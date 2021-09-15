Со штрафного Майкон навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не сумел дотянуться до мяча Траоре.

С левого фланга Фернандо покатил в центр на Майкона, но удар последнего оказался крайне неточным.

Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.

Пробивал головой Матвиенко после навеса с углового от Майкона, но мяч полетел выше перекладины.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

42' На чужой половине поля Тете получил по ногам от Дуланто. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

41' Забрасывал Додо в штрафную соперника на ход Тете, но прочитал эпизод Кристиано и перехватил мяч.

40' Тонким пасом Педриньо вырезал в штрафную, куда врывался Траоре, но на выходе перехватил этот пас Атанасиадис.

39' По флангу Фернандо забросил на ход Исмаили, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Костаназа.

38' Подхватил мяч у штрафной соперника Коловос, убрал финтом защитника, но вот пробил точно в корпус Марлону.

37' Мог убегать на ворота соперника Яхшибоев после заброса от Аддо, но проиграл он борьбу за мяч Додо.

36' Отобрал мяч в центре поля Педриньо, протащил сферу к штрафной и пробил по воротам, но угодил в спину Арболеде.

35' На фланге Кристиано получил по ногам от Тете. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

34' Догнал мяч на фланге Додо и низом прострелил в центр штрафной, но здесь сферу перехватил в подкате Тилль.

33' С углового навесил Додо на ближнюю штангу, куда ворвался Исмаили и пробил головой, но мяч прошел выше перекладины.

32' Накрутил соперника на фланге Фернандо и отдал в центр на Траоре, который пробил с разворота, но в падении Атанасиадис перевел сферу на угловой.

31' Отобрал мяч на фланге Траоре и сбросил в центр на свободного Коловоса, но тот подскользнулся и не смог пробить по воротам.

30' С угла поля навесил Кастаньеда на ближнюю штангу, но здесь вынес мяч Исмаили за боковую линию.

29' Пасом Майкон нашел в штрафной соперника Исмаили, который пробил по воротам, но после рикошета от ноги защитника сфера оказалась в руках вратаря.

28' Зацепился за мяч перед штрафной соперника Тете и сбросил на ход Траоре, но перехватил этот пас Дуланто.

27' Пробивал по воротам Педриньо после выигранного подбора у чужой штрафной, но точности ему немного не хватило.

26' Отдавал Додо по флангу на ход Тете, который прострелил в касание, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

25' Забрасывал на правый фланг Арболеда на ход Траоре, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

24' После навеса с углового от Исмаили пробил головой Марлон, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.

23' Тилль с углового навесил на линию штрафной, где с лету пробил по воротам Траоре, но мяч пролетел выше перекладины.

22' Протащил мяч по центру к штрафной соперника Кастаньеда и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Марлон.

21' Диагональ исполнял Антонио на левый фланг, куда врывался Фернандо, но здесь Костанза вынес сферу в аут.

20' Обрезался на своей половине поля Матвиенко, подарив мяч Коловосу, но тот пробил с разворота точно в руки Пятову.

19' В центре поля получил по ногам Траоре от Майкона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шерифа".

18' С фланга навесил Додо в центр штрафной на Траоре, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

16' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Адама Траоре! Обрезался Тете на фланге. подарив мяч Кристиано, который убежал по флангу и навесил в штрафную, где в падении пробил в окружении защитников Траоре. Мяч залетел точно под перекладину.

15' На фланге Фернандо подхватил мяч и отдал на ход Траоре, но этот пас перехватил в подкате защитник.

14' С углового навесил Майкон в штрафную на Траоре, но тому пробить по воротам не позволил в верховой борьбе Костанза.

13' Вырезал в штрафную Арболеда на ход Траоре, но на выходе Пятов перехватил этот пас.

12' Диагональ исполнял Антонио в штрафную, куда врывался Додо, но его опередил Кристиано и сбросил мяч в руки голкиперу.

11' Отдавал с правого фланга Тете в центр на Майкона, который пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.

10' Сместился Тете на скорости с фланга к центру и пробил с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и оказался на трибуне.

9' Забросил Додо в штрафную, куда врывался Траоре, но его опередил Костанза и вынес сферу головой в аут.

8' Отобрал мяч Педриньо в чужой штрафной и пробил тут же по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

7' С фланга сместился к центру Коловос и сбросил под удар Аддо, но тот с ходу зарядил выше перекладины.

6' Зацепился за мяч на чужой половине поля Траоре и сбросил головой на ход Фернандо, но тот не понял задумки партнера и выпустил мяч в аут.

5' В центре поля Майкон получил по ногам от Аддо. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

4' Сразу мяч под свой контроль забрали гости, катают они его в центре поля, но пока без продвижения вперед.

3' Коловос забросил по флангу на ход Траоре, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.