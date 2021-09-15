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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:0
Перерыв

Стадион:
Порту
0'
16' Желтая карточка
Диас Луис
21' Желтая карточка
Занузи Зайду
41' Желтая карточка
Урибе Матеус
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
21
Карраско
Янник
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
11
Лемар
Тома
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
99
Кошта
Диогу
17
Корона
Хесус
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
16
Груйич
Марко
7
Диас
Луис
9
Тареми
Мехди
29
Мартинес
Антонио
III
Атлетико М
4-4-2
Порту
4-4-2

Ход матча

16'
 
Диас Луис
21'
 
Занузи Зайду
36'
Де Пауль Родриго
Лемар Тома
 
41'
 
Урибе Матеус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
Порту
# Игрок      
1. Урибе Матеус 1 0
2. Диас Луис 1 0
3. Занузи Зайду 1 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес
Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Спортинг Л 1:1 Порту Порту 3:0 Арока Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту
Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Порту: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико М 2:0 Порту Лига чемпионов Порту 1:2 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:3 Порту Лига чемпионов Порту 2:0 Атлетико М Лига чемпионов
Порту 0:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 2:2 Порту Лига чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Ливерпуль 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Атлетико М 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Порту 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ливерпуль 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Порту 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Милан 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Ливерпуль 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико М 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Овидиу Хацеган даёт свисток, завершая первый тайм, который обошёлся без результативных ударов. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Эрмосо пострадал после верхового единоборства с Груйичем. Но футболист "Порту" не нарушал правила, дело в том, что Марио неудачно приземлился. 
  • Офсайд
    45'
    Наступление хозяев было прервано свистком арбитра - в положении "вне игры" был замечен Жоау Фелиш. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Атака "Атлетико" левым флангом. Мяч получает Карраско, а потом падает после контакта с Отавио - штрафной назначен, а вот жёлтая отсутствует. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты. 
  • 44'
    Приближается концовка первого тайма, в котором команды опасными моментами нас практически не радовали. Разве что можно вспомнить удар Суареса из-за штрафной, да удар Груйича из штрафной, и то с натяжкой. 
  • 43'
    Хозяева исполнили стандартное положение - мяч был отправлен в штрафную площадь верхом, но Пепе справился и обстановку разрядил. 
  • Желтая карточка
    42'
    "Порту" часто останавливает атаки соперника при помощи фолов, сейчас подобное действие со стороны Матеуса Урибе привело к жёлтой карточке. 
  • 41'
    "Атлетико" продолжает использовать высокий прессинг, но уже и он перестаёт работать, так как хозяева берут количеством и мяч сохраняют. 
  • Фол, нарушение
    40'
    В последние минуты игра стала слишком грубой, очень много мелких фолов, из-за которых игра разбивается на эпизоды. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Родриго Де Пауль сразу же включается в игру и нарушает правила на правом фланге, после чего с саркастической улыбкой обращается к арбитру, не соглашаясь с его решением. 
  • Опасный момент
    38'
    Хозяева заработали штрафной удар. Луис Суарес взялся за исполнение - перекинул стенку, а вместе с ней и ворота. 
  • Замена
    37'
    Первая замена в нашем матче. Уходит Тома Лемар, а вместо него появляется Родриго Де Пауль. Перестановка тактическая. 
  • 36'
    Зайду Занузи подключился к атаке левым флангом, получил мяч и выполнил слишком высокую подачу, после которой круглый ушёл за лицевую линию. 
  • 35'
    Поединок возобновляется - с Пепе всё в порядке и он готов продолжать поединок. Пока была пауза, Диего Симеоне не терял время зря, дав установки подопечным. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Пепе пострадал в единоборстве с Фелипе и оказался на газоне - врачи отправились на помощь. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Янник Карраско выполнил подачу со штрафного, отправив мяч поближе к вратарской, но никому из партнёров не удалось выиграть позицию и пробить. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Отавио нарушает правила на правом фланге, сбивая Жоау Фелиша перед своей штрафной площадью - обходится без жёлтой, но штрафной назначен. 
  • Видеоповтор
    30'
