Лига чемпионов 2021-2022
Бешикташ
0:2
Перерыв
Стадион: Vodafone Park
Боруссия Д
0:1
20' ГолБеллингхем Джуд
43' Желтая карточкаВелинтон Соуза
45' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
0:2
45' ГолХоланн Эрлинг
17
Ларин
Кайл
24
Мёнье
Тома
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
14 Топал МехметЗащитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
20'
0:1
43'
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беллингхем Джуд
|1
|1
|2.
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Бешикташ 3:0 Малатьяспор Бешикташ 4:0 Умраньеспор Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк Газишехир Газиантеп 0:0 Бешикташ
Бешикташ 3:0 Ризеспор Адана Демирспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 0:3 Кайсериспор Бешикташ 1:0 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:2 Бешикташ Гёзтепе 1:2 Бешикташ Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Бешикташ Бешикташ 7:0 Хатайспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:4 Бешикташ Бешикташ 3:0 Аланьяспор Касымпаша 1:0 Бешикташ
Боруссия Д Последние 20 матчей: +15 =0 -5Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария
Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аякс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бешикташ
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Аякс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бешикташ
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Бешикташ
|0:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аякс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бешикташ 0:2 Боруссия Д
Исход игры
Бешикташ
1.3% (2)
Ничья
7% (11)
Боруссия Д
91.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
73.08% (114)
Меньше
26.92% (42)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
48.7% (77)
0:2 Боруссия Д
17.1% (27)
1:3 Боруссия Д
16.5% (26)
1:1 Ничья
6.3% (10)
0:1 Боруссия Д
2.5% (4)
2:3 Боруссия Д
2.5% (4)
0:3 Боруссия Д
1.9% (3)
2:1 Бешикташ
1.3% (2)
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