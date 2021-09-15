Первый угловой на правом фланге заработали миланцы. Разыграли накоротке мяч гости не лучшим образом, сами себя загнав в офсайдную ловушку. После этого прошла прострельная передача на Кьяера, который забил мяч в ворота, но тут же прозвучал свисток.

Томори получил неприятное повреждение - досталось ему в самое слабое место, которое невозможно прокачать. Приходится теперь терпеть защитнику неприятную боль.

Первый тайм окончен! "Милан" сенсационно обыгрывает "Ливерпуль" на "Энфилде" со счётом 2:1. Отдыхаем...

45' Не зря нервничал Юрген Клопп после незабитого пенальти Салаха. Чувствовал немецкий специалист подобные неприятности.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Браим Диас!!!

Фантастика! Как быстро всё перевернулось с ног на голову! Снова Леау отдал на левый край штрафной площади на Ребича, который выманил на себя вратаря и отпасовал в центр на Тео - Эрнандесу помешал забить Хендерсон, в подкате задержав мяч на линии ворот, но Диас на добивании буквально внёс мяч в сетку ворот.

44' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Анте Ребич!!!

Ничего не предвещало беды для "Ливерпуля", но миланцы раскатали великолепную комбинацию, и Ребич после паса Леау с левого края штрафной площади в касание пробил точно в цель низом. Алиссон не успел сложиться.

43' Подача у гостей следовала на левый край штрафной площади, но туда не успел Диас, так как споткнулся и упал.

42' Ориги получил повреждение в жёстком стыке с Томори. Надо оказать помощь одному из нападающих "красных".

41' Тео по центральной оси разгонял контратаку своей команды, но обостряющая передачу у него на Леау не прошла - Гомес отработал в перехвате.

40' Украли мяч болельщики на "Энфилде" себе на сувенир. Приходится командам продолжать встречу одним из запасных игровых снарядов.

39' 14:1 - статистика по ударам по воротам соответствует той картине, которую мы видим в первом тайме. Тотальное превосходство "Ливерпуля".

38' Штрафной удар на месте правого вингера заработали хозяева поля. Подача следовала в район линии вратарской площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Ребичу.

37' Александер-Арнольд с правого фланга с мячом сместился в центр, и мощно пробивал с левой ноги со средней дистанции, но выстрел на себя принял один из защитников итальянцев.

36' Два угловых подряд с левого фланга выполнили ливерпульцы, но стандартные положения у них сегодня не получаются опасными.

35' Калабрия грудью сбрасывая мяч на Меньяна, но вратарь гостей на этот раз ошибся, подарив соперникам очередной угловой.

34' Правым флангом теперь атаковал "Ливерпуль", откуда Салах выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но на перехвате удалось намертво мяч забрать Меньяну.

33' Угловой с левого фланга подали мерсисайдцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовала прострельная передача в штрафную площадку низом, но защитники "Милана" вынесли мяч подальше.

32' В ответной атаке Салах опасно пробивал с 18-ти метров, метя в левый верхний угол ворот соперника, но Меньяк всё видел и читал, за счёт чего сумел выручить свою команду.

31' С дальней дистанции первый удар по воротам хозяев поля следовал, но он был блокирован одним из защитников "Ливерпуля".

30' Фабиньо жестковато нарушил правила в середине поля, чем вызвал бурную реакцию Шимона Марчиняка. Строго поговорил судья с нарушителем, но карточку показывать всё-таки не стал.

29' Сразу три запасных футболиста "Милана" уже разогреваются за кромкой поля. Не исключено, что Стефано Пиоли первые замены сделает уже в перерыве матча, если не раньше.

28' Александер-Арнольд попытался прорваться с мячом по правому флангу, но проиграл скоростной забег Тео, после чего аккуратно нарушил правила.

27' Могут теперь спокойно покатать мяч на своей половине поля миланцы. Прекратился яростный высокий прессинг со стороны "красных".

26' Начали потихоньку сбавлять давление на ворота соперника мерсисайдцы. Решили хозяева поля немного попасоваться поперёк поля в центральной зоне.

25' Паоло Мальдини присутствует на трибунах "Энфилда". Его сын Даниэль сегодня числится среди запасных игроков "россонери".

