Лига чемпионов 2021-2022
Интер Милан
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Сан-Сиро
Реал Мадрид
45' Желтая карточкаМартинес Лаутаро
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
17 Васкес ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев
Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид
Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шериф
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Интер Милан
26.3% (44)
Ничья
49.1% (82)
Реал Мадрид
24.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
49.69% (80)
Меньше
50.31% (81)
Обе команды забьют
Да
88.82% (143)
Нет
11.18% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (63)
2:1 Интер Милан
16.2% (27)
1:2 Реал Мадрид
13.8% (23)
2:2 Ничья
10.2% (17)
1:0 Интер Милан
4.8% (8)
0:1 Реал Мадрид
3% (5)
2:3 Реал Мадрид
2.4% (4)
2:0 Интер Милан
1.8% (3)
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