  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
45' Желтая карточка
Мартинес Лаутаро
47'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Интер Милан
3-5-2
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

45'
Мартинес Лаутаро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Мартинес Лаутаро 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев
Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид
Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Лига чемпионов Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов
Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Товарищеские матчи

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Интер Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Мадрид 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Интер Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Реал Мадрид 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Интер Милан 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шериф Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! 0:0, пока голов нет, но моментов куча, так что впереди нас ждёт ещё очень интересный футбол. А мы пока отдыхаем! Перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Лаутаро Мартинес помешал Начо исполнить аут, в итоге получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Разыграли штрафной гости, Алаба отыграл на Модрича, который забросил мяч в штрафную площадь, но точно на игрока "Интера". Мяч выбит.
  • Фол, нарушение
    45'
    Немецкий арбитр пока не настроен карточки раздавать, Брозович в подкате явно сбивал Начо, но без предупреждения обошёлся.
  • Угловой
    44'
    Дальний удар с лёта после углового получился у "Интера", мяч принял на себя игрок гостей. Это Брозович стрельнул в Милитао.
  • Опасный момент
    43'
    Ну прямо тайм Тибо Куртуа! Очередной прекрасный шанс у "Интера", прострел слева, и Джеко выскочил из-за спины Модрича, пробил с лёта, вратарь смог отбить!
  • 42'
    Заканчивается у нас первый тайм, заключительная пятиминутка идёт. "Интер" контролирует мяч на своей половине поля, высматривая коридоры для атаки.
  • 40'
    Затяжная атака "Реала", сначала Бензема в штрафной не дотянулся до мяча, затем уже Вальверде пробивал с дальней дистанции, но попал в Шкриньяра.
  • 39'
    Барелла справа ворвался в штрафную "Реала", от лицевой простреливал в центр, Куртуа сыграл надёжно, отбив мяч!
  • Фол, нарушение
    38'
    Алаба в центре поля нарушил правила на Джеко, но быстро разыграли штрафной футболисты "Интера", пошли вперёд.
  • Опасный момент
    37'
    Брозович наносил удар с подступов к штрафной, мяч в считанных сантиметрах от штанги прокатился! Куртуа не дотягивался, судя по всему!
  • Опасный момент
    37'
    Ответ от "Интера"! Лаутаро после подачи с фланга опередил Алабу, пробивал в дальний угол, но не удалось в створ попасть! Рядом со штангой!
  • Опасный момент
    36'
    Угловой у ворот "Интера". Пошла подача справа от Модрича на ближнюю штангу, Милитао здорово выскочил на мяч, но каким-то чудом в створ не попал, пробив рядом со штангой!
  • 35'
    Перишич успел на левом фланге догнать мяч, прострелил в центр штрафной площади, но там никого не было, Милитао сопроводил мяч до рук Куртуа.
  • 33'
    Неторопливо катают мяч футболисты "Реала", стараются подмять под себя инициативу игроки гостей, но основное - сбить атакующий порыв соперника.
  • 32'
    Раз за разом игроки "Реала" сейчас перехватывают мяч на половине поля соперника, но обострить не получается, "Интер" хорошо в обороне действует.
  • 31'
    Лукас Васкес справа пытался заработать угловой в борьбе с Бастони, но не получилось. Мяч отскочил к Карвахалю, который прострелил в штрафную, но точно в руки Хандановичу получилось.
  • Фол, нарушение
    29'
    Алаба неплохо простреливал с левого фланга в штрафную площадь, но отбился вновь "Интер". А Каземиро сразу нарушил правила на Джеко, не дав хозяевам в атаку убежать.
  • 28'
    И ещё одна хорошая атака "Реала", прострел справа на дальнюю штангу на Бензема, не смог Карим под мяч подстроить, он скорее отскочил от его пятки.
  • 27'
    Контратака "Реала", Вальверде справа прострелил в центр штрафной площади, на перехвате смог Шкриньяр сыграть.
  • 26'
    Вновь Дармиан здоров открывался на правом фланге, врывался уже в штрафную площадь, но тут Карвахаль партнёра подстраховал, поставил корпус и проводил мяч за лицевую.
  • 24'
    8-2 на данный момент по ударам по воротам, из них 3-0 в створ. Как видим, подавляющее преимущество итальянского клуба и по этому показателю.
  • 23'
    Перишич вновь получил мяч на левом фланге, двинулся на угол штрафной площади и попытался то ли пробить, то ли навесить. Накрыл защитник "Реала" эту попытку хорвата.