    Судьи ещё раз пересмотрели эпизод с подкатом Кондогбия, а потом подтвердили правильность изначального решения Овидиу Хацегана. 
  • Опасный момент
    29'
    Ничего опасного посредством углового "матрасники" не создали, потом получили контратаку - Зайду Занузи проник в штрафную площадь и собирался пробивать, но в последний момент мяч у него из-под ног при помощи подката выбил Кондогбия. 
  • Угловой
    28'
    За счёт высокого прессинга хозяева отбирают мяч на чужой половине поля, потом с левого фланга подаёт Лемар, попадает в оппонента и зарабатывает угловой. 
  • 27'
    Жоау Фелиш ворвался в штрафную площадку, выиграл верховое единоборство, а вот выполнить скидку на находившегося рядом Луиса Суареса не сумел. 
  • 25'
    "Матрасники" попытались провести атаку правым флангом, но пас на Льоренте оказался слишком сильным и мяч отправился в аут. 
  • 24'
    Янник Карраско выполнил подачу со штрафного с правого фланга, но слишком сильно поднял мяч, чем воспользовался Диогу Кошта и игровой снаряд зафиксировал. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Около минуты Коке провёл на газоне, а потом поднялся и сообщил, что не нуждается в медицинской помощи и готов продолжать встречу. 
  • Желтая карточка
    22'
    Коке оказывается на газоне после единоборства с Зайду Занузи, который не избегает наказания в виде жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Эрмосо поборолся за мяч с Отавио на левом фланге и проиграл - и игровой снаряд не отобрал, и правила нарушил, врезавшись в оппонента. 
  • 19'
    Атаку левым флангом провели "драконы", а вот выполнить точную подачу не смогли, Зайду Занузи отправил мяч в ноги соперников. 
  • Желтая карточка
    18'
    Луис Диас сбивает Хосе Хименеса, после чего получает жёлтую карточку и даже не думает спорить с арбитром. 
  • Угловой
    17'
    Отавио выполнил подачу от углового флага с правого фланга, выиграл позицию Груйич и пробил по воротам, отправив мяч чуть выше. 
  • 16'
    Луис Диас ворвался в штрафную площадь левым краем, добрался до лицевой линии и прострелил - попал в соперника, а потом услышал свисток арбитра, так как мяч был выпущен за лицевую линию. 
  • 15'
    Фелипе выполнил заброс по центру в сторону Суареса, которого сумел опередить М'Бемба, выполнив скидку мяча партнёру. 
  • 13'
    Отавио выполнил передачу на правый фланг и отправился в штрафную площадь - навесил Хесус Корона, слишком сильно подняв мяч. 
  • 12'
    Португальцы разыграли угловой, а потом последовала слишком высокая подача, после которого круглый ушёл за пределы поля. 
  • Угловой
    11'
    А теперь корнер зарабатывают гости - Антонио Мартинес навесил с правого фланга, попал в соперника и мяч ушёл за лицевую линию. 
  • Угловой
    10'
    Хозяева заработали угловой удар на правом фланге. Коке выполнил подачу, с которой справился Диогу Кошта, забрав мяч. 
  • 9'
    Гости забирают мяч и не спешат идти в атаку, а пытаются установить контроль над игровым снарядом при помощи коротких передач у своей штрафной площади. 
  • 8'
    Мехди Тареми завершает одну из редких атак "Порту" ударом по воротам, но мяч разминается со створом. 
  • 7'
    Пепе получает мяч и сразу же слышит свист трибун, адресованный ему, что ожидаемо, ведь перед "Порту" португалец защищал цвета мадридского "Реала", кто вдруг забыл. 
  • Опасный момент
    6'
    Стремительную атаку через центральную зону проводят хозяева, которую ударом из-за штрафной завершает Суарес, но Кошту не переигрывает, влево Диогу переводит мяч. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Хесус Корона нарушил правила на правом фланге, уронив на газон Янника Карраско при помощи рук. 
  • 4'
    При помощи верховых передач пока пробуют атаковать оба клуба. Сейчас португальцы выполнили кросс в штрафную площадь, который адресата не нашёл. 
  • 3'
    Жоау Фелиш открылся под передачу из глубины поля на правом крае штрафной площадки, но зацепиться за мяч не сумел, слишком сильно он был послан. 
  • 2'
    Гости начинают с центра поля, потом отправляют мяч в сторону чужой штрафной площадки и сразу же включаются в высокий прессинг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Овидиу Хацеган даёт первый свисток и противостояние мадридского "Атлетико" и "Порту" начинается! 
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Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Порту онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Порту

Исход игры
Атлетико М
86.1% (136)
Ничья
11.4% (18)
Порту
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.51% (71)
Меньше
54.49% (85)
Обе команды забьют
Да
53.21% (83)
Нет
46.79% (73)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
39.9% (63)
1:0 Атлетико М
31.6% (50)
2:0 Атлетико М
11.4% (18)
1:1 Ничья
8.2% (13)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:2 Атлетико М
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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