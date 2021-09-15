Лига чемпионов 2021-2022
Атлетико М
0:0
Перерыв
Стадион: Ванда Метрополитано
Порту
16' Желтая карточкаДиас Луис
21' Желтая карточкаЗанузи Зайду
41' Желтая карточкаУрибе Матеус
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
99
Кошта
Диогу
17
Корона
Хесус
12
Занузи
Зайду
16
Груйич
Марко
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
17 Корона ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
-
-
11 Pepe3
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
21'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Урибе Матеус
|1
|0
|2.
|Диас Луис
|1
|0
|3.
|Занузи Зайду
|1
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес
Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1Спортинг Л 1:1 Порту Порту 3:0 Арока Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту
Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Порту: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Порту
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Порту
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Порту
Исход игры
Атлетико М
86.1% (136)
Ничья
11.4% (18)
Порту
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.51% (71)
Меньше
54.49% (85)
Обе команды забьют
Да
53.21% (83)
Нет
46.79% (73)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
39.9% (63)
1:0 Атлетико М
31.6% (50)
2:0 Атлетико М
11.4% (18)
1:1 Ничья
8.2% (13)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:2 Атлетико М
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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