Лига чемпионов 2021-2022
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Интер Милан
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Интер Милан
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|1
|0.2
|Тете
|1 (1)
|0.2
|Антонио Маркос
|1
|0.2
|Марлос Ромеро
|1
|0.2
|Траоре Лассина
|1
|0.2
|Педриньо II
|1
|0.2
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Додо Домилсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Фернандо Педро
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4Шахтёр Донецк 4:1 Верес Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2Интер Милан 2:2 Аталанта Фиорентина 1:3 Интер Милан Интер Милан 6:1 Болонья Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шериф
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|5
|0
|1
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|4.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Интер Милан
Исход игры
Шахтёр Донецк
9.1% (4)
Ничья
18.2% (8)
Интер Милан
72.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
52.3% (23)
1:1 Ничья
13.6% (6)
2:1 Шахтёр Донецк
6.8% (3)
0:1 Интер Милан
6.8% (3)
0:2 Интер Милан
6.8% (3)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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