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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бешикташ
0:2
Перерыв

Стадион:
Боруссия Д
0'
0:1
20' Гол
Беллингхем Джуд
43' Желтая карточка
Велинтон Соуза
45' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
0:2
45' Гол
Холанн Эрлинг
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Розье
Валентен
23
Велинтон
Соуза
4
Монтеро
Франcиско
21
Н'Сакала
Фабрис
5
Соуза
Жосеф
18
Геззаль
Рашид
15
Пьянич
Миралем
13
Хатчинсон
Атиба
17
Ларин
Кайл
9
Бачуайи
Миши
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
19
Брандт
Юлиан
8
Дауд
Махмуд
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
21
Мален
Дониэлл
Бешикташ
4-1-4-1
Боруссия Д
4-3-1-2

Ход матча

20'
0:1
Беллингхем Джуд
(Мёнье Тома)
43'
Велинтон Соуза
 
45'
Монтеро Франcиско
 
45'
0:2
Холанн Эрлинг
(Беллингхем Джуд)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беллингхем Джуд 1 1
2. Мёнье Тома 0 0

Карточки

Бешикташ
# Игрок      
1. Велинтон Соуза 1 0
Боруссия Д
# Игрок      

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Бешикташ 3:0 Малатьяспор Бешикташ 4:0 Умраньеспор Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк Газишехир Газиантеп 0:0 Бешикташ
Бешикташ 3:0 Ризеспор Адана Демирспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 0:3 Кайсериспор Бешикташ 1:0 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:2 Бешикташ Гёзтепе 1:2 Бешикташ Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Бешикташ Бешикташ 7:0 Хатайспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:4 Бешикташ Бешикташ 3:0 Аланьяспор Касымпаша 1:0 Бешикташ
Боруссия Д Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария
Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аякс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спортинг Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бешикташ 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Аякс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бешикташ 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Бешикташ 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аякс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спортинг Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен!
    Неплохо сегодня смотрится "Бешикташ", с большим желанием хозяева вышли на игру, но класс всё же сказывается. "Боруссия" справляется в обороне, а заодно и реализовала два своих момента. Задел неплохой, но впереди ещё второй тайм. Сделаем паузу!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эрлинг Холанн! 0:2!
    Аут заработали слева гости. Геррейро скинул на Беллингхема, который в штрафной здорово разобрался с Велинтоном и прострелил в центр на Холанна, которому оставалось поразить пустой створ! Норвежец справился!
  • Угловой
    45'
    Вновь навесил Геррейро справа в район вратарской площадки, уверенно сыграл на выходе Дестаноглу, мяч в руки забрал.
  • Угловой
    45'
    Подача справа с углового, на повторный корнер выбивает мяч игрок "Бешикташа".
  • 45'
    Ройс неплохо пробил под перекладину ворот "Бешикташа", не стал рисковать Дестаноглу, переправил мяч на угловой!
  • Дополнительное время
    45'
    Ройс И Геррейро у мяча, который стоит справа около угла штрафной площади! Кстати говоря, добавлены три минуты.
  • Желтая карточка
    45'
    Вновь Холанн рванул в атаку, и на самом входе в штрафную площадь его уронил на газон Монтеро. Это вновь карточка, опасный штрафной будет!
  • Угловой
    44'
    Разыграли справа угловой Брандт и Ройс, в итоге второй прострелил в штрафную площадь, но получилось точно в ноги игроку "Бешикташа". Мяч выбит.
  • 43'
    Навесил Ройс со штрафного в штрафную площадь соперника, и удалось в борьбе заработать угловой футболистам "Боруссии".
  • Желтая карточка
    42'
    В быструю атаку побежали футболисты "Боруссии", Велинтон сорвал проход Холанна ценой жёлтой карточки. До ворот далековато, больше 30-ти метров.
  • Фол, нарушение
    41'
    Беллингхем тянулся к мячу, но опоздал на позицию, в итоге нарушил правила. На этом атака "Боруссии" свернулась.
  • 41'
    Мёнье навесил справа в штрафную площадь, но мяч до Холанна не дошёл, вовремя на перехвате сыграл Велинтон. Атака "Боруссии" продолжается.
  • 40'
    Мёнье подключился по правому флангу, пытался в углу поля обыграть оппонента, но Н'Сакала смог выбить мяч в аут.
  • 38'
    Не так много в атаке возможностей у футболистов "Боруссии", поэтому вынуждены были назад на своего голкипера отыграть гости.
  • 37'
    Сбивает "Боруссия" атакующий порыв соперника долгими розыгрышами мяча. Продолжаются гул и свист с трибун стадиона!
  • 35'
    Пьянич слегка морщится, какое-то дискомфорт чувствует полузащитник "Бешикташа", но помощь врачей не просит. Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма.
  • 34'
