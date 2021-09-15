Второй тайм в Лиссабоне!

В перерыве в составе "Спортинга" произошли замены: вместо Рубена Винагре и Жоване Кабрала на поле вышли Рейс Матеус и Пабло Сарабия.

Следующий угловой у хозяев получился интереснее. Мяч выбит на Кабрала, после навеса которого Феддал головой пробил немного выше перекладины.

45' Порро от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит за пределы поля гостями.

45' Тимбер в центральном круга наступил на ногу Пальинье и получил жёлтую карточку.

45' Разыграли гости угловой удар. На навес к воротам вышел Адан и кулаком выбил мяч.

45' 3 минуты добавил Санчес в первом тайме.

45' Алле на чужой половине поля наступил на ногу Пальинье.

44' Тадич на чужой половине поля нарушил правила.

43' Феддал не смог пробить головой по воротам после подачи от углового флага.

42' Антони с Мазрауи прошли вперёд по правому флангу и заработали уг8ловой удар.

41' Пальинья в центре поля врезал по ногам Антони и получил жёлтую карточку.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:3!!!

БЕРГЁЙС!!! Гравенберх справа выдал пас к центру на Бергёйса, который проскочил между двух соперников и аккуратно низом пробил в ближний угол.

37' Гравенберх на чужой половине поля сбил Матеуса Луиса.

36' Тадич в центре поля придержал руками Порро.

35' "Спортинг" уже уверенно действует в центре поля, подолгу контролируя мяч.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ПАУЛИНЬЮ!!! Сантуш слева сделал пас в штрафную площадь на Паулинью, который несильно пробил под падающим на газон Пасвером.

32' Винагре с Матеусом Луисом покомбинировали на левом фланге, но передачу в центр не сделали.

30' Тадич в центре поля опасно сыграл против Порро.

29' Отметим, что испанский арбитр Хосе Санчес сегодня проводит дебютный матч в Лиге чемпионов.

28' Тимбер в центре поля завалил на газон Сантуша.

27' Блинд в центре поля попал по ноге Порро.

26' Антони справа навесил точно в руки Адану.

25' Альварес на чужой половине поля нарушил правила.

24' "Спортинг" постепенно выравнивает игру. Почаще хозяева стали перехватывать мяч в центре поля.

23' Сантуш слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Пальинья головой пробил в газон, но мяч взлетел выше перекладины.

22' Антони на фланге толкнул в спину Винагре.

21' Замена в составе "Спортинга": в место Гонсалу Инасиу на поле вышел Рикарду Эсгаю.

20' Удар Антони справа от угла штрафной площади заблокировал Инасиу.

19' Мазрауи собирался справа прострелить к воротам, но не попал по мячу.

18' Сантуш слева забрался в офсайд.

17' Инасиу не поднимается с газона. Медики вызваны к защитнику "Спортинга".

16' Алле у чужой штрафной площади сбил Инасиу.

15' Сантуш по центру мог убежать один на один с голкипером, но не смог подработать удачно себе мяч на ход.

14' Порро от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Паулинью, который пробил с лёта левее ворот.

13' Паулинью слева с линии штрафной площади пробил немного правве ворот,

12' Тадич слева навесил на дальнюю штангу слишком сильно. Мяч перелетел всех игроков.

11' "Спортинг" решил подержать мяч на своей половине поля.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

АЛЛЕ!!! Антони на правом фланге выиграл забег у Винагре, ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где Алле в касание переправил мяч в сетку.

7' Порро не позволил Тадичу слева приблизиться к штрафной площади.

6' Гравенберх сдеалал заброс в штрафную площадь, к которому оказался не готов Алле. Мяч рикошетом отскочил к Адану.

5' "Аякс" уверенно проводит стартовые минуты, постоянно контролируя мяч на чужой половине поля.

4' Гравенберх на чужой половине поля нарушил правила.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

АЛЛЕ!!! Мазрауи справа покатил мяч вперёд на Антони, который по линии штрафной площади чуть сместился к центру и пробил по воротам. После рикошета футбольный снаряд попал в дальнюю штангу. На добивании головой сыграл Алле, который и открыл счёт в матче.

2' "Спортинг" играет в зелёно-чёрной форме, "Аякс" - в бело-красной.