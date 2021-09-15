Лига чемпионов 2021-2022
Шериф
1:0
Перерыв
Стадион: Шериф
Шахтёр Донецк
1:0
16' ГолТраоре Адама
42' Желтая карточкаДуланто Густаво
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
30
Пятов
Андрей
5
Марлон
14
Тете
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВитаоЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Адама VII
|5
|0.56
|2.
|Энрике Луваннор
|4
|0.44
|3.
|Кастаньеда Франк
|2
|0.22
|4.
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.11
|5.
|Коловос Димитрис
|1
|0.11
|6.
|Дуланто Густаво
|1
|0.11
|7.
|Арболеда Данило
|1
|0.11
|8.
|Кристиано
|0
|0
|9.
|Янсане Момо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|1
|0.2
|2.
|Тете
|1 (1)
|0.2
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0.2
|4.
|Марлос Ромеро
|1
|0.2
|5.
|Траоре Лассина
|1
|0.2
|6.
|Педриньо II
|1
|0.2
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньеда Франк
|3
|0
|2.
|Дуланто Густаво
|2
|0
|3.
|Джульен Кестон
|2
|0
|4.
|Кристиано
|2
|0
|5.
|Коловос Димитрис
|1
|0
|6.
|Энрике Луваннор
|1
|0
|7.
|Траоре Адама VII
|1
|0
|8.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|9.
|Костанза Фернандо
|1
|0
|10.
|Янсане Момо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марлон
|2
|0
|2.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|4.
|Патрик Алан
|1
|0
|5.
|Майкон Барберан
|1
|0
|6.
|Додо Домилсон
|1
|0
|7.
|Манор Соломон
|1
|0
|8.
|Трубин Анатолий
|1
|0
|9.
|Фернандо Педро
|1
|0
|10.
|Педриньо II
|1
|0
|11.
|Витао
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Судаков Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|Шахтёр Донецк
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: +15 =3 -2Шериф 2:0 Петрокуб Заря Бельцы 0:2 Шериф Динамо Загреб 0:0 Шериф Шериф 3:0 Динамо Загреб
Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома
Последние игры между собой
Шериф: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шериф
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Шериф 1:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Шериф
2.9% (5)
Ничья
8.8% (15)
Шахтёр Донецк
88.2% (150)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (96)
Меньше
42.86% (72)
Обе команды забьют
Да
60.71% (102)
Нет
39.29% (66)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
42.4% (72)
0:2 Шахтёр Донецк
19.4% (33)
0:1 Шахтёр Донецк
12.4% (21)
1:1 Ничья
8.2% (14)
1:3 Шахтёр Донецк
7.6% (13)
0:3 Шахтёр Донецк
3.5% (6)
2:1 Шериф
1.2% (2)
0:4 Шахтёр Донецк
1.2% (2)
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