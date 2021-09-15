Ройс неплохо пробил под перекладину ворот "Бешикташа", не стал рисковать Дестаноглу, переправил мяч на угловой!

Подача справа с углового, на повторный корнер выбивает мяч игрок "Бешикташа".

Вновь навесил Геррейро справа в район вратарской площадки, уверенно сыграл на выходе Дестаноглу, мяч в руки забрал.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эрлинг Холанн! 0:2! Аут заработали слева гости. Геррейро скинул на Беллингхема, который в штрафной здорово разобрался с Велинтоном и прострелил в центр на Холанна, которому оставалось поразить пустой створ! Норвежец справился!

Звучит свисток, первый тайм окончен! Неплохо сегодня смотрится "Бешикташ", с большим желанием хозяева вышли на игру, но класс всё же сказывается. "Боруссия" справляется в обороне, а заодно и реализовала два своих момента. Задел неплохой, но впереди ещё второй тайм. Сделаем паузу!

45' Ройс И Геррейро у мяча, который стоит справа около угла штрафной площади! Кстати говоря, добавлены три минуты.

45' Вновь Холанн рванул в атаку, и на самом входе в штрафную площадь его уронил на газон Монтеро. Это вновь карточка, опасный штрафной будет!

44' Разыграли справа угловой Брандт и Ройс, в итоге второй прострелил в штрафную площадь, но получилось точно в ноги игроку "Бешикташа". Мяч выбит.

43' Навесил Ройс со штрафного в штрафную площадь соперника, и удалось в борьбе заработать угловой футболистам "Боруссии".

42' В быструю атаку побежали футболисты "Боруссии", Велинтон сорвал проход Холанна ценой жёлтой карточки. До ворот далековато, больше 30-ти метров.

41' Беллингхем тянулся к мячу, но опоздал на позицию, в итоге нарушил правила. На этом атака "Боруссии" свернулась.

41' Мёнье навесил справа в штрафную площадь, но мяч до Холанна не дошёл, вовремя на перехвате сыграл Велинтон. Атака "Боруссии" продолжается.

40' Мёнье подключился по правому флангу, пытался в углу поля обыграть оппонента, но Н'Сакала смог выбить мяч в аут.

38' Не так много в атаке возможностей у футболистов "Боруссии", поэтому вынуждены были назад на своего голкипера отыграть гости.

37' Сбивает "Боруссия" атакующий порыв соперника долгими розыгрышами мяча. Продолжаются гул и свист с трибун стадиона!

35' Пьянич слегка морщится, какое-то дискомфорт чувствует полузащитник "Бешикташа", но помощь врачей не просит. Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма.

34' Обменялись ошибками команды, не прошли быстрые атаки у футболистов.

33' Настроены сегодня на гол футболисты "Бешикташа", да и игра в атаке в принципе получается у хозяев.

32' Полчаса сыграно в первом тайме, "Бешикташ" рванул в атаку, Бачуайи прострелил с правого фланга, но пас не прошёл у форварда.

30' Беллингхем оказался на газоне в центре поля, подтолкнул его в спину Хатчинсон. Извинился игрок "Бешикташа".

29' Болельщики по новой вступают в активную поддержку! Всё-таки в Турции с этим всё в порядке! "Боруссия" пока справляется с этим давлением, впрочем, немецкая команда довольно опытная, чтобы на это обращать внимание.

28' Велинтон получил небольшое повреждение, оказывают помощь защитнику "Бешикташа". Вроде не всё так страшно, должен он встречу продолжить.

26' Ещё один опасный момент создаёт "Боруссия"! Ошибается в обороне "Бешикташ", Розье неудачно принял мяч, в итоге Мален отыграл на Холанна, который пробил из центра штрафной, но получилось выше перекладины!

24' Ошибаются игроки "Бешикташа" в обороне, Монтеро упустил мяч за боковую в безобидной ситуации.

23' Бачуайи в борьбе на втором этаже перед штрафной площади соперника нарушил правила в воздухе на Аканджи, да ещё и пробил после свистка. Пожалел его Матеу Лаос, не стал карточку показывать.

22' Важный для себя гол забила "Боруссия", хотя могут ещё сильнее обозлиться футболисты "Бешикташа". Смотрятся они сегодня в целом довольно неплохо.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джуд Беллингхем! 0:1!

Дауд выполнил классную передачу из центрального круга направо на Мёнье, который в касание забросил мяч в штрафную на Беллингхема! Джуд подработал и сходу сильно пробил низом в ближний угол! Дестаноглу спасти не смог!

19' Перешли игроки "Боруссии" на половину поля соперника, идёт розыгрыш мяча.

17' Контратака "Боруссии" 3 в 3, Ройс после передачи с левого фланга смог протолкнуть мяч на Холанна, но тот немного запутался, в итоге успел защитник в отборе сыграть!

15' Да, практически вся игра проходит у "Бешикташа" через Пьянича, именно он солирует атакой своей новой команды, за которую дебютировал совсем недавно.

14' Продолжает активничать команда хозяев, пока "Боруссия" вынуждена больше обороняться.

12' Ещё одна хорошая атака "Бешикташа", Кайл Ларин перед штрафной убрал на замахе защитника, попытался пробить по воротам, но успел ему соперник помешать.

11' Очень хорошая длинная диагональная передача направо на Геззаля, немного сильно, не успел за мячом полузащитник. И кажется, это снова Пьянич исполнял.

10' И вновь под давлением с трибун играют гости, позиционное наступление футболисты "Боруссии" развернули. Гул не утихает.

9' Пьянич переводил мяч налево на Ларина, но не прошла эта передача у Миралема.

8' Чуть успокоилась игра после стартовой активности, но продолжают футболисты "Бешикташа" мячом владеть.

7' Угловой исполнили хозяева, пошла подача слева на Жосефа Соузу, который смог пробить головой, но получилось неточно.

6' Кобель свою команду спасает! Пьянич из глубины поля выполнил заброс в штрафную на Бачуайи, который принял мяч на грудь и мощно пробил с лёта! Кобель с трудом спасает! Эффектно!

5' Долго уже владеют мячом игроки "Боруссии", и всё это время оглушительный гул с трибун доносится. Да, тут болеют просто потрясающе.

4' Хуммельс из глубины поля делал заброс в штрафную площадь соперника на Холанна, но не дотянулся до мяча форвард, и Дестаноглу сыграл на выходе.

3' Перебрались игроки "Боруссии" на половину поля соперника, болельщики встречают этого жутким гулом.

2' Бачуайи пробил по воротам, но точности ему пока не хватило. Мощно начинает встречу команда хозяев!

2' Сразу пошли вперёд игроки "Бешикташа", Геззаль справа весьма опасно навешивал в штрафную площадь, мяч выбит! Но подбор за хозяевами, атака продолжается.