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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Челси
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас
Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити
Зенит Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит
Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Зенит" на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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Прогнозы 51
Челси 90.2% (46)
X 5.9% (3)
Зенит 3.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Зенит
1.22
7.60
22.64
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Челси - Зенит онлайн


Прогнозы на матч Челси - Зенит

Исход игры
Челси
90.2% (46)
Ничья
5.9% (3)
Зенит
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
38% (19)
Нет
62% (31)
Популярный счёт
2:0 Челси
35.3% (18)
3:0 Челси
17.6% (9)
3:1 Челси
15.7% (8)
2:1 Челси
13.7% (7)
1:1 Ничья
3.9% (2)
1:0 Челси
3.9% (2)
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