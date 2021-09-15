  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
1:0
Перерыв

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
1:0
16' Гол
Траоре Адама
42' Желтая карточка
Дуланто Густаво
30
Атанасиадис
Гиоргос
13
Костанза
Фернандо
2
Арболеда
Данило
55
Дуланто
Густаво
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
31
Тилль
Себастьян
9
Траоре
Адама
VII
22
Коловос
Димитрис
10
Кастаньеда
Франк
17
Яхшибоев
Джасурбек
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
22
Матвиенко
Николай
31
Исмаили
Гонсалвес
7
Майкон
Барберан
8
Антонио
Маркос
14
Тете
38
Педриньо
II
99
Фернандо
Педро
23
Траоре
Лассина
Шериф
4-2-3-1
Шахтёр Донецк
4-2-3-1

Ход матча

16'
Траоре Адама
(Кристиано)
1:0
42'
Дуланто Густаво
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Адама VII 5 0.56
2. Энрике Луваннор 4 0.44
3. Кастаньеда Франк 2 0.22
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.11
5. Коловос Димитрис 1 0.11
6. Дуланто Густаво 1 0.11
7. Арболеда Данило 1 0.11
8. Кристиано 0 0
9. Янсане Момо 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 0.2
2. Тете 1 (1) 0.2
3. Антонио Маркос 1 0.2
4. Марлос Ромеро 1 0.2
5. Траоре Лассина 1 0.2
6. Педриньо II 1 0.2
7. Исмаили Гонсалвес 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Кастаньеда Франк 3 0
2. Дуланто Густаво 2 0
3. Джульен Кестон 2 0
4. Кристиано 2 0
5. Коловос Димитрис 1 0
6. Энрике Луваннор 1 0
7. Траоре Адама VII 1 0
8. Бизяк Ловро 1 0
9. Костанза Фернандо 1 0
10. Янсане Момо 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 0
2. Степаненко Тарас 1 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Патрик Алан 1 0
5. Майкон Барберан 1 0
6. Додо Домилсон 1 0
7. Манор Соломон 1 0
8. Трубин Анатолий 1 0
9. Фернандо Педро 1 0
10. Педриньо II 1 0
11. Витао 1 0
12. Тете 1 0
13. Судаков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 28.57% (4)
 Шахтёр Донецк 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Шериф 2:0 Петрокуб Заря Бельцы 0:2 Шериф Динамо Загреб 0:0 Шериф Шериф 3:0 Динамо Загреб
Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома

Последние игры между собой

Шериф: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк 0:4 Шериф Кубок Содружества