    Обменялись ошибками команды, не прошли быстрые атаки у футболистов.
  • 33'
    Настроены сегодня на гол футболисты "Бешикташа", да и игра в атаке в принципе получается у хозяев.
  • 32'
    Полчаса сыграно в первом тайме, "Бешикташ" рванул в атаку, Бачуайи прострелил с правого фланга, но пас не прошёл у форварда.
  • Фол, нарушение
    30'
    Беллингхем оказался на газоне в центре поля, подтолкнул его в спину Хатчинсон. Извинился игрок "Бешикташа".
  • 29'
    Болельщики по новой вступают в активную поддержку! Всё-таки в Турции с этим всё в порядке! "Боруссия" пока справляется с этим давлением, впрочем, немецкая команда довольно опытная, чтобы на это обращать внимание.
  • 28'
    Велинтон получил небольшое повреждение, оказывают помощь защитнику "Бешикташа". Вроде не всё так страшно, должен он встречу продолжить.
  • Опасный момент
    26'
    Ещё один опасный момент создаёт "Боруссия"! Ошибается в обороне "Бешикташ", Розье неудачно принял мяч, в итоге Мален отыграл на Холанна, который пробил из центра штрафной, но получилось выше перекладины!
  • 24'
    Ошибаются игроки "Бешикташа" в обороне, Монтеро упустил мяч за боковую в безобидной ситуации.
  • Фол, нарушение
    23'
    Бачуайи в борьбе на втором этаже перед штрафной площади соперника нарушил правила в воздухе на Аканджи, да ещё и пробил после свистка. Пожалел его Матеу Лаос, не стал карточку показывать.
  • 22'
    Важный для себя гол забила "Боруссия", хотя могут ещё сильнее обозлиться футболисты "Бешикташа". Смотрятся они сегодня в целом довольно неплохо.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джуд Беллингхем! 0:1!
    Дауд выполнил классную передачу из центрального круга направо на Мёнье, который в касание забросил мяч в штрафную на Беллингхема! Джуд подработал и сходу сильно пробил низом в ближний угол! Дестаноглу спасти не смог!
  • 19'
    Перешли игроки "Боруссии" на половину поля соперника, идёт розыгрыш мяча.
  • 17'
    Контратака "Боруссии" 3 в 3, Ройс после передачи с левого фланга смог протолкнуть мяч на Холанна, но тот немного запутался, в итоге успел защитник в отборе сыграть!
  • 15'
    Да, практически вся игра проходит у "Бешикташа" через Пьянича, именно он солирует атакой своей новой команды, за которую дебютировал совсем недавно.
  • 14'
    Продолжает активничать команда хозяев, пока "Боруссия" вынуждена больше обороняться.
  • 12'
    Ещё одна хорошая атака "Бешикташа", Кайл Ларин перед штрафной убрал на замахе защитника, попытался пробить по воротам, но успел ему соперник помешать.
  • 11'
    Очень хорошая длинная диагональная передача направо на Геззаля, немного сильно, не успел за мячом полузащитник. И кажется, это снова Пьянич исполнял.
  • 10'
    И вновь под давлением с трибун играют гости, позиционное наступление футболисты "Боруссии" развернули. Гул не утихает.
  • 9'
    Пьянич переводил мяч налево на Ларина, но не прошла эта передача у Миралема.
  • 8'
    Чуть успокоилась игра после стартовой активности, но продолжают футболисты "Бешикташа" мячом владеть.
  • Угловой
    7'
    Угловой исполнили хозяева, пошла подача слева на Жосефа Соузу, который смог пробить головой, но получилось неточно.
  • Опасный момент
    6'
    Кобель свою команду спасает! Пьянич из глубины поля выполнил заброс в штрафную на Бачуайи, который принял мяч на грудь и мощно пробил с лёта! Кобель с трудом спасает! Эффектно!
  • 5'
    Долго уже владеют мячом игроки "Боруссии", и всё это время оглушительный гул с трибун доносится. Да, тут болеют просто потрясающе.
  • 4'
    Хуммельс из глубины поля делал заброс в штрафную площадь соперника на Холанна, но не дотянулся до мяча форвард, и Дестаноглу сыграл на выходе.
  • 3'
    Перебрались игроки "Боруссии" на половину поля соперника, болельщики встречают этого жутким гулом.
  • 2'
    Бачуайи пробил по воротам, но точности ему пока не хватило. Мощно начинает встречу команда хозяев!
  • 2'
    Сразу пошли вперёд игроки "Бешикташа", Геззаль справа весьма опасно навешивал в штрафную площадь, мяч выбит! Но подбор за хозяевами, атака продолжается.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Боруссии". В жёлто-чёрной форме сыграют гости, а "Бешикташ" будет играть в белой форме с красно-чёрной полосой посередине.
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Где смотреть матч Бешикташ 0:2 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Бешикташ 0:2 Боруссия Д

Исход игры
Бешикташ
1.3% (2)
Ничья
7% (11)
Боруссия Д
91.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
73.08% (114)
Меньше
26.92% (42)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
48.7% (77)
0:2 Боруссия Д
17.1% (27)
1:3 Боруссия Д
16.5% (26)
1:1 Ничья
6.3% (10)
0:1 Боруссия Д
2.5% (4)
2:3 Боруссия Д
2.5% (4)
0:3 Боруссия Д
1.9% (3)
2:1 Бешикташ
1.3% (2)
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