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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
2:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Милан
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Томори Фикайо
13' Желтая карточка
Беннасер Исмаэль
1:0
14' Не забитый пенальти
Салах Мохамед
1:1
42' Гол
Ребич Анте
1:2
44' Гол
Диас Браим
2:2
49' Гол
Салах Мохамед
49'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
12
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
27
Ориги
Дивок
20
Жота
Диогу
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
Ливерпуль
4-3-3
Милан
4-2-3-1

Ход матча

9'
Томори Фикайо
1:0
13'
 
Беннасер Исмаэль
14'
Салах Мохамед
1:0
42'
1:1
Ребич Анте
(Леау Рафаэл)
44'
1:2
Диас Браим
(Тео Эрнандес)
49'
Салах Мохамед
(Ориги Дивок)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 1 1
2. Диас Браим 1 1
3. Тео Эрнандес 0 0
4. Леау Рафаэл 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 1 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос
Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль 2:0 Милан Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 2:0 Милан Международный кубок чемпионов

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Ливерпуль 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Атлетико М 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Порту 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ливерпуль 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Порту 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Милан 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Ливерпуль 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико М 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    49'
    ГООООООООЛ!!! 2:2!!!
  • Травма, повреждение
    48'
    Томори получил неприятное повреждение - досталось ему в самое слабое место, которое невозможно прокачать. Приходится теперь терпеть защитнику неприятную боль.
  • Офсайд
    47'
    Первый угловой на правом фланге заработали миланцы. Разыграли накоротке мяч гости не лучшим образом, сами себя загнав в офсайдную ловушку. После этого прошла прострельная передача на Кьяера, который забил мяч в ворота, но тут же прозвучал свисток.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Милан" сенсационно обыгрывает "Ливерпуль" на "Энфилде" со счётом 2:1. Отдыхаем...
  • 45'
    Не зря нервничал Юрген Клопп после незабитого пенальти Салаха. Чувствовал немецкий специалист подобные неприятности.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Браим Диас!!!
    Фантастика! Как быстро всё перевернулось с ног на голову! Снова Леау отдал на левый край штрафной площади на Ребича, который выманил на себя вратаря и отпасовал в центр на Тео - Эрнандесу помешал забить Хендерсон, в подкате задержав мяч на линии ворот, но Диас на добивании буквально внёс мяч в сетку ворот.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Анте Ребич!!!
    Ничего не предвещало беды для "Ливерпуля", но миланцы раскатали великолепную комбинацию, и Ребич после паса Леау с левого края штрафной площади в касание пробил точно в цель низом. Алиссон не успел сложиться.
  • 43'
    Подача у гостей следовала на левый край штрафной площади, но туда не успел Диас, так как споткнулся и упал.
  • Травма, повреждение
    42'
    Ориги получил повреждение в жёстком стыке с Томори. Надо оказать помощь одному из нападающих "красных".
  • 41'
    Тео по центральной оси разгонял контратаку своей команды, но обостряющая передачу у него на Леау не прошла - Гомес отработал в перехвате.
  • 40'
    Украли мяч болельщики на "Энфилде" себе на сувенир. Приходится командам продолжать встречу одним из запасных игровых снарядов.
  • 39'
    14:1 - статистика по ударам по воротам соответствует той картине, которую мы видим в первом тайме. Тотальное превосходство "Ливерпуля".
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной удар на месте правого вингера заработали хозяева поля. Подача следовала в район линии вратарской площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Ребичу.
  • 37'
    Александер-Арнольд с правого фланга с мячом сместился в центр, и мощно пробивал с левой ноги со средней дистанции, но выстрел на себя принял один из защитников итальянцев.
  • Угловой
    36'
    Два угловых подряд с левого фланга выполнили ливерпульцы, но стандартные положения у них сегодня не получаются опасными.
  • Угловой
    35'
    Калабрия грудью сбрасывая мяч на Меньяна, но вратарь гостей на этот раз ошибся, подарив соперникам очередной угловой.
  • 34'
    Правым флангом теперь атаковал "Ливерпуль", откуда Салах выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но на перехвате удалось намертво мяч забрать Меньяну.
  • Угловой
    33'
    Угловой с левого фланга подали мерсисайдцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовала прострельная передача в штрафную площадку низом, но защитники "Милана" вынесли мяч подальше.
  • Опасный момент
    32'
    В ответной атаке Салах опасно пробивал с 18-ти метров, метя в левый верхний угол ворот соперника, но Меньяк всё видел и читал, за счёт чего сумел выручить свою команду.
  • 31'
    С дальней дистанции первый удар по воротам хозяев поля следовал, но он был блокирован одним из защитников "Ливерпуля".
  • Фол, нарушение
    30'
    Фабиньо жестковато нарушил правила в середине поля, чем вызвал бурную реакцию Шимона Марчиняка. Строго поговорил судья с нарушителем, но карточку показывать всё-таки не стал.
  • 29'
    Сразу три запасных футболиста "Милана" уже разогреваются за кромкой поля. Не исключено, что Стефано Пиоли первые замены сделает уже в перерыве матча, если не раньше.
  • Фол, нарушение
    28'
