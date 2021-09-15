Лига чемпионов 2021-2022
Спортинг Л
1:3
Второй тайм: 47'
Стадион: Жозе Алваладе
Аякс
0:1
2' ГолАлле Себастьян
0:2
9' ГолАлле Себастьян
1:2
33' ГолПаулинью Жуан
1:3
39' ГолБергёйс Стивен
40' Желтая карточкаПальинья Жоау
45' Желтая карточкаТимбер Юррьен
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Паулу АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Гуларт ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Томаш ТьягуНападающий
-
57 Катаму ЖениНападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
9'
0:2
33'
1:2
39'
40'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|1
|1
|2.
|Луис Матеус II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|2
|2
|2.
|Бергёйс Стивен
|1
|1
|3.
|Антони
|0
|0
|4.
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальинья Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: +14 =5 -1Спортинг Л 1:1 Порту Фамаликан 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Белененсеш Брага 1:2 Спортинг Л
Спортинг Л 3:0 Визела Спортинг Л 2:1 Брага Лион 2:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Анже Спортинг Л 2:1 Белененсеш Спортинг Л 5:1 Маритиму Бенфика 4:3 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Насьонал Мадейра Брага 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Белененсеш Фаренсе 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Фамаликан Морейренсе 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Спортинг Л
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Аякс
|3:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Спортинг Л
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Спортинг Л
|1:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:3 Аякс
Исход игры
Спортинг Л
39.4% (61)
Ничья
42.6% (66)
Аякс
18.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (80)
Меньше
47.71% (73)
Обе команды забьют
Да
86.93% (133)
Нет
13.07% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (53)
2:1 Спортинг Л
29% (45)
1:2 Аякс
13.5% (21)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:0 Спортинг Л
5.2% (8)
0:1 Аякс
4.5% (7)
2:0 Спортинг Л
2.6% (4)
3:1 Спортинг Л
1.9% (3)
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