  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос
Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль 2:0 Милан Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 2:0 Милан Международный кубок чемпионов

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ливерпуль 83.3% (40)
    X 14.6% (7)
    Милан 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Милан
    1.59
    4.75
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ливерпуль - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Милан

    Исход игры
    Ливерпуль
    83.3% (40)
    Ничья
    14.6% (7)
    Милан
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    64.6% (31)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:0 Ливерпуль
    10.4% (5)
    3:1 Ливерпуль
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     