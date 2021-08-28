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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Порту

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес
Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Спортинг Л 1:1 Порту Порту 3:0 Арока Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту
Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Порту: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико М 2:0 Порту Лига чемпионов Порту 1:2 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:3 Порту Лига чемпионов Порту 2:0 Атлетико М Лига чемпионов
Порту 0:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 2:2 Порту Лига чемпионов

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 48
    Атлетико М 91.7% (44)
    X 4.2% (2)
    Порту 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Порту
    1.66
    3.75
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Атлетико М - Порту онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Порту

    Исход игры
    Атлетико М
    91.7% (44)
    Ничья
    4.2% (2)
    Порту
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    54.2% (26)
    1:0 Атлетико М
    22.9% (11)
    2:0 Атлетико М
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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