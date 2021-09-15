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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Спортинг Л
1:3
Второй тайм: 47'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
2' Гол
Алле Себастьян
0:2
9' Гол
Алле Себастьян
1:2
33' Гол
Паулинью Жуан
1:3
39' Гол
Бергёйс Стивен
40' Желтая карточка
Пальинья Жоау
45' Желтая карточка
Тимбер Юррьен
47'
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
13
Нету
Луиш
3
Феддал
Зу
24
Порро
Педро
6
Пальинья
Жоау
8
Луис
Матеус
II
16
Винагре
Рубен
10
Кабрал
Жоване
11
Сантуш
Нуну
II
21
Паулинью
Жуан
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Спортинг Л
3-4-2-1
Аякс
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Алле Себастьян
9'
0:2
Алле Себастьян
(Антони)
21'
Эсгаю Рикарду
Инасиу Гонсалу
 
33'
Паулинью Жуан
(Луис Матеус II)
1:2
39'
1:3
Бергёйс Стивен
(Гравенберх Райан)
40'
Пальинья Жоау
 
45'
 
Тимбер Юррьен
46'
Матеус Рейс
Винагре Рубен
 
46'
Сарабия Пабло
Кабрал Жоване
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 1 1
2. Луис Матеус II 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 2 2
2. Бергёйс Стивен 1 1
3. Антони 0 0
4. Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Спортинг Л
# Игрок      
1. Пальинья Жоау 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тимбер Юррьен 1 0

Предыдущие игры

Спортинг Л Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Спортинг Л 1:1 Порту Фамаликан 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Белененсеш Брага 1:2 Спортинг Л
Спортинг Л 3:0 Визела Спортинг Л 2:1 Брага Лион 2:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Анже Спортинг Л 2:1 Белененсеш Спортинг Л 5:1 Маритиму Бенфика 4:3 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Насьонал Мадейра Брага 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Белененсеш Фаренсе 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Фамаликан Морейренсе 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген
Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Бешикташ Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Спортинг Л 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Аякс 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бешикташ Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Спортинг Л 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Спортинг Л 1:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бешикташ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:3!!!
    ПАУЛИНЬЮ!!!
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Спортинга" произошли замены: вместо Рубена Винагре и Жоване Кабрала на поле вышли Рейс Матеус и Пабло Сарабия.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лиссабоне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 1:3.
  • Угловой
    45'
    Следующий угловой у хозяев получился интереснее. Мяч выбит на Кабрала, после навеса которого Феддал головой пробил немного выше перекладины.
  • Угловой
    45'
    Порро от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит за пределы поля гостями.
  • Желтая карточка
    45'
    Тимбер в центральном круга наступил на ногу Пальинье и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    45'
    Разыграли гости угловой удар. На навес к воротам вышел Адан и кулаком выбил мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Санчес в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Алле на чужой половине поля наступил на ногу Пальинье.
  • Фол, нарушение
    44'
    Тадич на чужой половине поля нарушил правила.
  • Угловой
    43'
    Феддал не смог пробить головой по воротам после подачи от углового флага.
  • 42'
    Антони с Мазрауи прошли вперёд по правому флангу и заработали уг8ловой удар.
  • Желтая карточка
    41'
    Пальинья в центре поля врезал по ногам Антони и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    БЕРГЁЙС!!! Гравенберх справа выдал пас к центру на Бергёйса, который проскочил между двух соперников и аккуратно низом пробил в ближний угол.
  • Фол, нарушение
    37'
    Гравенберх на чужой половине поля сбил Матеуса Луиса.
  • Фол, нарушение
    36'
    Тадич в центре поля придержал руками Порро.
  • 35'
    "Спортинг" уже уверенно действует в центре поля, подолгу контролируя мяч.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ПАУЛИНЬЮ!!! Сантуш слева сделал пас в штрафную площадь на Паулинью, который несильно пробил под падающим на газон Пасвером.
  • 32'
    Винагре с Матеусом Луисом покомбинировали на левом фланге, но передачу в центр не сделали.
  • Фол, нарушение
    30'
    Тадич в центре поля опасно сыграл против Порро.
  • Судья
    29'
    Отметим, что испанский арбитр Хосе Санчес сегодня проводит дебютный матч в Лиге чемпионов.
  • Фол, нарушение
    28'
    Тимбер в центре поля завалил на газон Сантуша.
  • Фол, нарушение
    27'
    Блинд в центре поля попал по ноге Порро.
  • 26'
    Антони справа навесил точно в руки Адану.
  • Фол, нарушение
    25'
    Альварес на чужой половине поля нарушил правила.
  • 24'
    "Спортинг" постепенно выравнивает игру. Почаще хозяева стали перехватывать мяч в центре поля.
  • 23'
    Сантуш слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Пальинья головой пробил в газон, но мяч взлетел выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    22'
    Антони на фланге толкнул в спину Винагре.
  • Замена
    21'
    Замена в составе "Спортинга": в место Гонсалу Инасиу на поле вышел Рикарду Эсгаю.
  • 20'
    Удар Антони справа от угла штрафной площади заблокировал Инасиу.
  • 19'
    Мазрауи собирался справа прострелить к воротам, но не попал по мячу.
  • Офсайд
    18'
    Сантуш слева забрался в офсайд.
  • Травма, повреждение
    17'
    Инасиу не поднимается с газона. Медики вызваны к защитнику "Спортинга".
  • Фол, нарушение
    16'
    Алле у чужой штрафной площади сбил Инасиу.
  • 15'
    Сантуш по центру мог убежать один на один с голкипером, но не смог подработать удачно себе мяч на ход.
  • Угловой
    14'
    Порро от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Паулинью, который пробил с лёта левее ворот.
  • 13'
    Паулинью слева с линии штрафной площади пробил немного правве ворот,
  • 12'
    Тадич слева навесил на дальнюю штангу слишком сильно. Мяч перелетел всех игроков.
  • 11'
    "Спортинг" решил подержать мяч на своей половине поля.
  • 2 гола - дубль!
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    АЛЛЕ!!! Антони на правом фланге выиграл забег у Винагре, ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где Алле в касание переправил мяч в сетку.
  • 7'
    Порро не позволил Тадичу слева приблизиться к штрафной площади.
  • 6'
    Гравенберх сдеалал заброс в штрафную площадь, к которому оказался не готов Алле. Мяч рикошетом отскочил к Адану.
  • 5'
    "Аякс" уверенно проводит стартовые минуты, постоянно контролируя мяч на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гравенберх на чужой половине поля нарушил правила.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    АЛЛЕ!!! Мазрауи справа покатил мяч вперёд на Антони, который по линии штрафной площади чуть сместился к центру и пробил по воротам. После рикошета футбольный снаряд попал в дальнюю штангу. На добивании  головой сыграл Алле, который и открыл счёт в матче.
  • 2'
    "Спортинг" играет в зелёно-чёрной форме, "Аякс" - в бело-красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Жозе Алваладе"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спортинг Л 1:3 Аякс онлайн


Прогнозы на матч Спортинг Л 1:3 Аякс

Исход игры
Спортинг Л
39.4% (61)
Ничья
42.6% (66)
Аякс
18.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (80)
Меньше
47.71% (73)
Обе команды забьют
Да
86.93% (133)
Нет
13.07% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (53)
2:1 Спортинг Л
29% (45)
1:2 Аякс
13.5% (21)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:0 Спортинг Л
5.2% (8)
0:1 Аякс
4.5% (7)
2:0 Спортинг Л
2.6% (4)
3:1 Спортинг Л
1.9% (3)
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