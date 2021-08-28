  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Интер Милан

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:0
ЛЕ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 1 0.2
Тете 1 (1) 0.2
Антонио Маркос 1 0.2
Марлос Ромеро 1 0.2
Траоре Лассина 1 0.2
Педриньо II 1 0.2
Исмаили Гонсалвес 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Додо Домилсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Фернандо Педро 1 0
Педриньо II 1 0
Витао 1 0
Тете 1 0
Судаков Георгий 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Интер Милан 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Шахтёр Донецк 4:1 Верес Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Интер Милан 2:2 Аталанта Фиорентина 1:3 Интер Милан Интер Милан 6:1 Болонья Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шериф Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шериф Траоре Адама VII 5 0 1
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
4. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Шахтёр Донецк 9.1% (4)
    X 18.2% (8)
    Интер Милан 72.7% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Интер Милан
    5.70
    4.44
    1.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Интер Милан

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    9.1% (4)
    Ничья
    18.2% (8)
    Интер Милан
    72.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    52.3% (23)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    2:1 Шахтёр Донецк
    6.8% (3)
    0:1 Интер Милан
    6.8% (3)
    0:2 Интер Милан
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
    9 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    10 Бонус: 20000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     