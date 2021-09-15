Лига чемпионов 2021-2022
1:0
9' Гол в свои воротаТомори Фикайо
13' Желтая карточкаБеннасер Исмаэль
1:0
14' Не забитый пенальтиСалах Мохамед
1:1
42' ГолРебич Анте
1:2
44' ГолДиас Браим
2:2
49' ГолСалах Мохамед
32
Матип
Жоэль
12
Гомес
Джо
27
Ориги
Дивок
20
Жота
Диогу
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
13'
14'
1:0
42'
1:1
44'
1:2
49'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|1
|1
|2.
|Диас Браим
|1
|1
|3.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =7 -1Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос
Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Порту
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Порту
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль 2:2 Милан
Исход игры
Ливерпуль
83.6% (148)
Ничья
11.3% (20)
Милан
5.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.33% (110)
Меньше
35.67% (61)
Обе команды забьют
Да
71.35% (122)
Нет
28.65% (49)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
48.6% (86)
2:0 Ливерпуль
15.8% (28)
1:1 Ничья
7.9% (14)
1:0 Ливерпуль
7.9% (14)
3:1 Ливерпуль
6.2% (11)
1:2 Милан
1.7% (3)
3:2 Ливерпуль
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.7% (3)
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