
11. Хорхе Хесус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 0 0 0 0 0
 Бенфика 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев
Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Санта-Клара 0:5 Бенфика Бенфика 2:1 Тондела ПСВ 0:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика
Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бенфика: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Бенфика 1:0 Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев 0:2 Бенфика Лига чемпионов

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Динамо Киев 18.8% (9)
    X 39.6% (19)
    Бенфика 41.7% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Бенфика
    3.54
    3.58
    2.26
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Бенфика

    Исход игры
    Динамо Киев
    19.1% (9)
    Ничья
    40.4% (19)
    Бенфика
    40.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (16)
    1:2 Бенфика
    25.5% (12)
    2:1 Динамо Киев
    8.5% (4)
    1:0 Динамо Киев
    8.5% (4)
    0:2 Бенфика
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
    0:1 Бенфика
    4.3% (2)
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