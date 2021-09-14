Баварцы начали выравнивать статистику по владению мячом, катая мяч на своей половине поля. Освистывают гостей болельщики с трибун "Камп Ноу".

Киммих пасовал на правый край штрафной площади на Левандовски, но у того силовую борьбу сумел выиграть Араухо. Рискованно действовал защитник - на грани фола.

Депай в ответной атаке пасовал на левый край штрафной площади на де Йонга, но того в чистом подкате достал Павар, да ещё и офсайд был зафиксирован у нападающего.

С правого фланга за счёт дриблинга пытался в чужую штрафную площадку продраться Мусиала, но украли у него мяч из-под ног.

Горецка по центральной оси протащил мяч к полукружию чужой штрафной площади, который пробивал, но силу удара смягчил защитник, и мяч легко поймал тер Штеген.

10' Сане пробивал с левой ноги по воротам "Барселоны", но выстрел на себя приняла каталонская "стенка".

9' В первой своей атаке баварцы заработали штрафной удар, метрах в 30-ти от ворот соперника, правее центральной оси. Гарсия сбил Левандовски.

8' Первый угловой в матче заработали хозяева поля на левом фланге. Подача следовала в район дальней штанги, но там снова борьба в воздухе выигрывается защитником гостей из Мюнхена.

7' Депай выполнял подачу со стандарта в район 11-метровой отметки, но спокойно там разобрались защитники "Баварии".

6' А вот и первая жёлтая карточка показана в матче. Киммих срубил сзади Френки де Йонга, который прорывался по правому флангу.

5' В центральной зоне пока что сосредоточена вся борьба. Больше мячом удаётся владеть хозяевам поля, но продвинуться к чужой штрафной площадке не получается.

4' Мощная поддержка сегодня у "Барселоны". Без неё нынешнему составу каталонцев вряд ли удастся на что-то надеяться против "Баварии".

3' Депая запускал в прорыв по правому флангу Серхи Роберто, но не самым точным получился пас, и последнему не удалось сохранить игровой снаряд в пределах поля.

2' Баварцы потеряли мяч, после чего сразу пошли в агрессивный прессинг на чужой половине поля, но смогли отобрать мяч только с нарушением правил.