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шериф 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Пробивал головой Матвиенко после навеса с углового от Майкона, но мяч полетел выше перекладины. 
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.
  • 44'
    С левого фланга Фернандо покатил в центр на Майкона, но удар последнего оказался крайне неточным.
  • 43'
    Со штрафного Майкон навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не сумел дотянуться до мяча Траоре.
  • Желтая карточка
    42'
    На чужой половине поля Тете получил по ногам от Дуланто. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 41'
    Забрасывал Додо в штрафную соперника на ход Тете, но прочитал эпизод Кристиано и перехватил мяч.
  • 40'
    Тонким пасом Педриньо вырезал в штрафную, куда врывался Траоре, но на выходе перехватил этот пас Атанасиадис.
  • 39'
    По флангу Фернандо забросил на ход Исмаили, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Костаназа. 
  • 38'
    Подхватил мяч у штрафной соперника Коловос, убрал финтом защитника, но вот пробил точно в корпус Марлону.
  • 37'
    Мог убегать на ворота соперника Яхшибоев после заброса от Аддо, но проиграл он борьбу за мяч Додо.
  • 36'
    Отобрал мяч в центре поля Педриньо, протащил сферу к штрафной и пробил по воротам, но угодил в спину Арболеде.
  • 35'
    На фланге Кристиано получил по ногам от Тете. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 34'
    Догнал мяч на фланге Додо и низом прострелил в центр штрафной, но здесь сферу перехватил в подкате Тилль.
  • 33'
    С углового навесил Додо на ближнюю штангу, куда ворвался Исмаили и пробил головой, но мяч прошел выше перекладины. 
  • Опасный момент
    32'
    Накрутил соперника на фланге Фернандо и отдал в центр на Траоре, который пробил с разворота, но в падении Атанасиадис перевел сферу на угловой.
  • 31'
    Отобрал мяч на фланге Траоре и сбросил в центр на свободного Коловоса, но тот подскользнулся и не смог пробить по воротам.
  • 30'
    С угла поля навесил Кастаньеда на ближнюю штангу, но здесь вынес мяч Исмаили за боковую линию.
  • 29'
    Пасом Майкон нашел в штрафной соперника Исмаили, который пробил по воротам, но после рикошета от ноги защитника сфера оказалась в руках вратаря.
  • 28'
    Зацепился за мяч перед штрафной соперника Тете и сбросил на ход Траоре, но перехватил этот пас Дуланто.
  • 27'
    Пробивал по воротам Педриньо после выигранного подбора у чужой штрафной, но точности ему немного не хватило.
  • Угловой
    26'
    Отдавал Додо по флангу на ход Тете, который прострелил в касание, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 25'
    Забрасывал на правый фланг Арболеда на ход Траоре, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 24'
    После навеса с углового от Исмаили пробил головой Марлон, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.
  • 23'
    Тилль с углового навесил на линию штрафной, где с лету пробил по воротам Траоре, но мяч пролетел выше перекладины. 
  • 22'
    Протащил мяч по центру к штрафной соперника Кастаньеда и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Марлон.
  • 21'
    Диагональ исполнял Антонио на левый фланг, куда врывался Фернандо, но здесь Костанза вынес сферу в аут.
  • 20'
    Обрезался на своей половине поля Матвиенко, подарив мяч Коловосу, но тот пробил с разворота точно в руки Пятову.
  • 19'
    В центре поля получил по ногам Траоре от Майкона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шерифа".
  • 18'
    С фланга навесил Додо в центр штрафной на Траоре, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Адама Траоре! Обрезался Тете на фланге. подарив мяч Кристиано, который убежал по флангу и навесил в штрафную, где в падении пробил в окружении защитников Траоре. Мяч залетел точно под перекладину. 
  • 15'
    На фланге Фернандо подхватил мяч и отдал на ход Траоре, но этот пас перехватил в подкате защитник.
  • 14'
    С углового навесил Майкон в штрафную на Траоре, но тому пробить по воротам не позволил в верховой борьбе Костанза.
  • 13'
    Вырезал в штрафную Арболеда на ход Траоре, но на выходе Пятов перехватил этот пас.
  • 12'
    Диагональ исполнял Антонио в штрафную, куда врывался Додо, но его опередил Кристиано и сбросил мяч в руки голкиперу. 
  • 11'
    Отдавал с правого фланга Тете в центр на Майкона, который пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.
  • 10'
    Сместился Тете на скорости с фланга к центру и пробил с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и оказался на трибуне.
  • 9'
    Забросил Додо в штрафную, куда врывался Траоре, но его опередил Костанза и вынес сферу головой в аут.
  • 8'
    Отобрал мяч Педриньо в чужой штрафной и пробил тут же по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 7'
    С фланга сместился к центру Коловос и сбросил под удар Аддо, но тот с ходу зарядил выше перекладины.
  • 6'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Траоре и сбросил головой на ход Фернандо, но тот не понял задумки партнера и выпустил мяч в аут.
  • 5'
    В центре поля Майкон получил по ногам от Аддо. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    Сразу мяч под свой контроль забрали гости, катают они его в центре поля, но пока без продвижения вперед.
  • 3'
    Коловос забросил по флангу на ход Траоре, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шериф 1:0 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Шериф 1:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Шериф
2.9% (5)
Ничья
8.8% (15)
Шахтёр Донецк
88.2% (150)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (96)
Меньше
42.86% (72)
Обе команды забьют
Да
60.71% (102)
Нет
39.29% (66)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
42.4% (72)
0:2 Шахтёр Донецк
19.4% (33)
0:1 Шахтёр Донецк
12.4% (21)
1:1 Ничья
8.2% (14)
1:3 Шахтёр Донецк
7.6% (13)
0:3 Шахтёр Донецк
3.5% (6)
2:1 Шериф
1.2% (2)
0:4 Шахтёр Донецк
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 