24' Кейта прорывался в чужую штрафную площадку, распихивая соперников на своём пути, и арбитр справедливо зафиксировал фол с его стороны.

23' Подбадривает своих подопечных Стефано Пиоли аплодисментами от кромки поля, но это пока не слишком помогает "Милану". Продолжают гости терпеть, ожидая, когда соперник хотя бы немного сбавит темп.

22' Очередной угловой на правом фланге накоротке разыграли мерсисайдцы, после чего следовала подача в штрафную площадку, но там был зафиксирован фол со стороны Матипа.

21' Продолжает "Ливерпуль" за счёт скорости доминировать на поле, забирая практически все подборы в центральной зоне. Сложно миланцам выходить в контратаки при таких раскладах.

20' Кьяер сорвал перспективную контратаку "Ливерпуля", руками придержав Ориги, но Шимон Марчиняк по каким-то соображениям не наказал защитника жёлтой карточкой.

19' Юрген Клопп нервно закусывает губы. Конечно, при счёте 2:0 ему сейчас было бы спокойней. Сделал ставку он в этой встрече на ударное начало матча, но пока что забить удалось только один мяч.

18' После прострельной передачи с левого фланга Салах попытался пробить в касание метров с 20-ти, но не лёг мяч ему на ногу как следует, улетев далеко от створа ворот.

17' МЕНЬЯН!!! Салах с точки пробил на силу практически по центру - вратарь Милана парировал выстрел, после чего отбил ещё и добивание от Жоты.

16' После удара по воротам Робертсона с левого края штрафной площади мяч попал в руку Беннасеру. Жёлтую карточку получил нарушитель.

16' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МИЛАНА"!

15' Передача в штрафную площадку на правый край прошла на Салаха, который на замахе убрал Тео, после чего пробивал с правой ноги, но Томори в подкате снова блокировал удар, и на этот раз мяч срикошетил на угловой.

14' Классно смотрится начало этого матча. Обе команды практически не задерживаются в центральной зоне, стремясь поскорее обострять игру в атаке.

13' Дружно запели болельщики на трибунах "Энфилда", а команда Юргена Клоппа продолжает атаковать. Хендерсон с дальней дистанции пробил по воротам соперника, но Меньян забрал мяч намертво.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Автогол Фикайо Томори!

И всё-таки стартовый натиск мерсисайдцев принёс свои плоды. Трент по правому краю ворвался в штрафную площадку, сместился к углу вратарской площади, откуда простреливал на дальнюю штангу, но мяч от ноги Томори срикошетил в ворота.

11' Третий угловой с правого фланга подали хозяева поля, и на этот раз после подачи с десяти метров головой пробивал Матип, но не слишком сильно получилось, и Меньян достаточно уверенно мяч поймал.

10' А теперь уже сам Тео забрался в положение "вне игры", забегая в свободную зону на левом фланге атаки.

9' В первой контратаке гостей Тео пытался вывести Ребича на рандеву с Алиссоном, но вратарь за пределами штрафной площади в подкате первым успел к мячу, да и офсайд был зафиксирован у Ребича.

8' Ещё один угловой с правого фланга подали "красные", но снова надёжно на "втором этаже" у своих ворот отыграли защитники "красно-чёрных".

7' Снова Робертсон прорвался с мячом по левому флангу, коротко сыграл в штрафную площадку на Жоту, который убрал одного соперника на замахе, но другой защитник всё же успел броситься под удар португальца.

6' Пытаются миланцы немного отодвинуть игру от своих ворот, включив высокий командный прессинг на чужой половине поля.

5' Робертсон подключился в атаку мерсисайдцев по левом флангу, откуда выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, и в касание по воротам пробивал Ориги, но не попал в дальний угол ворот.

4' Отбились миланцы после подачи корнера, да и вторая атака "красных" особой угрозы воротам гостей не принесла.

3' С левого фланга подача следовала в район дальнего угла вратарской площади, но там Тео сыграл просто и надёжно, отбив мяч на первый угловой в матче.

2' Миланцы сразу всем составом осели на своей половине поля. Хозяевам "Энфилда" сегодня будет непросто вскрывать насыщенные оборонительные порядки соперника.