Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.

Разыграли штрафной гости, Алаба отыграл на Модрича, который забросил мяч в штрафную площадь, но точно на игрока "Интера". Мяч выбит.

Минута добавлена к основному времени первого тайма.

Звучит свисток, первый тайм окончен! 0:0, пока голов нет, но моментов куча, так что впереди нас ждёт ещё очень интересный футбол. А мы пока отдыхаем! Перерыв!

45' Немецкий арбитр пока не настроен карточки раздавать, Брозович в подкате явно сбивал Начо, но без предупреждения обошёлся.

44' Дальний удар с лёта после углового получился у "Интера", мяч принял на себя игрок гостей. Это Брозович стрельнул в Милитао.

43' Ну прямо тайм Тибо Куртуа! Очередной прекрасный шанс у "Интера", прострел слева, и Джеко выскочил из-за спины Модрича, пробил с лёта, вратарь смог отбить!

42' Заканчивается у нас первый тайм, заключительная пятиминутка идёт. "Интер" контролирует мяч на своей половине поля, высматривая коридоры для атаки.

40' Затяжная атака "Реала", сначала Бензема в штрафной не дотянулся до мяча, затем уже Вальверде пробивал с дальней дистанции, но попал в Шкриньяра.

39' Барелла справа ворвался в штрафную "Реала", от лицевой простреливал в центр, Куртуа сыграл надёжно, отбив мяч!

38' Алаба в центре поля нарушил правила на Джеко, но быстро разыграли штрафной футболисты "Интера", пошли вперёд.

37' Брозович наносил удар с подступов к штрафной, мяч в считанных сантиметрах от штанги прокатился! Куртуа не дотягивался, судя по всему!

37' Ответ от "Интера"! Лаутаро после подачи с фланга опередил Алабу, пробивал в дальний угол, но не удалось в створ попасть! Рядом со штангой!

36' Угловой у ворот "Интера". Пошла подача справа от Модрича на ближнюю штангу, Милитао здорово выскочил на мяч, но каким-то чудом в створ не попал, пробив рядом со штангой!

35' Перишич успел на левом фланге догнать мяч, прострелил в центр штрафной площади, но там никого не было, Милитао сопроводил мяч до рук Куртуа.

33' Неторопливо катают мяч футболисты "Реала", стараются подмять под себя инициативу игроки гостей, но основное - сбить атакующий порыв соперника.

32' Раз за разом игроки "Реала" сейчас перехватывают мяч на половине поля соперника, но обострить не получается, "Интер" хорошо в обороне действует.

31' Лукас Васкес справа пытался заработать угловой в борьбе с Бастони, но не получилось. Мяч отскочил к Карвахалю, который прострелил в штрафную, но точно в руки Хандановичу получилось.

29' Алаба неплохо простреливал с левого фланга в штрафную площадь, но отбился вновь "Интер". А Каземиро сразу нарушил правила на Джеко, не дав хозяевам в атаку убежать.

28' И ещё одна хорошая атака "Реала", прострел справа на дальнюю штангу на Бензема, не смог Карим под мяч подстроить, он скорее отскочил от его пятки.

27' Контратака "Реала", Вальверде справа прострелил в центр штрафной площади, на перехвате смог Шкриньяр сыграть.

26' Вновь Дармиан здоров открывался на правом фланге, врывался уже в штрафную площадь, но тут Карвахаль партнёра подстраховал, поставил корпус и проводил мяч за лицевую.

24' 8-2 на данный момент по ударам по воротам, из них 3-0 в створ. Как видим, подавляющее преимущество итальянского клуба и по этому показателю.

23' Перишич вновь получил мяч на левом фланге, двинулся на угол штрафной площади и попытался то ли пробить, то ли навесить. Накрыл защитник "Реала" эту попытку хорвата.

22' Джеко справа прострелил в штрафную площадь "Реала", Каземиро здорово сыграл на опережение и смог мяч выбить.

21' И вновь комбинирует "Интер" на половине поля соперника, Дармиан подключился в штрафную под передачу Брозовича, но смог Начо сыграть на перехвате.

20' Да, намного опаснее действует в первом тайме "Интер", близки к успеху игроки хозяев, но Куртуа пока не торопится пропускать.

19' Классная быстрая атака "Интера"! Перишич прорвался по левому флангу, навесил в штрафную площадь, и Лаутаро Мартинес практически в упор расстреливал Куртуа головой! Справился голкипер "Реала"!

18' Игроки "Реала" перебрались на половину поля соперника, Милитао выполнял длинный заброс в штрафную площадь "Интера", Бастони успел выбить мяч в аут.

16' Чалханоглу исполнил штрафной, навесил в штрафную площадь, Перишич выскакивал на мяч, пробивал по воротам, но точности ему тут не хватило.

16' Начо нарушает правила, руками завалил он на газон Дармиана.

15' Много атакует "Интер" правым флангом. Возможно, рассчитывают хозяева, что Начо может местами ошибаться. Пока ставка работает, многое проходит с этой бровки у хозяев.

14' Каземиро тащил мяч по центру, а потом решил мощным ударом проверить Хандановича. Получилось неплохо, но немного в створ не попал полузащитник "Реала".

13' Брозович справа неплохо навесил на дальнюю штангу на Перишича, но угол был острый, не смог пробить в ближний угол полузащитник "Интера".

12' Получше выглядит "Интер" на первых минутах, несколько хороших атак хозяева уже провели. "Реал" пока впереди ничего показать не может.

10' И после углового Шкриньяр пробил головой! Опередил защитник "Интера" Милитао, приложился по мячу, но получилось выше перекладины.

9' Хорошая атака "Интера"! Джеко справа вырвался на свободное пространство, пробивал по воротам, ногой смог отбить Куртуа! Шкриньяр играл на добивании, мяч улетел на угловой!

8' Барелла оказался на газоне в центральном круге, это Каземиро уронил соперника. Быстро извинился игрок "Реала" перед оппонентом.

7' Индзаги нервно прогуливается вдоль бровки поля, дебютирует он с "Интером" сегодня в Лиге чемпионов. Пока всё проходит спокойно.

6' Длинная передача на ход Винисиусу, но Бастони оказался первым на мяче и успел отыграть его на своего голкипера. Ханданович уже мощно выбил его в поле.

6' Неплохой заброс в штрафную площадь "Реала", смог Лаутаро Мартинес пробить сходу, но получилось не очень сильно - точно в руки Куртуа прилетел мяч.

5' Покатали мяч игроки "Реала", теперь уже "Интер" делает то же самое.

3' Отобрали мяч в центре поля игроки "Интера", пошёл длинный перевод налево на Лаутаро Мартинеса, но слишком сильно. Улетел мяч в аут.

2' Футболисты "Реала" стараются наладить контроль над мячом, "Интер" неторопливо прессингует. Не самый высокий темп встречи получается в дебюте поединка.