  • 22'
    Джеко справа прострелил в штрафную площадь "Реала", Каземиро здорово сыграл на опережение и смог мяч выбить.
  • 21'
    И вновь комбинирует "Интер" на половине поля соперника, Дармиан подключился в штрафную под передачу Брозовича, но смог Начо сыграть на перехвате.
  • 20'
    Да, намного опаснее действует в первом тайме "Интер", близки к успеху игроки хозяев, но Куртуа пока не торопится пропускать.
  • Опасный момент
    19'
    Классная быстрая атака "Интера"! Перишич прорвался по левому флангу, навесил в штрафную площадь, и Лаутаро Мартинес практически в упор расстреливал Куртуа головой! Справился голкипер "Реала"!
  • 18'
    Игроки "Реала" перебрались на половину поля соперника, Милитао выполнял длинный заброс в штрафную площадь "Интера", Бастони успел выбить мяч в аут.
  • 16'
    Чалханоглу исполнил штрафной, навесил в штрафную площадь, Перишич выскакивал на мяч, пробивал по воротам, но точности ему тут не хватило.
  • Фол, нарушение
    16'
    Начо нарушает правила, руками завалил он на газон Дармиана.
  • 15'
    Много атакует "Интер" правым флангом. Возможно, рассчитывают хозяева, что Начо может местами ошибаться. Пока ставка работает, многое проходит с этой бровки у хозяев.
  • 14'
    Каземиро тащил мяч по центру, а потом решил мощным ударом проверить Хандановича. Получилось неплохо, но немного в створ не попал полузащитник "Реала".
  • 13'
    Брозович справа неплохо навесил на дальнюю штангу на Перишича, но угол был острый, не смог пробить в ближний угол полузащитник "Интера".
  • 12'
    Получше выглядит "Интер" на первых минутах, несколько хороших атак хозяева уже провели. "Реал" пока впереди ничего показать не может.
  • Угловой
    10'
    И после углового Шкриньяр пробил головой! Опередил защитник "Интера" Милитао, приложился по мячу, но получилось выше перекладины.
  • Опасный момент
    9'
    Хорошая атака "Интера"! Джеко справа вырвался на свободное пространство, пробивал по воротам, ногой смог отбить Куртуа! Шкриньяр играл на добивании, мяч улетел на угловой!
  • Фол, нарушение
    8'
    Барелла оказался на газоне в центральном круге, это Каземиро уронил соперника. Быстро извинился игрок "Реала" перед оппонентом.
  • 7'
    Индзаги нервно прогуливается вдоль бровки поля, дебютирует он с "Интером" сегодня в Лиге чемпионов. Пока всё проходит спокойно.
  • 6'
    Длинная передача на ход Винисиусу, но Бастони оказался первым на мяче и успел отыграть его на своего голкипера. Ханданович уже мощно выбил его в поле.
  • 6'
    Неплохой заброс в штрафную площадь "Реала", смог Лаутаро Мартинес пробить сходу, но получилось не очень сильно - точно в руки Куртуа прилетел мяч.
  • 5'
    Покатали мяч игроки "Реала", теперь уже "Интер" делает то же самое.
  • 3'
    Отобрали мяч в центре поля игроки "Интера", пошёл длинный перевод налево на Лаутаро Мартинеса, но слишком сильно. Улетел мяч в аут.
  • 2'
    Футболисты "Реала" стараются наладить контроль над мячом, "Интер" неторопливо прессингует. Не самый высокий темп встречи получается в дебюте поединка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали, друзья! Матч начался! "Реал" сегодня в белой форме, а "Интер" сыграет в традиционной чёрно-синей. С центра именно испанская команда стартовала.
  • Второй тайм
  • 47'
    Реал Мадрид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Реал Мадрид контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Интер Милан
26.3% (44)
Ничья
49.1% (82)
Реал Мадрид
24.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
49.69% (80)
Меньше
50.31% (81)
Обе команды забьют
Да
88.82% (143)
Нет
11.18% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (63)
2:1 Интер Милан
16.2% (27)
1:2 Реал Мадрид
13.8% (23)
2:2 Ничья
10.2% (17)
1:0 Интер Милан
4.8% (8)
0:1 Реал Мадрид
3% (5)
2:3 Реал Мадрид
2.4% (4)
2:0 Интер Милан
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 