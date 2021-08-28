Лига чемпионов 2021-2022
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Зенит
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас
Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити
Зенит Последние 20 матчей: +14 =6 -0Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Челси - Зенит
Исход игры
Челси
90.2% (46)
Ничья
5.9% (3)
Зенит
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
38% (19)
Нет
62% (31)
Популярный счёт
2:0 Челси
35.3% (18)
3:0 Челси
17.6% (9)
3:1 Челси
15.7% (8)
2:1 Челси
13.7% (7)
1:1 Ничья
3.9% (2)
1:0 Челси
3.9% (2)
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