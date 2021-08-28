Лига чемпионов 2021-2022
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =7 -1Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос
Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Милан
Исход игры
Ливерпуль
83.3% (40)
Ничья
14.6% (7)
Милан
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
64.6% (31)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:0 Ливерпуль
10.4% (5)
3:1 Ливерпуль
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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