    Александер-Арнольд попытался прорваться с мячом по правому флангу, но проиграл скоростной забег Тео, после чего аккуратно нарушил правила.
  • 27'
    Могут теперь спокойно покатать мяч на своей половине поля миланцы. Прекратился яростный высокий прессинг со стороны "красных".
  • 26'
    Начали потихоньку сбавлять давление на ворота соперника мерсисайдцы. Решили хозяева поля немного попасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • 25'
    Паоло Мальдини присутствует на трибунах "Энфилда". Его сын Даниэль сегодня числится среди запасных игроков "россонери".
  • Фол, нарушение
    24'
    Кейта прорывался в чужую штрафную площадку, распихивая соперников на своём пути, и арбитр справедливо зафиксировал фол с его стороны.
  • 23'
    Подбадривает своих подопечных Стефано Пиоли аплодисментами от кромки поля, но это пока не слишком помогает "Милану". Продолжают гости терпеть, ожидая, когда соперник хотя бы немного сбавит темп.
  • Угловой
    22'
    Очередной угловой на правом фланге накоротке разыграли мерсисайдцы, после чего следовала подача в штрафную площадку, но там был зафиксирован фол со стороны Матипа.
  • 21'
    Продолжает "Ливерпуль" за счёт скорости доминировать на поле, забирая практически все подборы в центральной зоне. Сложно миланцам выходить в контратаки при таких раскладах.
  • Фол, нарушение
    20'
    Кьяер сорвал перспективную контратаку "Ливерпуля", руками придержав Ориги, но Шимон Марчиняк по каким-то соображениям не наказал защитника жёлтой карточкой.
  • 19'
    Юрген Клопп нервно закусывает губы. Конечно, при счёте 2:0 ему сейчас было бы спокойней. Сделал ставку он в этой встрече на ударное начало матча, но пока что забить удалось только один мяч.
  • 18'
    После прострельной передачи с левого фланга Салах попытался пробить в касание метров с 20-ти, но не лёг мяч ему на ногу как следует, улетев далеко от створа ворот.
  • Не забитый пенальти
    17'
    МЕНЬЯН!!! Салах с точки пробил на силу практически по центру - вратарь Милана парировал выстрел, после чего отбил ещё и добивание от Жоты.
  • Желтая карточка
    16'
    После удара по воротам Робертсона с левого края штрафной площади мяч попал в руку Беннасеру. Жёлтую карточку получил нарушитель.
  • Пенальти!
    16'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МИЛАНА"!
  • Опасный момент
    15'
    Передача в штрафную площадку на правый край прошла на Салаха, который на замахе убрал Тео, после чего пробивал с правой ноги, но Томори в подкате снова блокировал удар, и на этот раз мяч срикошетил на угловой.
  • 14'
    Классно смотрится начало этого матча. Обе команды практически не задерживаются в центральной зоне, стремясь поскорее обострять игру в атаке.
  • Опасный момент
    13'
    Дружно запели болельщики на трибунах "Энфилда", а команда Юргена Клоппа продолжает атаковать. Хендерсон с дальней дистанции пробил по воротам соперника, но Меньян забрал мяч намертво.
  • Гол в свои ворота
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Автогол Фикайо Томори!
    И всё-таки стартовый натиск мерсисайдцев принёс свои плоды. Трент по правому краю ворвался в штрафную площадку, сместился к углу вратарской площади, откуда простреливал на дальнюю штангу, но мяч от ноги Томори срикошетил в ворота.
  • Угловой
    11'
    Третий угловой с правого фланга подали хозяева поля, и на этот раз после подачи с десяти метров головой пробивал Матип, но не слишком сильно получилось, и Меньян достаточно уверенно мяч поймал.
  • Офсайд
    10'
    А теперь уже сам Тео забрался в положение "вне игры", забегая в свободную зону на левом фланге атаки.
  • Офсайд
    9'
    В первой контратаке гостей Тео пытался вывести Ребича на рандеву с Алиссоном, но вратарь за пределами штрафной площади в подкате первым успел к мячу, да и офсайд был зафиксирован у Ребича.
  • Угловой
    8'
    Ещё один угловой с правого фланга подали "красные", но снова надёжно на "втором этаже" у своих ворот отыграли защитники "красно-чёрных".
  • 7'
    Снова Робертсон прорвался с мячом по левому флангу, коротко сыграл в штрафную площадку на Жоту, который убрал одного соперника на замахе, но другой защитник всё же успел броситься под удар португальца.
  • 6'
    Пытаются миланцы немного отодвинуть игру от своих ворот, включив высокий командный прессинг на чужой половине поля.
  • Опасный момент
    5'
    Робертсон подключился в атаку мерсисайдцев по левом флангу, откуда выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, и в касание по воротам пробивал Ориги, но не попал в дальний угол ворот.
  • 4'
    Отбились миланцы после подачи корнера, да и вторая атака "красных" особой угрозы воротам гостей не принесла.
  • Угловой
    3'
    С левого фланга подача следовала в район дальнего угла вратарской площади, но там Тео сыграл просто и надёжно, отбив мяч на первый угловой в матче.
  • 2'
    Миланцы сразу всем составом осели на своей половине поля. Хозяевам "Энфилда" сегодня будет непросто вскрывать насыщенные оборонительные порядки соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Ливерпуля".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ливерпуль 2:2 Милан онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 2:2 Милан

Исход игры
Ливерпуль
83.6% (148)
Ничья
11.3% (20)
Милан
5.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.33% (110)
Меньше
35.67% (61)
Обе команды забьют
Да
71.35% (122)
Нет
28.65% (49)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
48.6% (86)
2:0 Ливерпуль
15.8% (28)
1:1 Ничья
7.9% (14)
1:0 Ливерпуль
7.9% (14)
3:1 Ливерпуль
6.2% (11)
1:2 Милан
1.7% (3)
3:2 Ливерпуль
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.7% (3)
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