Лига чемпионов 2021-2022
5' Желтая карточкаКиммих Йозуа
24
Гарсия
Эрик
16
Педри
18
Альба
Жорди
17
Де
Йонг
Люк
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|1
|0
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5РБ Лейпциг 1:4 Бавария Бавария 5:0 Герта Бремер 0:12 Бавария Бавария 3:2 Кёльн
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Бавария
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Бавария
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Бавария
Исход игры
Барселона
21.1% (43)
Ничья
21.1% (43)
Бавария
57.8% (118)
Тотал 2.5
Больше
79.19% (156)
Меньше
20.81% (41)
Обе команды забьют
Да
89.34% (176)
Нет
10.66% (21)
Популярный счёт
1:2 Бавария
28.4% (58)
1:1 Ничья
13.2% (27)
1:3 Бавария
13.2% (27)
2:1 Барселона
12.3% (25)
2:2 Ничья
6.9% (14)
2:3 Бавария
4.4% (9)
0:1 Бавария
2.5% (5)
0:3 Бавария
2% (4)
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