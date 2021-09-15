Атака "Атлетико" левым флангом. Мяч получает Карраско, а потом падает после контакта с Отавио - штрафной назначен, а вот жёлтая отсутствует.

Наступление хозяев было прервано свистком арбитра - в положении "вне игры" был замечен Жоау Фелиш.

Эрмосо пострадал после верхового единоборства с Груйичем. Но футболист "Порту" не нарушал правила, дело в том, что Марио неудачно приземлился.

Овидиу Хацеган даёт свисток, завершая первый тайм, который обошёлся без результативных ударов.

44' Приближается концовка первого тайма, в котором команды опасными моментами нас практически не радовали. Разве что можно вспомнить удар Суареса из-за штрафной, да удар Груйича из штрафной, и то с натяжкой.

43' Хозяева исполнили стандартное положение - мяч был отправлен в штрафную площадь верхом, но Пепе справился и обстановку разрядил.

42' "Порту" часто останавливает атаки соперника при помощи фолов, сейчас подобное действие со стороны Матеуса Урибе привело к жёлтой карточке.

41' "Атлетико" продолжает использовать высокий прессинг, но уже и он перестаёт работать, так как хозяева берут количеством и мяч сохраняют.

40' В последние минуты игра стала слишком грубой, очень много мелких фолов, из-за которых игра разбивается на эпизоды.

39' Родриго Де Пауль сразу же включается в игру и нарушает правила на правом фланге, после чего с саркастической улыбкой обращается к арбитру, не соглашаясь с его решением.

38' Хозяева заработали штрафной удар. Луис Суарес взялся за исполнение - перекинул стенку, а вместе с ней и ворота.

37' Первая замена в нашем матче. Уходит Тома Лемар, а вместо него появляется Родриго Де Пауль. Перестановка тактическая.

36' Зайду Занузи подключился к атаке левым флангом, получил мяч и выполнил слишком высокую подачу, после которой круглый ушёл за лицевую линию.

35' Поединок возобновляется - с Пепе всё в порядке и он готов продолжать поединок. Пока была пауза, Диего Симеоне не терял время зря, дав установки подопечным.

34' Пепе пострадал в единоборстве с Фелипе и оказался на газоне - врачи отправились на помощь.

33' Янник Карраско выполнил подачу со штрафного, отправив мяч поближе к вратарской, но никому из партнёров не удалось выиграть позицию и пробить.

31' Отавио нарушает правила на правом фланге, сбивая Жоау Фелиша перед своей штрафной площадью - обходится без жёлтой, но штрафной назначен.

30' Судьи ещё раз пересмотрели эпизод с подкатом Кондогбия, а потом подтвердили правильность изначального решения Овидиу Хацегана.

29' Ничего опасного посредством углового "матрасники" не создали, потом получили контратаку - Зайду Занузи проник в штрафную площадь и собирался пробивать, но в последний момент мяч у него из-под ног при помощи подката выбил Кондогбия.

28' За счёт высокого прессинга хозяева отбирают мяч на чужой половине поля, потом с левого фланга подаёт Лемар, попадает в оппонента и зарабатывает угловой.

27' Жоау Фелиш ворвался в штрафную площадку, выиграл верховое единоборство, а вот выполнить скидку на находившегося рядом Луиса Суареса не сумел.

25' "Матрасники" попытались провести атаку правым флангом, но пас на Льоренте оказался слишком сильным и мяч отправился в аут.

24' Янник Карраско выполнил подачу со штрафного с правого фланга, но слишком сильно поднял мяч, чем воспользовался Диогу Кошта и игровой снаряд зафиксировал.

23' Около минуты Коке провёл на газоне, а потом поднялся и сообщил, что не нуждается в медицинской помощи и готов продолжать встречу.

22' Коке оказывается на газоне после единоборства с Зайду Занузи, который не избегает наказания в виде жёлтой карточки.

21' Эрмосо поборолся за мяч с Отавио на левом фланге и проиграл - и игровой снаряд не отобрал, и правила нарушил, врезавшись в оппонента.

19' Атаку левым флангом провели "драконы", а вот выполнить точную подачу не смогли, Зайду Занузи отправил мяч в ноги соперников.

18' Луис Диас сбивает Хосе Хименеса, после чего получает жёлтую карточку и даже не думает спорить с арбитром.

17' Отавио выполнил подачу от углового флага с правого фланга, выиграл позицию Груйич и пробил по воротам, отправив мяч чуть выше.

16' Луис Диас ворвался в штрафную площадь левым краем, добрался до лицевой линии и прострелил - попал в соперника, а потом услышал свисток арбитра, так как мяч был выпущен за лицевую линию.

15' Фелипе выполнил заброс по центру в сторону Суареса, которого сумел опередить М'Бемба, выполнив скидку мяча партнёру.

13' Отавио выполнил передачу на правый фланг и отправился в штрафную площадь - навесил Хесус Корона, слишком сильно подняв мяч.

12' Португальцы разыграли угловой, а потом последовала слишком высокая подача, после которого круглый ушёл за пределы поля.

11' А теперь корнер зарабатывают гости - Антонио Мартинес навесил с правого фланга, попал в соперника и мяч ушёл за лицевую линию.

10' Хозяева заработали угловой удар на правом фланге. Коке выполнил подачу, с которой справился Диогу Кошта, забрав мяч.

9' Гости забирают мяч и не спешат идти в атаку, а пытаются установить контроль над игровым снарядом при помощи коротких передач у своей штрафной площади.

8' Мехди Тареми завершает одну из редких атак "Порту" ударом по воротам, но мяч разминается со створом.

7' Пепе получает мяч и сразу же слышит свист трибун, адресованный ему, что ожидаемо, ведь перед "Порту" португалец защищал цвета мадридского "Реала", кто вдруг забыл.

6' Стремительную атаку через центральную зону проводят хозяева, которую ударом из-за штрафной завершает Суарес, но Кошту не переигрывает, влево Диогу переводит мяч.

5' Хесус Корона нарушил правила на правом фланге, уронив на газон Янника Карраско при помощи рук.

4' При помощи верховых передач пока пробуют атаковать оба клуба. Сейчас португальцы выполнили кросс в штрафную площадь, который адресата не нашёл.

3' Жоау Фелиш открылся под передачу из глубины поля на правом крае штрафной площадки, но зацепиться за мяч не сумел, слишком сильно он был послан.

2' Гости начинают с центра поля, потом отправляют мяч в сторону чужой штрафной площадки и сразу же включаются в высокий прессинг.