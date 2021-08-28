Лига чемпионов 2021-2022
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Порту
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес
Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1Спортинг Л 1:1 Порту Порту 3:0 Арока Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту
Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Порту: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Атлетико М - Порту
Исход игры
Атлетико М
91.7% (44)
Ничья
4.2% (2)
Порту
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
54.2% (26)
1:0 Атлетико М
22.9% (11)
2:0 Атлетико М
12.5% (6)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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