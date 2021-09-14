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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Барселона
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Бавария
0'
5' Желтая карточка
Киммих Йозуа
15'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
20
Роберто
Серхи
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Педри
18
Альба
Жорди
17
Де
Йонг
Люк
9
Депай
Мемфис
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
4
Зюле
Никлас
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Левандовски
Роберт
Барселона
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Киммих Йозуа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Карточки

Барселона
# Игрок      
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 1 0

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5
РБ Лейпциг 1:4 Бавария Бавария 5:0 Герта Бремер 0:12 Бавария Бавария 3:2 Кёльн
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Барселона 2:8 Бавария Лига чемпионов Бавария 3:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:0 Барселона Товарищеские матчи
Барселона 0:3 Бавария Лига чемпионов Бавария 4:0 Барселона Лига чемпионов Бавария 0:2 Барселона Кубок Ауди Барселона 2:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:1 Барселона Лига чемпионов Барселона 4:0 Бавария Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Барселона 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бавария 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Барселона 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бавария 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Бенфика 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Горецка по центральной оси протащил мяч к полукружию чужой штрафной площади, который пробивал, но силу удара смягчил защитник, и мяч легко поймал тер Штеген.
  • 14'
    С правого фланга за счёт дриблинга пытался в чужую штрафную площадку продраться Мусиала, но украли у него мяч из-под ног.
  • Офсайд
    13'
    Депай в ответной атаке пасовал на левый край штрафной площади на де Йонга, но того в чистом подкате достал Павар, да ещё и офсайд был зафиксирован у нападающего.
  • Судья
    12'
    Киммих пасовал на правый край штрафной площади на Левандовски, но у того силовую борьбу сумел выиграть Араухо. Рискованно действовал защитник - на грани фола.
  • 11'
    Баварцы начали выравнивать статистику по владению мячом, катая мяч на своей половине поля. Освистывают гостей болельщики с трибун "Камп Ноу".
  • 10'
    Сане пробивал с левой ноги по воротам "Барселоны", но выстрел на себя приняла каталонская "стенка".
  • Фол, нарушение
    9'
    В первой своей атаке баварцы заработали штрафной удар, метрах в 30-ти от ворот соперника, правее центральной оси. Гарсия сбил Левандовски.
  • Угловой
    8'
    Первый угловой в матче заработали хозяева поля на левом фланге. Подача следовала в район дальней штанги, но там снова борьба в воздухе выигрывается защитником гостей из Мюнхена.
  • 7'
    Депай выполнял подачу со стандарта в район 11-метровой отметки, но спокойно там разобрались защитники "Баварии".
  • Желтая карточка
    6'
    А вот и первая жёлтая карточка показана в матче. Киммих срубил сзади Френки де Йонга, который прорывался по правому флангу.
  • 5'
    В центральной зоне пока что сосредоточена вся борьба. Больше мячом удаётся владеть хозяевам поля, но продвинуться к чужой штрафной площадке не получается.
  • 4'
    Мощная поддержка сегодня у "Барселоны". Без неё нынешнему составу каталонцев вряд ли удастся на что-то надеяться против "Баварии".
  • 3'
    Депая запускал в прорыв по правому флангу Серхи Роберто, но не самым точным получился пас, и последнему не удалось сохранить игровой снаряд в пределах поля.
  • 2'
    Баварцы потеряли мяч, после чего сразу пошли в агрессивный прессинг на чужой половине поля, но смогли отобрать мяч только с нарушением правил.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Баварии".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Барселона 0:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Барселона 0:0 Бавария

Исход игры
Барселона
21.1% (43)
Ничья
21.1% (43)
Бавария
57.8% (118)
Тотал 2.5
Больше
79.19% (156)
Меньше
20.81% (41)
Обе команды забьют
Да
89.34% (176)
Нет
10.66% (21)
Популярный счёт
1:2 Бавария
28.4% (58)
1:1 Ничья
13.2% (27)
1:3 Бавария
13.2% (27)
2:1 Барселона
12.3% (25)
2:2 Ничья
6.9% (14)
2:3 Бавария
4.4% (9)
0:1 Бавария
2.5% (5)
0:3 Бавария
2% (4)
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