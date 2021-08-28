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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 4 0.5
2. Траоре Адама VII 4 0.5
3. Кастаньеда Франк 2 0.25
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.13
5. Коловос Димитрис 1 0.13
6. Дуланто Густаво 1 0.13
7. Арболеда Данило 1 0.13
8. Янсане Момо 0 0
9. Кристиано 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 0.25
2. Тете 1 (1) 0.25
3. Антонио Маркос 1 0.25
4. Марлос Ромеро 1 0.25
5. Траоре Лассина 1 0.25
6. Педриньо II 1 0.25
7. Исмаили Гонсалвес 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Кастаньеда Франк 3 0
2. Джульен Кестон 2 0
3. Кристиано 2 0
4. Коловос Димитрис 1 0
5. Энрике Луваннор 1 0
6. Дуланто Густаво 1 0
7. Траоре Адама VII 1 0
8. Бизяк Ловро 1 0
9. Костанза Фернандо 1 0
10. Янсане Момо 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 0
2. Степаненко Тарас 1 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Патрик Алан 1 0
5. Майкон Барберан 1 0
6. Додо Домилсон 1 0
7. Манор Соломон 1 0
8. Трубин Анатолий 1 0
9. Фернандо Педро 1 0
10. Педриньо II 1 0
11. Витао 1 0
12. Тете 1 0
13. Судаков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 28.57% (4)
 Шахтёр Донецк 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Шериф 2:0 Петрокуб Заря Бельцы 0:2 Шериф Динамо Загреб 0:0 Шериф Шериф 3:0 Динамо Загреб
Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома

Последние игры между собой

Шериф: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк 0:4 Шериф Кубок Содружества

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шериф Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шериф Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шериф Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Шериф 2% (1)
    X 7.8% (4)
    Шахтёр Донецк 90.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    5.35
    3.78
    1.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Шериф - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Шериф - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Шериф
    2% (1)
    Ничья
    7.8% (4)
    Шахтёр Донецк
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    47.1% (24)
    0:2 Шахтёр Донецк
    23.5% (12)
    1:3 Шахтёр Донецк
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    0:3 Шахтёр Донецк
    3.9% (2)
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